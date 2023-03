Rikosoikeuden asiantuntija Kulmunin koulutusostoista: ”Toiveissa on, että kukaan valtioneuvoston jäsenistä ei käyttäydy vastavalla tavalla”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi tiistaina ratkaisun (siirryt toiseen palveluun) työ- ja elinkeinoministerinä ja valtiovarainministerinä toimineen Katri Kulmunin koulutushankinnoista.

Kulmunille ostettiin vuosina 2019–2020 viestintäkoulutusta ja -palveluja viestintätoimisto Tekiriltä ministeriöiden rahoilla yhteensä yli 56 000 eurolla.

Oikeuskanslerin Kulmunille antamista moitteista voit lukea tarkemmin tästä jutusta:

Oikeuskansleri moittii ex-ministeri Katri Kulmunia huonosta harkinnasta valtion varojen käytössä – koulutuksesta yli 56 000 euron kulut

Kulmunia valmennettiin muun muassa Ylen A-studion lähetykseen, johon osallistui puolueiden puheenjohtajia. Oikeuskanslerin mukaan ministeriöiden rahoja ei saa käyttää puoluepoliittisiin tarkoituksiin.

Koulutuksen kuluista aiheutunut kohu johti Kulmunin eroon valtiovaraiministerin tehtävästä kesäkuussa 2020.

Kulmuni maksoi kaikki kulut takaisin ministeriöille.

Kysyimme Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttiseltä oikeuskanslerin päätöksen merkitystä.

Onko Kulmunin saamalla huomautuksella käytännön merkitystä?

– Päätöksessä nostetaan esille ongelma ja toiveissa tietysti on, että tulevaisuudessa kukaan valtioneuvoston jäsenistä ei käyttäydy vastavalla tavalla.

– Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että ministeriöiden on laadittava ohjeistusta, että milloin voidaan antaa ministerille vaikkapa esiintymiskoulutusta siten, että voidaan katsoa, että se liittyy nimenomaan ministerin tehtävään eikä vaikka ministerin tehtävään puolueen jäsenenä – kuten joissain tapauksissa puolueen puheenjohtajana.

– Itseäni hiukan yllätti, että ministeriöillä ei tällaista ohjeistusta etukäteen ole. On toki hyvä, että ohjeistukset ja pelisäännöt olisivat mahdollisimman selviä, koska se estäisi tämänkin kaltaisten ongelmien esiintuloa.

Jos asiaa on näin vaikea tulkita, niin voiko ministeri hankkia koulutusta vain, jos oma puolue maksaa sen?

– Päätöstä ei pysty minun mielestäni pysty tulkitsemaan niin, että ministeri ei voisi missään tilanteessa ottaa vastaan ministeriön maksamaa koulutusta, vaikkapa esiintymiskoulutusta, vastaan.

– Päätös korostaa sitä, että pitää olla hyvin tarkka ja tämä on perusteltua, kun puhutaan ministeriöiden eli veronmaksajien rahoista. Koulutuksen täytyy hyvin hyvin konkreettisesti liittyä nimenomaan ministerin tehtävään.

– Jos on vaarassa, että nämä roolit sekoittuvat eikä ole selkeää, maksetaanko koulutusta puolueen puheenjohtajalle vai ministerille, niin silloin on parempi pidättäytyä koulutuksesta.

Avaa kuvien katselu Katri Kulmuni järjesti 5. kesäkuuta 2020 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi jättävänsä ministerintehtävät.

Oikeuskansleri ja Helsingin käräjäoikeus tekivät erilaisen linjauksen siitä, oliko Kulmunin al-Holin leiriä koskevan Instagram-julkaisun aiheuttaman kohun hillitseminen ministerin tehtäviin liittyvää palvelua. Mistä tämä kertoo?

– Se on hankala kysymys. Tietenkin voimme edellyttää valtioneuvoston jäseniltä tai heidän erityisavustajiltaan korkeatasoista harkintaa ja tietynlaista pidättyväisyyttä epäselvissä tilanteissa.

– On varmasti yleisestikin hyvä ohjeistus, että jos julkisten varojen käytössä on vähänkin epäselvyyttä, niin silloin on parempi olla varovainen.

Kulmunin koulutusten kulut olivat suuria, yhteensä yli 56 000 euroa. Hankintoja ei kilpailutettu vaikka hankintalain mukainen 20 000 euron raja ylittyi. Mitä tästä pitäisi ajatella?

– Osa hankinnoista on tehty työ- ja elinkeinoministeriön kustantamana ja osa valtiovarainministeriön kustantamana, ja niitä on tehty eri aikoina. Kenelläkään ei ilmeisesti ole ollut kokonaiskuvaa, mikä loppusumma palvelun tuottajalle on maksettu. Tähänkin oikeuskansleri kiinnittää päätöksessään huomiota.

– Olisi hyvä kehittää viranomaisten välisiä käytänteitä sillä tavalla, että kokonaistieto, mitä maksetaan kellekin, pysyisi tiedossa.

