Suomen kaunein koti -ohjelman tuomari Tero Pennanen törmää välillä kodeissa sosiaalisen median kopiointiin tai asetelmiin

Sisustusarkkitehti Tero Pennanen on ollut mukana tuomarina Suomen kaunein koti -ohjelman kolmella tuotantokaudella, ja päässyt vierailemaan useissa kymmenissä kodeissa ja kesämökeissä, joiden asukkaat ovat sisustuksestaan ylpeitä.

Pennanen kertoo, että vaikka on ollut ilo päästä kurkistamaan ihmisten koteihin, koko kodin tarina ei vierailuilla toki tuomareille avaudu.

– Mä olen sellainen fiilis tyyppi. Ne asunnothan on täysin tyhjiä, me ei ikinä tavata asukkaita eikä tiedetä heidän tarinaansa eikä mitään. Ja se tarinahan on se, missä se elämä on. Eli se on tavallaan tyhjä näyttämö, jota voidaan sitten ammattilaisen silmin katsella, Pennanen kuvaa.

Nykyisin moniin koteihin pääsee kurkistamaan kuka vain myös sosiaalisen median kautta, kun ihmiset jakavat omista kodeistaan sisustuskuvia. Pennanen sanoo, että sosiaalisesta mediasta imetään selvästi vaikutteita, mutta kauniiden kuvien jakaminen voi vaikuttaa oman kodin sisustamiseenkin.

Se näkyy joskus myös kilpailuun osallistuvissa kodeissa.

– Voi olla, että sä näet siinä sisustuksessa sellaisia asetelmia. Ja kun menet siitä asetelmasta sivuun, niin tulee semmonen, että nyt ehkä vyö aukesi. Että tämä ei ole kokonaisuus, vaan tässä on tämä yksi kuva, jota jalostetaan ja sitä jaetaan.

Tero Pennanen on toiselta ammatiltaan muusikko. Kosketinsoittaja on ollut mukana muun muassa Erinin, Anna Erikssonin ja Maija Vilkkumaan bändeissä.

Hänen oma yhtyeensä on nykykansanmusiikkia soittava Pauanne. Pauanne-trio esiintyi myös Puoli seitsemän -lähetyksessä.

