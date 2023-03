Säästöpaineiden kanssa painivat hyvinvointialueet tarvitsevat lisärahaa sote-alan palkankorotuksiin

Tiistaina syntynyt sote-alan palkkasopu pistää hyvinvointialueiden budjettilaskelmat uusiksi. Esimerkiksi Suomen suurimmalla hyvinvointialueella Pirkanmaalla sataset muuttuvat nopeasti miljooniksi, kun työntekijöitä on 19 000.

Superin ja Tehyn tiistaina hyväksymä neuvottelutulos nostaa sote-alan palkkoja reippaasti. Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee vuoteen 2027 mennessä vähintään 20,9 prosenttia, mikä on historiallisen paljon.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen kertoo olevansa tyytyväinen pitkälle neuvoteltuun sopuun. Työrauhasta on sovittu huhtikuun 2025 loppuun saakka.

Palkankorotukset tuntuvat hänestä maltillisilta. Hallintopuolella tulos tarkoittaa kuitenkin valtavasti työtä ja budjetin miettimistä uusiksi. Toisin sanoen valtiovallan on höllättävä kukkaronnyörejä.

– Kun työmarkkinapöydässä tehdään tällaisia valtakunnallisia sopimuksia, täytyy nämä asiat nostaa esiin myös valtiovarainministeriön ja ministeriöiden kanssa käytävien budjettineuvottelujen yhteydessä, Niiranen sanoo.

19 000 henkilöä työllistävä Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin. Suuria ovat säästöpaineetkin, joista jo ensimmäisen vuoden aikana on uutisoitu: Kolmen vuoden ajan hyvinvointialueella on määrä leikata 20 miljoonan euron edestä vuosittain.

Säästökeinoiksi listatuilla palveluverkon muutoksilla, digitaalisilla palveluilla ja henkilöstön työnjaon uudistamisella ei palkankorotuksia kateta.

Tarkkoja laskelmia tulevaisuuden budjettitarpeista aletaan tehdä tällä viikolla. Taina Niiranen ehti pyöritellä joitakin lukuja heti neuvottelutuloksen selvittyä.

– Nopeasti tuossa katsoin, että kesäkuussa näyttää olevan kertakorvauskin tulossa. Tämä 467 euroa per työntekijä maksaa meille yli 9 miljoonaa. Aina kun on puhe satasista, meillä puhutaan miljoonista.

Näin Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen kommentoi palkkasovun vaikutuksia:

Lue lisää:

Hoitajat saavat lisää rahaa, mutta palauttaako se työn ilon? Palkkasovun takana painavat kiire ja huoli omasta jaksamisesta

Tällainen on kunta-alan työkiistan päättänyt sopimus: Kahden prosentin korotus palkkoihin kesäkuussa, viisivuotinen palkkaohjelma alkaa ensi vuonna