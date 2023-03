Pyrstöuinti on näyttävä laji, joka on parhaimmillaan veden alla – kurkistimme sinne

Suomessa on pari sataa uimahallia, joista noin kymmenessä on säännöllisesti pyrstöuimareita. Kiteellä on uitu merenneitoina ja vedenmiehinä jo neljänä talvena.

Fanny ja Salla Luukkainen ovat harrastaneet merenneitouintia neljä vuotta. Video: Heikki Haapalainen / Yle