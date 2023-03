Papeista jo yli puolet on naisia – ”Moni toivoo toimituksiin ensisijaisesti naista”

Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnissa työskentelee noin 2000 pappia, joista yli puolet on naisia.

Ensimmäiset naispapit vihittiin tehtäväänsä 35 vuotta sitten. Tänä vuonna naispappien määrä on jo yli puolet evankelisluterilaisen kirkon papistosta.

Naispappeja on Suomen evankelisluterilaisen kirkon 2000 papista tänä vuonna jo 51 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) (siirryt evl.fi -sivustolle). Kirkkoherrana työskentelevistä 29 prosenttia on naisia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiset naispuoliset papit vihittiin tehtäväänsä 35 vuotta sitten, 6.3.1988.

Jyväskylän seurakunnan kasvatustyön pappi Johanna Puupponen sanoo, että vuosipäivä saa iloitsemaan vuosikymmenten aikana saavutetusta kehityksestä.

– Olen iloinen siitä, että naispappeus lopulta, pitkän tien jälkeen avautui. Nythän se on ihan itsestäänselvää. Ja kääntynyt myös näin päin, että moni toivoo toimituksiin ensisijaisesti naista. Muistan kyllä, kun itse 22 vuotta sitten aloitin, että silloin toivottiin toisin päin, Puupponen kertaa.

Avaa kuvien katselu Pappi Johanna Puupponen on nähnyt pappisalan muutoksen läheltä 22-vuotisen uransa aikana. Kuva: Annika Rantanen / Yle

Evankelisluterilaisessa kirkossa on viime vuosina kehitetty ammattinimikkeitä sukupuolineutraalimpaan suuntaan. Esimerkiksi asiamiehet ovat vaihtuneet asiantuntijoihin.

– Jos terminologiaa ajattelee, niin kyllähän meillä edelleen on kirkkoherra, mutta sitten esimerkiksi minä olen tiimin esihenkilö. Eli näitä nimityksiä on lähetty muuttamaan, joilla on kevyemmät rakenteet, Puupponen sanoo.

Muun muassa pappeja edustava ammattijärjestö AKI-liitot ehdotti viime vuonna (siirryt toiseen palveluun), että sukupuolittuneen kirkkoherra-ammattinimikkeen voisi päivittää (Kirkko- ja kaupunki -lehti 10.2.2022).