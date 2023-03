RKP ehdottaa kasvuyrityksille kahta verovapaata vuotta – kuuntele Anna Maja-Henrikssonin vaalitentti Politiikkaradiossa kello 13

Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP haluaa houkutella lisää kasvuyrityksiä Suomeen ja ehdottaa siksi startup-yrityksille jopa kolmea ensimmäistä vuotta ilman veroja.

Politiikkaradion vaalitentissä RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson olisi myös valmis keventämään yritysten maksamaa yhteisöveroa.

– Me tarvitaan uusia nokioita. Meidän pitää nähdä, että Suomella on kaikki mahdollisuudet tässä tilanteessa, kun me halutaan olla myös digitalisaation ja vihreän siirtymän huippumaa. Sen takia meidän pitää uskaltaa tehdä erilaisia asioita, Henriksson sanoo.

RKP esittää vaaliohjelmassaan useita veronkevennyksiä. Henrikssonin mukaan niitä ei olisi tarkoitus rahoittaa velalla, vaan kahden prosentin vuosittaisella talouskasvulla.

Henrikssonin mukaan puolueen tavoitteena on työn verotuksen keventäminen, mutta vasta ensi vaalikauden loppupuolella. Viivytyksen syynä on Ukrainan sodasta ja koronapandemiasta johtuva valtion velkaantumisen.

RKP:n tavoitteena on, että ensi vaalikaudella työllisyysaste on nostettava 80 prosenttiin, joka puolueen laskelmien mukaan lisäisi verotuloja 5 miljardia euroa.

– Suomessa pitää olla tilanne se, että aina kannattaa ottaa vastaan työtä, Henriksson sanoo.

Eläkkeelle jääneitä työkykyisiä halutaan houkutella takaisin töihin huutavan työvoimapulan takia esimerkiksi verokannustimilla. Myös työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan RKP:n mukaan.

Eroon tiukoista suomen kielen vaatimuksista valtion viroissa

RKP ei sulje pois mitään hallituskumppaneita, jos kutsu hallitukseen tulisi. Henriksson sanoo kuitenkin, että hänen on hankala nähdä RKP:ta samassa hallituksessa puolueen kanssa, joka haluaisi ulos EU:sta, ei kannata työperäistä maahanmuuttoa, ei näe ilmastonmuutosta ongelmana tai haluaa heikentää ruotsin kielen asemaa Suomessa.

– Sitten on varmasti asioita, joista meillä voi olla perussuomalaisten kanssa samoja ajatuksia, Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan RKP:n tavoitteena on, että Suomessa voisi elää jatkossakin niin suomen kuin ruotsin kielellä. Yksi askel olisi hänen mukaansa se, että valtion virkoihin ei enää vaadittaisi täydellistä suomen kielen taitoa. Lisäksi maksullisesta suomen kielikokeesta pitäisi luopua.

Henriksson loukkaantui alkuvuodesta, kun hän kaatui tennistä pelatessa. Hänen kätensä murtui ja jalka sai osuman.

– Tällä hetkellä voin aika hyvin, mutta kyllä tämä kestää, Henriksson sanoo.

– Sen huomaa, kuinka helposti ottaa asioita itsestäänselvyyksinä ja vasta kun jotain tällaista tapahtuu, huomaa kuinka tärkeää on, että on esimerkiksi kaksi toimivaa kättä.