Lounais-Suomen poliisin ylikomisario: Poliisilta puuttuu kriisiajan reservi

Poliisin resurssit on mitoitettu rauhan ajalle. Poikkeusaikoina tilanne ei ole yhtä hyvä. Silloin yksittäiset vakavat tapahtumat muuttuvat rutiiniksi.

– Normaaliaikoina poliisi saa virka-apua muilta toimijoilta, mutta poikkeusoloissa ei välttämättä saa. Saattaa olla, että tällöin poliisi joutuu antamaan tavallista enemmän apua muille viranomaisille Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Kai Loukkaanhuhta toteaa.

Loukkaanhuhta vertaa asiaa Ukrainan tämän hetkiseen tilanteeseen. Siellä poliisi turvaa esimerkiksi pelastuslaitoksen toimintaa räjähdysraunioissa.

– Jossain vaiheessa oli hyvin vahva ajatus täydennyspoliiseista, mutta nyt asetus on kumottu. Tällä hetkellä poliisilla ei ole omaa reserviä. Se on tietenkin ongelma jos kriisitilanteita syntyy. Asia on ratkaistava mahdollisimman pian.

Loukkaanhuhta kaipaa ensisijaisesti lisäkoulutusta tekijöille ja varmuutta siitä, että tekijöitä löytyy riittävästi poliisin kriisiajan tehtäviin.

– Pahimman kriisin osuessa kohdalle joudumme palkkaamaan eläköityneitä poliiseja takaisin töihin.

Nykyisillä resursseilla poikkeusoloihin on pystytty varautumaan muun muassa lisäämällä varusteita ja miettimällä johtamisjärjestelmiä ja tehtävänkuvia.

Sota Ukrainassa on muuttanut poliisin kriisiajan varautumista

Viimeisen vuoden tapahtumat Ukrainassa ovat vaikuttaneet myös Suomen poliisin varautumiseen.

– Valehtelisin, jos väittäisin, ettei sota Ukrainassa olisi vaikuttanut poliisin varautumiseen.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Kai Loukkaanhuhta kommentoi asiaa viime viikolla järjestetyn Satakunta23- paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä. Poliisi pitää paikallispuolustusharjoituksia tärkeinä.

– Niissä saadaan harjoiteltua sellaisia asioita, joita muuten ei pysty harjoittelemaan.

Satakunta on paikallispuolustuksen ja kriisiajan varautumisen kannalta mielenkiintoinen alue. Maakunnassa on esimerkiksi ydinvoimala, satamia ja monia teollisuuslaitoksia.

– Nämä ovat erittäin tärkeitä kohteita poliisille. Meillä yksi poliisi hoitaa päätyönään ydinvoimalaan liittyviä tehtäviä.

Paikallipuolustusharjoituksia järjestetään säännöllisesti eri puolilla Suomea. Tänä vuonna helmi-maaliskuussa harjoituskokonaisuuteen kuuluu kuusi alueellista harjoitusta. Niissä harjoittelee yhteensä yli 6 000 henkilöä puolustusvoimista. Paikallispuolustusharjoituksiin osallistuu laajasti myös muita viranomaisia ja toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä.