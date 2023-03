Näitä kirjoja odotetaan tältä keväältä: katso seitsemän kirjan lista

Lucinda Rileyn toukokuussa ilmestyvään kirjaan on jo lähes 2 000 varausta kirjastossa.

1. Satu Rämö: Rósa & Björk (WSOY)

Yksi kevään odotetuimmista kotimaisista kirjoista on Islannissa asuvan Satu Rämön toinen dekkari. Se jatkaa suositun Hildurin tarinaa.

Syrjäisillä vuonoilla työskentelevä poliisi Hildur Rúnarsdóttir ryhtyy jälleen selvittämään murhaa. Työparina jatkaa suomalainen poliisi Jakob, joka rentoutuu kutomalla islantilaisia villapaitoja.

Lähipäivinä ilmestyvässä romaanissa paljastuu Hildurin kadonneiden sisarusten arvoitus.

Satu Rämön Hildurista muodostui viime vuoden kirjatapaus, ja samalla se oli myydyin kotimainen kirja.

Avaa kuvien katselu Satu Rämö kirjoittaa jo kolmatta osaa Hildur-sarjaan. Kuva: Raili Tuikka / Yle

2. Alex Schulman: Kiirehdi rakkaani (suom. Jaana Nikula, Nemo)

Ruotsalainen julkkiskirjailija Alex Schulman on käsitellyt useassa kirjassaan perhesuhteitaan.

Nyt on vuorossa isäsuhde.

Schulmanin Suomessa syntynyt isä oli menestynyt tv-tuottaja Ruotsissa. Kiirehdi rakkaani kertoo isän ja pojan suhteesta sekä isän vanhenemisesta. Kirjan nimi tulee Tove Janssonin sanoittamasta Syyslaulusta (Höstvisa).

Schulmanin isovanhemmista kertova Polta nämä kirjeet -romaanin pohjalta on hiljattain valmistunut elokuva.

Avaa kuvien katselu Alex Schulman on tunnettu hahmo Ruotsissa. Kuva: Copyright/fotograf: Thron Ullberg

3. Cormac McCarthy: Matkustaja (suom. Kaijamari Sivill, WSOY)

89-vuotiasta Cormac McCarthya pidetään yhtenä tärkeimmistä yhdysvaltalaisista nykykirjailijoista.

Julkisuutta välttelevä McCarthy on tehnyt pitkän uran, mutta hänen edellisestä romaanistaan on ehtinyt kulua yli 15 vuotta.

Matkustaja on kaksiosainen teos, jonka toinen osa ilmestyy suomeksi syksyllä. Kirjasarjan uskotaan jäävän McCarthyn viimeiseksi.

Yhdysvalloissa Matkustaja on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Kritiikeissä McCarthyn kerrontaa ja filosofisia pohdintoja ylistetään, mutta osa kriitikoista on pitänyt juonta liian sekavana.

4. Enni Mustonen: Kasvattitytär (Otava)

Enni Mustonen eli Kirsti Manninen aloittaa uuden historiallisen sarjan Rouvankartanon tarinoita. Sarja kertoo Mäntsälässä sijaitsevan Alikartanon elämästä – naisten näkökulmasta tietenkin, kuten Mustosella on tapana.

Kirsti Manninen on tavattoman tuottelias kirjailija. Hän on julkaissut noin sata teosta, ja niitä on myyty yli miljoona kappaletta.

Avaa kuvien katselu Kirsti Manninen tuntee hyvin Alikartanon historian, sillä hän on asunut pitkään kartanon naapurustossa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

5. Lucinda Riley, Harry Whittaker: Atlas - Papa Saltin tarina (suom. Hilkka ja Tuukka Pekkanen, Bazar)

Tässä on kevään odotetuin kirja. Toukokuussa julkaistavalla teoksella on pääkaupunkiseudun kirjastoissa jo lähes 2000 varauksen jono.

Vuonna 2021 menehtynyt Lucinda Riley oli ehtinyt hahmotella kirjaa, joka päättäisi Seitsemän sisaren -sarjan ja paljastaisi sisarusten isähahmon, Papa Saltin, salaisuuden. Riley antoi pojalleen Harry Whittakerille tarkat ohjeet romaanin viimeistelyyn. Niiden pohjalta Whittaker muokkasi kirjan julkaisukuntoon.

Romaani julkaistaan maailmanlaajuisesti 11. toukokuuta. Lucinda Rileyn kirjoja on myyty pelkästään Suomessa yli miljoona kappaletta.

6. Harry Salmenniemi: Varjotajunta (Siltala)

Harry Salmenniemi tunnetaan runoilijana ja novellistina. Varjotajunta on hänen ensimmäinen romaaninsa.

Romaania voi luonnehtia autofiktiiviseksi, mutta samalla se parodioi kyseistä, muodikasta tyylisuuntaa. Tapahtumien keskipisteessä on junamatka Helsingistä Jyväskylään. Siirtymän aikana kirjassa kuvataan piikikkään tarkasti kulutusyhteiskuntaa, kulttuurijournalismia ja kirjailijan työtä. Salmenniemen romaani on tahtomattaan hauska.

7. Abdulrazak Gurnah: Paratiisi (suom. Einari Aaltonen, Tammi)

80 vuotta täyttävä Tammi jatkaa nobelistien julkaisemista. Tänä keväänä suomeksi ilmestyy Abdulrazak Gurnah läpimurtoteos Paratiisi. Tässäkin teoksessa Sansibarista lähtöisin oleva Gurnah kuvaa kolonialismin vaikutuksia yksittäisiin ihmisiin.

Avaa kuvien katselu Abdulrazak Gurnah on asunut lähes koko aikuisikänsä Britanniassa. Kuva on otettu vuonna 2022, kun Gurnah vieraili Helsingissä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Gurnah sai kirjallisuuden Nobelin vuonna 2021. Hän oli Suomessa tätä ennen melko tuntematon kirjailija.

Viime keväänä julkaistiin ensimmäinen suomennos Gurnahin tuotannosta. Kirjailija myös vieraili Suomessa.

