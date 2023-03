Naapurin lapsen härnäyksellä oli yllättävät seuraukset – Eveliina Feodoroff-Rantalalle selvisi, että adoptioisä olikin oikeasti hänen enonsa

Kun lapsi annetaan adoptoitavaksi, on tavallista, että siteet biologiseen sukuun katkeavat. Adoptiossa lapsi saattaa menettää myös yhteyden kulttuuriin, johon olisi biologisessa kodissaan kasvanut. Turkulaisella Eveliina Feodoroff-Rantalalla on toisenlainen kokemus. Hänet adoptoitiin kolttasaamelaisen suvun sisällä.

Feodoroff-Rantala on pienestä pitäen tiennyt olevansa adoptoitu, mutta biologisten vanhempien henkilöllisyys oli pitkään salaisuus.

– Äiti aina sanoi kertovansa minulle sitten, kun olen vanhempi ja pystyn ymmärtämään, Feodoroff-Rantala sanoo.

Biologisen äidin henkilöllisyys selvisi lopulta Feodoroff-Rantalan ollessa 11-vuotias. Naapurin lapsi härnäsi häntä ja sanoi tietävänsä, kuka tämän biologinen äiti on. Feodoroff-Rantala suuttui ja alkoi vaatia vastausta adoptiovanhemmiltaan. Biologisen äidin henkilöllisyys oli suuri yllätys.

– Selvisi, että adoptioisäni on äitini veli, hän kertoo.

Koti löytyi lähisuvusta kirjeen avulla

Eveliina Feodoroff-Rantala on kotoisin Keväjärveltä, läheltä Ivalon kylää. Hänen biologinen äitinsä ja adoptioisänsä ovat kolttasaamelaisia, biologinen isä ja adoptioäiti taas suomalaisia.

Adoptiovanhempien vanhin lapsi kuoli pian syntymän jälkeen. Kun Feodoroff-Rantala syntyi, hänen adoptioisänsä sai kirjeen. Kirjeessä kysyttiin, haluaisiko lapsensa menettänyt nuori pariskunta tarjota tyttövauvalle perheen.

Kirjeen oli kirjoittanut Feodoroff-Rantalan biologisen äidin ja adoptioisän äiti. Hän ei halunnut tyttärensä tuovan kotiin aviotonta lasta, mutta toivoi lapsen kuitenkin saavan kodin lähipiiristä.

– Olin noin kahden kuukauden ikäinen, kun tulin adoptiovanhempieni luo, kertoo Feodoroff-Rantala.

Feodoroff-Rantalan adoptioperheeseen syntyi hänen jälkeensä kolme biologista lasta, joista yksi menehtyi. Feodoroff-Rantalan biologinen äiti on ollut paljon tekemisissä perheen kanssa.

– Olin jo aiemmin kateellinen, kun hän on siskoni kummi. Kyselin, että miksei hän ole minun kummini. Hän ei voinut sanoa mitään, naurahtaa Feodoroff-Rantala.

Omalta kummitädiltään Feodoroff-Rantala on oppinut paljon kolttasaamelaisesta kulttuurista. Samaa tietoa ja ylpeyttä kolttasaamelaisista juurista Feodoroff-Rantala siirtää eteenpäin kahdelle lapselleen.

Avaa kuvien katselu Eveliina Feodoroff-Rantalan biologisen isän Arto Ikosen Omakuva-niminen maalaus muistuttaa suvussa kulkevasta taiteellisuudesta. Kuva: Eveliina Feodoroff-Rantala

Muistona isästä taulu, nojatuoli ja peukalo

Biologisen isänsä Eveliina Feodoroff-Rantala ehti tavata vain muutaman kerran ennen tämän kuolemaa.

Isä oli laitoshoidossa ja menehtyi pari vuotta sitten.

– Hänen perintönsä minulle ja lapsilleni on taiteellisuus. Hän maalasi, ja minulla on yksi hänen maalaamansa taulu.

Kerran biologinen isä kävi myös Feodoroff-Rantalan tyttären syntymäpäivillä. Selvisi, että isässä ja tyttäressä on jotain yhteistä.

– Huomasimme, että meillä on samanlaiset peukalot. Toisessa kädessä on sellainen hassu, vähän kiero peukalo, nauraa Feodoroff-Rantala.

Biologisen isän kuoleman jälkeen tuli toinen yllätys: hän oli testamentannut Feodoroff-Rantalalle rahaa.

– Ostin vaaleanpunaisen nojatuolin. Voin muistella häntä, kun istun tuolilla lukemassa kirjoja ja tekemässä käsitöitä, Eveliina Feodoroff-Rantala kertoo.

Feodoroff-Rantala on tavannut myös biologisen isänsä äidin. Hänelle on ollut tärkeää tutustua biologiseen sukuunsa.

– Nyt ymmärrän, mistä tulen.

Avaa kuvien katselu Biologisen isän perintörahoilla ostettu nojatuoli on Eveliina Feodoroff-Rantalan oma paikka lukemista, käsitöitä ja isän muistelua varten. Kuva: Eveliina Feodoroff-Rantala

Adoptiossa pahinta on salailu ja häpeä

Adoptiotausta ja siihen liittyvät hylätyksi tulemisen kokemukset ovat traumoja, jotka jättävät jälkensä adoptiolapseen. Eveliina Feodoroff-Rantala kertoo, että itse adoptio ei ole ollut hänelle kovin vaikea asia, toisin kuin siihen liitetty häpeä.

– Kaikki aikuiset, jotka tiesivät historiani, salailivat asiaa. He eivät sanoneet minulle mitään, mutta kuulin kyllä juoruja ja huomasin, että on häpeä olla adoptiolapsi. Aikuiset ovat antaneet minulle sen häpeän.

Feodoroff-Rantalan on ollut vaikeaa puhua omasta taustastaan adoptioperheensä kanssa. Adoptioperheessä ei toivottu Feodoroff-Rantalan tutustuvan biologiseen isäänsä.

– Olen miettinyt, että siinä on voinut olla suojelun tarvetta. Minusta se ei kuitenkaan ole hyvä asia. Haluan, että asioista puhutaan ja ollaan avoimia, hän pohtii.

Perheessä on pelätty Feodoroff-Rantalan hylkäävän heidät biologisten sukulaisten kanssa lähenemisen myötä. Pelko on kuitenkin ollut turha. Feodoroff-Rantala kokee, että hänellä on nyt suurempi perhe ja enemmän rakkautta.

– Minulle molemmat äitini ovat rakkaita. Yksi on synnyttänyt ja toinen kasvattanut minut.

Nykyään hän on avoin taustastaan, eikä häpeä sitä. Matka ei ole ollut helppo.

– Olen miettinyt, että historiani ei ole minun häpeäni.

Adoptoitujen päivää vietetään 13.3.

Eveliina Feodoroff-Rantala kertoo adoptiotaustastaan koltansaamenkielisessä podcastissa. Toimittajana on Janica Gauriloff.