Mielenosoitukset kiisteltyä ”ulkomaan agentti” -lakiesitystä vastaan laajenevat Georgiassa

Poliisi on ampunut mielenosoittajia kohti kyynelkaasua ja ottanut kiinni kymmeniä mielenosoittajia.

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Georgian pääkaupungissa Tbilisissä.

Laajenevien protestien keskeisenä syynä on kansalaisten oikeuksia kaventava esitys. Jos se toteutuisi, kansainvälisiä suhteita solmivien ja ylläpitävien toimijoiden pitäisi rekisteröityä. Asiasta on kirjoittanut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Oppositio vastustaa lakiesitystä, joka mahdollistaisi erilaisten tahojen nimeämisen Venäjän malliin ulkomaisiksi agenteiksi. Venäjällä epätoivotuiksi toimijoiksi on julistettu muun muassa nykyisin Latviassa toimiva riippumaton uutissivusto Meduza.

Kaukasiassa Georgian pääoppositiopuolue kehottaa uusiin mielenosoituksiin kiisteltyä lakiesitystä vastaan.

– Iltapäiväkolmesta lähtien georgialaiset alkavat kokoontua Rustaveli-kadulle ja tämä jatkuu joka ikinen päivä, poliitikko Nika Melia sanoi.

Oppositio on kehottanut ihmisiä lähtemään kaduille illan aikana. Mielenosoituksia järjestetään, koska lakiesitys sai alustavaa tukea parlamentissa eilen.

lhmiset olivat liikkeellä etenkin Tbilisissä. Mukana oli arviolta tuhansia ihmisiä. Ainakin 66 ihmistä on otettu kiinni.

Ainakin yhden mielenosoittajan kerrottiin heittäneen polttopullon mellakkapoliisien joukkoon. Poliisien kerrotaan saneen sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Presidentti asettui tukemaan mielenosoittajia

Georgian presidentti Salome Zurabishvili on asettunut tukemaan mielenosoittajia ja vannonut käyttävänsä veto-oikeuttaan estääkseen lain voimaantulon.

– Olen teidän tukenanne, sillä edustatte tänään vapaata Georgiaa, joka näkee tulevaisuutensa Euroopassa eikä anna kenenkään varastaa tätä tulevaisuutta, Zurabishvili sanoi Yhdysvalloissa nauhoitetulla videolla.

Zurabishvili on parhaillaan virallisella vierailulla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen Georgian-suurlähetystö kutsui lakiesitystä Venäjän hallinnon inspiroimaksi ja sanoi, että se on ristiriidassa Georgian EU-jäsenyystoiveiden kanssa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Georgialaisviranomaisia on arvosteltu demokraattisten uudistusten hidastamisesta. Kritiikkiä on saanut muun muassa päätös vangita maan entinen presidentti Mihail Saakashvili. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on esimerkiksi kutsunut Saakashvilin tuomiota poliittiseksi kostoksi.

Venäjä miehitti entisen neuvostotasavallan vuonna 2008. Venäjän joukkoja on edelleen kahdella alueella, Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa**.** Venäjä-mieliset alueet julistautuivat itsenäiseksi Georgiasta samana vuonna. Ne muodostavat noin viidenneksen Georgian pinta-alasta.

Lähteet: Reuters, STT