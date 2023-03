Konduktöörien määrä lähijunissa on vähentynyt – vuoroja ajetaan jopa ilman henkilökuntaa öisin, sanoo alalla työskentelevä Mikael

Svenska Ylen selvityksen mukaan konduktöörien määrä on vähentynyt viidenneksellä kahdessa vuodessa pääkaupunkiseudun paikallisjunissa. Turvallisuus kärsii ja junia kulkee yhä enemmän ilman konduktööriä, sanoo konduktöörinä työskentelevä Mikael.

– Jos meillä on henkilöstöä sairauslomalla paikallisliikenteessä, ylityöresurssit eivät enää korvaa sitä. Yöjunat ovat miehitettyinä vain, jos henkilökuntaa on, riippumatta siitä, onko arki tai viikonloppu, kertoo Mikael Svenska Ylelle.

Mikael on työskennellyt yli viisi vuotta konduktöörinä valtion rautatieyhtiö VR:ssä. Hänen nimensä on muutettu, koska konduktöörit eivät saa kertoa yrityksen toiminnasta.

Uudellamaalla paikallisjunia liikennöi sekä pääkaupunkiseudun HSL että VR-yhtymä. HSL-alue ulottuu Siuntiosta Sipooseen sekä pohjoisessa Vantaalle ja Keravalle.

Paikallisjunat Riihimäelle ja esimerkiksi Lahteen kulkevat VR:n alaisuudessa. HSL ostaa konduktööripalvelut VR:ltä.

– Työskentelemme HSL:n sekä VR:n lähijunissa, molemmissa usein saman päivän aikana, Mikael kertoo.

Paikallisliikenteessä konduktöörien määrä on vähentynyt rajusti viimeisen kahden vuoden aikana. HSL:n sopimus VR:n kanssa mahdollistaa konduktöörien työajan lyhentämisen enintään kymmenellä prosentilla vuodessa, minkä he tekivät sekä vuosina 2022 että 2023.

Tämän myötä yhä useammat junat ovat alkaneet kulkea ilman henkilökuntaa.

Yöjunat ilman konduktöörejä

Yöjunien henkilöstömäärä on yleisesti ottaen vähentynyt.

– Ennen meillä oli jokaisessa vaunussa pari konduktööriä. Sitten vaihdoimme pariin per juna, kellon ollessa yli yhdeksän illalla.

– Sen jälkeen oli pari konduktööriä per juna kello kymmenen jälkeen. Nyt harjoittelemme operoimaan niin, että yksi konduktööri riittää. Vaikka pyrkimyksenä on varmistaa, että konduktöörit voivat työskennellä pareissa, Mikael sanoo.

Konduktöörin päätehtävänä on varmistaa junan turvallisuus.

– Tehtäviin kuuluu häiriöihin puuttuminen, mutta myös junan teknisten vikojen korjaaminen. Esimerkiksi jarrut voivat syttyä tuleen. Silloin olemme ensimmäisinä paikalla ja sammutamme palon, Mikael sanoo.

Konduktöörin toissijainen tehtävä on ohjata ja avustaa matkustajia ja tarkistaa heidän lippunsa. Kesään 2017 asti konduktöörit myivät lippuja, kunnes HSL päätti lopettaa lippujen myynnin junissa. Samaan käytäntöön siirtyi myös VR.

– Sitten siirryimme kontrollimalliin, jossa tarkastamme liput pareittain, Mikael kertoo.

Tämän vuoden helmikuussa tämä käytäntö muuttui siten, että konduktöörit voivat työskennellä yksin.

– VR:n arvio oli, että se on turvallista, Mikael sanoo.

– Useat kollegani ovat peloissaan. Apua ei ole saatavilla, mikä nostaa kynnystä puuttua ongelmatilanteisiin. Et halua niiden eskaloituvan, Mikael sanoo.

"Matkustajat ovat jumissa suljetussa tilassa"

Hänen mukaansa asiaan suhtautumisessa on kaksoisstandardi. Konduktöörien tulee hallita yksin matkustajia, mutta esimerkiksi HSL:n lipuntarkastajat eivät koskaan työskentele yksin.

JHL:n paikallisliikenteen pääluottamusmies Jouni Jokinen vahvistaa, että konduktöörien keskuudessa huolettaa se, että junien palvelun ja turvallisuuden taso laskee.

VR:n päätös siitä, että konduktöörit voivat työskennellä yksin, on myös herättänyt reaktioita.

– Konduktöörit vastaavat junan järjestyksestä. Eivät esimerkiksi vartijatkaan toimi yksin. Etelä-Suomi on vaativa alue myös järjestyksen kannalta.

Jokinen kertoo, että ei voi kommentoida työnantajan kanssa käymäänsä vuoropuhelua aiheesta.

– HSL:n talous on ollut erittäin tiukilla koronapandemian aikana. Päätimme, että on parempi keskittää konduktööripalvelut aikaan, jolloin suurin osa asiakkaista on liikenteessä, kuin vähentää liikennettä, kertoo junayksikön päällikkö Tuomo Lankinen.

HSL: "VR on jättänyt yksittäiset yömatkat miehittämättömiksi"

Konduktööripalveluiden vähentäminen merkitsee satojen tuhansien eurojen säästöjä. Lankinen kertoo, että konduktöörejä on vähennetty etenkin arkiviikkojen keskipäiviltä.

– Pystyimme vähentämään siltä ajankohdalta palveluita aiheuttamatta matkustajille suurta haittaa. Hän selittää, että HSL ei ole vähentänyt konduktöörien määrää yöaikaan ollenkaan.

– Meillä on velvollisuus taata se, että junassa on konduktööri kello 22 jälkeen. Tiedän kuitenkin, että VR on jättänyt yksittäisiä matkoja vaille konduktöörejä, koska he eivät ole onnistuneet toimittamaan tilattua palvelua. Sikäli kun tiedän, he ovat korjanneet vajeen vartijoilla.

– Meillä HSL-alueella ei ole miehittämättömiä yöjunia, mikään ei ole siellä muuttunut, sanoo Mikael Punkki, VR:n palvelupäällikkö.

Hän kuitenkin myöntää, että pääkaupunkiseudulla on mahdollista jättää junia miehittämättä HSL-alueen ulkopuolella.

– Seuraamme erittäin tarkasti asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksia ja priorisoimme konduktöörityötä linjoilla ja aikoina, jolloin heitä eniten tarvitaan, Punkki sanoo.

Ei negatiivisia vaikutuksia, sanovat HSL ja VR

HSL:n arvion mukaan konduktöörien määrän väheneminen ei ole aiheuttanut negatiivisia vaikutuksia matkustajien näkökulmasta.

– Palautteessamme tai matkustajakyselyissämme sitä ei ole näkynyt ollenkaan, joten arvioimme sen olevan hyvä ratkaisu.

Lankinen kertoo, että konduktöörien määrän vähentämisestä tulevaisuudessa ei ole vielä tehty päätöksiä.

– Emme aio poistaa konduktöörejä junista, Lankinen vakuuttaa.

Konduktöörien määrän vähentäminen ei ole johtanut irtisanomisiin, VR toteaa.

– Palautteemme matkustajilta on ollut erittäin positiivista vuoden 2023 alussa. Ei ole merkkejä siitä, että konduktöörien määrän vähentäminen aiheuttaisi ongelmia, Punkki sanoo

– Tuntuu siltä, ​​että kun yrityksen tulos heikkenee, ensimmäisenä leikataan turvallisuudesta, konduktöörinä työskentelevä Mikael sanoo.

"Ihmiset tupakoivat junassa, koska siellä ei ole henkilökuntaa"

Matkustajat junissa ovat jumissa suljetussa tilassa ja jos ei ole konduktöörejä, on vaikea saada yhteyttä henkilökuntaan.

– He sanovat, että voit aina soittaa poliisille, jos jotain tapahtuu, mutta siinä kestää ennen kuin he saapuvat, sanoo konduktööri Mikael.

Hänen mielipiteensä on, että junat ovat muuttuneet ahdistavammiksi paikoiksi.

– Matkustajat ovat ilmaisseet huolensa ja sosiaalisessa mediassa näkee ihmisten kirjoittavan huolistaan, Mikael kertoo.

Hän kertoo, että ihmiset, jotka tupakoivat, käyttävät huumeita tai soittavat kovaa musiikkia junassa tekevät näitä asioita, koska tietävät, ettei junassa ole konduktöörejä.

Lue Svenska Ylen alkuperäinen juttu: Konduktörerna har blivit färre på närtågen – allt fler turer körs obemannade, även på natten, berättar konduktören Mikael