Milja Rupan, 20, illan pelastaa usein vasta hätäpoikaystävä – osassa baareista ongelman hoitaa portsari

Kokkolalaisella Milja Rupalla, 20, on kokemusta siitä, että ollessaan viihteellä tuntemattomat miehet eivät usko vaikka nainen sanoo, ettei ole kiinnostunut.

Näissä tilanteissa Ruppa on joutunut useamman kerran pyytämään omia miespuolisia kavereitaan hätäpoikaystäväksi eli esittämään poikaystävää.

– Minulla on ystävinä poikia, jotka ovat pelkkiä ystäviä. Ei ahdistelu ole heidänkään mielestä ok. He auttavat ja puolustavat. Vasta sitten jätetään rauhaan, kun joku kavereistani sanoo, että minä olen hänen poikaystävänsä, Ruppa sanoo.

Ruppa on kohdannut ahdistelua sekä vapaalla että töissä.

– Olin töissä baaritiskillä. Mies alkoi kysellä, haluanko lähteä hänen kanssaan työvuoron jälkeen ja kertoi, että hänellä olisi viinipullo kaapissa. Sanoin monesti, että ei kiinnosta enkä halua lähteä.

Rupan mukaan mies lopetti vasta, kun muut asiakkaat sanoivat, että jätä tuo myyjä rauhaan.

Rupan mukaan naisten ahdistelu viihteellä on todella yleistä.

– Jos lähdetään tyttöjen kanssa ulos, varmaan jokaisella on joku tarina ahdistelusta kerrottavanaan, kun seuraavan kerran tavataan.

Koskemattomuus otettava vakavasti

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa uskoo, että naisten ahdistelu ravintoloissa on paljon yleisempää kuin tiedetään.

Aromaan mukaan baarien välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka paljon sitä siedetään. Nykyisin on esimerkiksi paljon paikkoja, joissa portsarit puuttuvat hyvin ahdisteluun.

– Kunkin koskemattomuuden ottaminen vakavasti vaikuttaa ravintolan ilmapiiriin ja maineeseen, Aromaa muistuttaa.

Aromaa sanoo, että vastuu toisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta on ensisijaisesti jokaisella itsellään. Aromaan mukaan baarin henkilöstöllä on kuitenkin velvollisuus osoittaa, millainen käytös on ok ja siirtää baarin ulkopuolelle ne, jotka eivät järkipuhetta kuuntele.

– Tällöin naiset eivät tarvitse hätäpoikaystäviä.

Naisten ahdistelu baarissa kertoo Aromaan mukaan myös suuremmasta ilmiöstä.

– Me kaikki tiedämme, miten ikäviä asioita seuraa, kun joku ajattelee, että toisella ei ole oikeutta omaan kehoon ja koskemattomuuteen.