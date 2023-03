Lääkäri varasti potilaidensa spermaa keinohedelmöityksiin – ”Käytän sanaa raiskaus”, kommentoi yksi tietämättään isäksi tulleista miehistä

Ruotsin television tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag granskning paljastaa, että Halmstadin sairaalan lääkäri on käyttänyt luvatta ainakin viiden miehen spermaa keinohedelmöityksiin.

Bengtille isyys on vakava asia.

Hän kävi vaimonsa kanssa pitkiä keskusteluja vanhemmuudesta, ennen kuin he alkoivat yrittää lasta. He totesivat yhdessä, että vastuu lapsesta kestäisi koko elämän – vaikka parisuhde päättyisi.

Pariskunnan oli vaikea tulla raskaaksi, ja siksi he päättivät käydä hedelmällisyystutkimuksessa Halmstadin sairaalassa Ruotsin länsirannikolla. Lopulta he saivat tyttären.

Mutta pariskunnan esikoislapsi ei ollutkaan Bengtin ensimmäinen. Sairaalan lääkäri oli käyttänyt hänen spermanäytettään luvatta inseminaatiossa eli keinohedelmöityksessä.

– Tämä lapsi, josta en ole tiennyt mitään, on syntynyt ennen tytärtäni. Se häiritsee minua hirvittävästi, Bengt sanoo Ruotsin televisiolle (SVT).

Hän esiiintyy ohjelmassa pelkästään nimellä ”Bengt”.

– Spermaani käytettiin ennen kuin olin itse isä. Se on äärettömän loukkaavaa. Se koskee.

Bengt sanoo, ettei olisi koskaan suostunut luovuttajaksi. Isän rooli on hänelle niin tärkeä.

Hän tapasi tuntemattoman tyttärensä ensimmäistä kertaa SVT:n tutkivan journalismin ohjelmassa Uppdrag granskningissa. (siirryt toiseen palveluun)

Viiden miehen spermaa käytetty luvatta

SVT paljastaa kahdessa ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), että ainakin viiden eri miehen spermaa on käytetty inseminaatioissa heidän tietämättään. Hoidoista syntyi viisi lasta, joista kolme on sisaruksia.

Keinohedelmöitykset on tehty vuosina 1985–1996, ja SVT on jäljittänyt lasten isiä DNA-sukututkijan avulla. Myös sanomalehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) kertoo tapauksesta.

– Minne muualle ihminen muka menisi, jos on vaikea saada lasta? Menimme tietysti sairaalaan, emme mihinkään hämärään kellaritilaan. Kukaan meistä ei ole tehnyt mitään väärää, Bengt sanoo Dagens Nyheterille.

Ruotsin keinohedelmöityslakia muutettiin maaliskuussa 1985, ja lasten oikeutta biologiseen alkuperäänsä vahvistettiin. Lain mukaan luovutetuista siittiöistä tai munasoluista syntyneillä lapsilla on oikeus saada tietoja biologisista vanhemmistaan.

Välittömästi lakimuutoksen jälkeen spermalahjoittajien määrä väheni huomattavasti. Lääkärin julkisuuteen tulleet väärinkäytökset tapahtuivat lakimuutoksen jälkeen.

”Meillä on sama suu ja nenä”

Bengt ja hänen tuntematon tyttärensä Rebecka Kristoffersson ovat asuneet noin viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan, ja Rebecka on käynyt samaa koulua sisarpuolensa kanssa.

– Se tuntuu kropassa koko ajan. Ajattelen sitä aamusta iltaan. Että en ole 32 vuoteen tiennyt, että minulla on jälkikasvua viiden kilometrin päässä kotoa, Bengt sanoo Dagens Nyheterille.

SVT:n Uppdrag granskningin järjestämä ensimmäinen tapaaminen isän ja tyttären välillä oli tunteikas.

– Meillä on sama suu, ja nenä on...

– Olen ihan poissa tolaltani, Bengt sanoo.

– Meillä on melkein samanlaiset silmälasitkin, Rebecka toteaa.

Myös Rebeckan sisarukset ovat saaneet alkunsa keinohedelmöityksellä, ja SVT:n tutkimuksissa selviää, että he kaikki ovat saaneet alkunsa isiltään varastetusta spermasta.

– Emme olisi koskaan voineet uskoa tätä. Ehkä joku meistä, mutta kaikki kolme?! Se on ihan sairasta, sanoo Rebeckan sisar Alexandra Pihl Dagens Nyheterille.

Sairaala pahoittelee tapahtunutta

Varastettua spermaa Halmstadin sairaalassa keinohedelmöityksiin käyttänyt lääkäri on kuollut. SVT:n sairaalasta saamien tietojen mukaan lääkärin lahjoitetuilla sukusoluilla tekemistä keinohedelmöityksistä syntyi 35 lasta.

SVT:n tutkimissa tapauksissa lapset ovat joko saaneet sairaalan rekistereistä vääriä tietoja biologisesta isästään tai he eivät ole saaneet mitään tietoja.

Sairaala ei pysty vastaamaan, onko mahdollista, että varastetulla spermalla hedelmöitettyjä lapsia olla enemmän.

– On ikävää, että väärinkäytöksiä on tapahtunut, eikä toiminta ole ollut parhaimmillaan, Halmstadin sairaalan toimintaa ohjaavan lautakunnan puheenjohtaja Christian Lidén sanoo SVT:lle.

Sairaalan anteeksipyynnöt eivät vakuuta Bengtiä.

– Se on varkaus. Petos. Käytän sanaa raiskaus! Vaikka lopputulos on hyvä, minun spermallani on tehty lapsi tietämättäni.

Vaikka SVT:n Uppdrag granskning paljasti ensimmäiset spermavarkaudet jo syksyllä, sairaala ei ole tiedottanut entisille potilailleen mahdollisista väärinkäytöksistä.

Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että sairaalatoiminnasta vastaava Hallannin aluehallinto on asettanut ulkopuolisen selvittäjän tutkimaan Halmstadin sairaalan väärinkäytöksiä.