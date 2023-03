Vaasan valelapsitapaus voi kiristää käytäntöjä myös muissa seurakunnissa: "Pohdimme, onko tarpeen tarkentaa ohjeistuksia"

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli selvittää tarvetta henkilötietojen tarkastamiselle seurakunnissa. Punnittavana on, muutetaanko seurakuntien ohjeistusta yksittäistapauksen takia.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli harkitsee seurakuntien ohjeistamista Vaasan valelapsitapauksen takia.

Noin 40-vuotias nainen esiintyi Vaasan suomalaisen seurakunnan kerhossa 13-vuotiaana. Hän ehti olla kerhossa noin vuoden ajan ennen paljastumistaan.

Vaasan suomalaisessa seurakunnassa on ryhdytty nyt toimenpiteisiin, ettei vastaavaa pääsisi enää tapahtumaan. Jatkossa alaikäisten toimintaan ilmoittautuneiden henkilötiedot tarkistetaan.

Tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Terhi Kaira kertoo, että seuraavassa johtoryhmän kokouksessa vielä maaliskuun aikana pohditaan, pitääkö ohjeistus ulottaa muihinkin seurakuntiin.

– Tästä ei ole vielä ehditty tuomiokapitulissa keskustella, mutta tarkoitus on, että lähiaikoina pohdimme, onko tarpeen tarkentaa seurakuntien ohjeistuksia tässä asiassa, Kaira sanoo.

Tuomiokapitulit ovat seurakuntia ohjaavia, neuvovia ja valvovia toimielimiä.

Kairan mukaan Vaasan tapaus on ainutlaatuinen, eikä aikaisemmin seurakunnissa ole ollut tarvetta miettiä henkilötietojen tarkistamisia.

Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri otti yhteyttä Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin valelapsitapauksesta samana päivänä, kun asia tuli median kautta julkisuuteen 11. helmikuuta.

Huijaus oli kuitenkin paljastunut seurakunnalle jo yli vuotta aikaisemmin.

– Käsittelimme asiaa silloin sisäisenä asiana, Klapuri sanoo.

Klapuri ei lähde jossittelemaan, olisiko tuomiokapituliin pitänyt olla yhteydessä jo aiemmin.

Irtisanoutuminen oman aikataulun mukaan

Kirkkoherra Tuomo Klapuri saavutti eläkeiän viime vuonna, mutta on jatkanut yhä tehtävässään. Nyt helmikuussa hän jätti irtisanomisilmoituksensa.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli merkitsi Klapurin irtisanomisilmoituksen tiedoksi 22. helmikuuta. Valelapsitapaus nousi julkisuuteen 11. helmikuuta.

Vaikuttiko tapaus päätökseesi irtisanoutua?

– Olen irtisanoutunut 8. helmikuuta eli ennen kuin tämä tapaus on tullut esille. Eläköitymispäätöksen olen tehnyt jo aiemmin. Tuomiokapituli on merkinnyt ilmoituksen tiedoksi 22. helmikuuta, jolloin heillä on ollut kokous, Klapuri toteaa.

Tästä voisi hänen mukaansa päätellä, että asiat eivät kytkeydy millään tavalla toisiinsa. Eläköitymisen ajankohta oli se, minkä hän oli ajatellut jo viime kesänä.

– Olen toiminut oman aikatauluni mukaan.

Klapuri myöntää , että viime viikkojen kohu on vienyt paljon aikaa ja energiaa. Ennen virallista eläkkeelle jäämistään vuoden lopussa hän aikoo pitää pitämättä jääneitä lomia ja rästivapaita pois.

Lomille hän jää viikon kuluttua.