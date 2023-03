Taloyhtiöiden vakuutukset eivät välttämättä riitä miljoonakorvauksiin, ja hallituksen jäsen voi joutua maksajaksi

Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on tiukka ja korvausvelvollisuus on aina omistajalla ylläpidon huolimattomuudesta johtuvan tapaturman sattuessa. Vakuutus korvaa, mutta vain tiettyyn rajaan.

Käräjäoikeuden Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle KOASille ja Pohjola Vakuutukselle liukastumistapaturmasta määräämä miljoonakorvaus on summaltaan poikkeuksellinen, sanoo Kiinteistöliiton neuvova lakimies Tapio Haltia.

Päätöksellä voi olla heijastinvaikutuksia kiinteistöalalla.

Haltian mukaan yli kahden miljoonan euron kaltaisiin korvauksiin taloyhtiöiden normaalit vastuuvakuutukset eivät välttämättä enää riitä.

Pääsääntöisesti taloyhtiöillä on kiinteistövakuutus joihin yleensä sisältyy vastuuvakuutus, josta voidaan korvata taloyhtiön korvattavaksi tulevat summat.

– Jos vakuutussumma ei katakaan enää koko vahinkoa, niin loppu jää silloin taloyhtiön maksettavaksi.

Haltia ei halua spekuloida, vaikuttaako käräjäoikeuden päätös kiinteistöjen tapaturmavakuutusten hintaan, mutta muistuttaa, että riskienhallinta on vakuutusyhtiöiden perustoimintaa ja hinnoittelu tapahtuu riskien mukaisesti.

Haltia muistuttaa myös, että käräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen ja voi muuttua.

Ainakin KOAS on kertonut valittavansa päätöksestä. Myös OP Ryhmän viestinnästä kommentoidaan, että Pohjola Vakuutus ilmoittanut tyytymättömyytensä asian ratkaisuun ja tulee valittamaan käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Tapaturmat ja korvausvaatimukset taloyhtiöille eivät ole epätavanomaisia

Haltian mukaan liukastuminen ja lumien ja jäiden tipahtelu katolta ovat tyypillisiä tapauksia, joissa voidaan joutua arvioimaan kiinteistönomistajan vahingonkorvausvastuuta.

– Säännöllisen epäsäännöllisesti näitä tapahtuu, Haltia kertoo.

Tapaturmien sattuessa kiinteistön omistajan, esimerkiksi taloyhtiön, kannattaa varautua näyttämään, että kiinteistön turvallisuudesta on huolehdittu riittävällä tavalla.

Kiinteistöliittoon tuleekin usein yhteydenottoja, jossa taloyhtiöiden hallitusten jäsenet tai sellaiseksi haluavat ovat huolissaan yhtiön ja myös yksittäisten hallituksen jäsenien mahdollisesta vastuusta tapaturmissa kiinteistöjen alueilla.

– Ensisijainen vastuunkantaja on kiinteistön omistaja, Haltia selvittää.

Vastuu kiinteistön turvallisuudesta määrittyy rakennuslain mukaan. Taloyhtiöissä hallituksen jäsenet ovat vasta toissijaisesti vastuussa tapaturmista ja korvausvastuu riippuu siitä, onko hallituksen jäsen huolehtinut kiinteistön pidosta tai sen järjestelystä riittävästi.

Haltian mukaan tällaiset tilanteet eivät ole täysin poissuljettuja ja muutama sellainen tapaus on ollut. Silloin kyse on yleensä siitä, että taloyhtiön sisällä lähdetään hakemaan vahingonkorvausta hallituksen jäseneltä kun yhtiö itse on joutunut korvaamaan vahingonkärsijälle tapaturmasta.

8.3.2023 klo 18.02 lisätty: OP Ryhmän viestinnästä saatu kommentti Pohjola Vakuutuksen osalta.