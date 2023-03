3 000 vanhaa valokuvaa ja 100 hyllymetriä historiankirjoja – yhdistys halusi jakaa arkistonsa, mutta sieltä löytyikin hometta

Hankasalmella kotiseutuarkiston digitoimistyö hidastui, kun selvisi, että aineisto oli altistunut epäpuhtauksille. Kotiseutuliiton mukaan paikallisarkistojen tilanne on Suomessa yleisesti heikko.

Hankasalmella kotiseutuyhdistys halusi järjestää ja digitoida paikallisen kotiseutuarkiston, jotta sitä olisi paikallisperinteestä kiinnostuneiden ihmisten helppo käyttää.

Työn edetessä ilmeni, että aineisto oli jossain vaiheessa altistunut sisäilmaongelmille ja epäpuhtauksille.

Syksyllä 2022 aineistojen pinnoilta otettiin pintasivelynä laboratorionäytteet. Aineistosta löytyi jossain määrin esimerkiksi homesientä ja mikrobeja.

– Epäpuhtauksista aiheutui ihmisille oireilua, ja arkistomateriaalin järjestämistä ja digitoimista jouduttiin rajaamaan valokuviin, kertoo Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen hanketyöntekijä Anni Ilves.

Arkistoaineistoa on noin sata hyllymetriä, ja sitä on säilytetty kunnanviraston kellarin arkistotilassa. Valokuvia arkistossa on noin 3000.

Ongelmien alkuperä on arvoitus

Toistaiseksi ei ole tietoa, missä tai miten aineisto on altistunut sisäilmaongelmille.

– Ongelman alkuperää on tosi vaikea selvittää. Materiaalia on kertynyt pitkältä aikaväliltä, kertoo Anni Ilves.

Suomen Kotiseutuliitossa on aika ajoin törmätty tilanteisiin, joissa paikallisperinnettä säilyttävän arkiston materiaali on tavalla tai toisella kärsinyt.

– Ensin mietitään, miten esimerkiksi homeen muodostuminen saadaan pysäytettyä. Sitten on vuorossa vaurioituneen materiaalin pelastaminen. Monesti se on haasteellista, sanoo koordinaattori Liisa Saarinen Suomen Kotiseutuliitosta.

Imurointia ennen digitointia

Hankasalmen Kotiseutuyhdistyksessä arkistoa on pitänyt käydä läpi suojavarusteissa, eikä materiaaleja ole saanut vapaasti siirrellä.

– Aineistoja on ensin imuroitu puhdistustilassa ja siirretty vasta sitten työpisteelle digitointia varten, Anni Ilves kertoo.

Materiaali on mahdollista ammattilaisten toimesta puhdistaa homeesta, mutta nyt siihen ei ole rahaa.

Paikallisarkistot kaipaavat ohjaavaa kättä

Kotiseutuliiton selvityksen mukaan paikallisperinnettä säilyttävät arkistot ovat jääneet Suomessa hyvin vähälle huomiolle.

Esimerkiksi kuntien ylläpitämissä kotiseutuarkistoissa toiminta jää usein lakisääteisten tehtävien jalkoihin. Yhdistyksillä taas on vaikeuksia löytää vapaaehtoisia huolehtimaan arkistoista.

Paikallisarkistot tarvitsisivat organisoitua tukea. Tarvetta olisi esimerkiksi yhteiselle aineistonhallintajärjestelmälle.

– Kotiseutuarkistot säilyttävät merkittävää osaa Suomen paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Siellä on materiaalia, jota ei löydy muualta, sanoo Liisa Saarinen.