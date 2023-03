Tampereella alkaa uusi metsäalan koulutus, jossa painotetaan erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen turvaamista

Koulutuksen tavoitteena on tarjota laajempaa osaamista metsänhoitomenetelmistä sekä kykyä soveltaa tietoa joustavasti käytäntöön. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Marko Melto / Yle.

Metsiin liittyy tällä hetkellä paljon kilpailevia intressejä. Samalla kun metsäteollisuuden hakkuumäärät ovat kasvaneet, on energian tuonti Venäjältä loppunut ja hiilinielukysymys tullut entistä tärkeämmäksi.

– Jos metsätoimijoilla ei ole oikeaa tietoa luontoa säilyttävistä toimenpiteistä, hiilinieluvaikutus vähenee, hiilidioksidipäästöt lisääntyvät ja lajikato kiihtyy.

Näin perustelee Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) syksyllä alkavaa uutta koulutusta, joka tähtää metsätalousinsinöörin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Ajankohtaisen tutkinnon perusteena ovat niin kansalliset kuin kansainväliset tavoitteet luonnonvarojen turvaamiseksi. Kyseisiin sisältöihin painottuvaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ei ole vielä Suomessa tarjolla.

Suomen tavoitteena on, että maamme on hiilineutraali vuonna 2035. Suomen metsien hiilinielu on pienentynyt merkittävästi hakkuumäärien kasvun seurauksena.

Kouluttajat uskovat, että myös yhä useampi metsänomistaja kaipaa metsiensä hoitoon vaihtoehtoja ja niille perusteluja.

– Tämä vaatii kovaa metsänhoitomenetelmien osaamista ja myös paljon vahvempaa luonnontieteellistä tietoperustaa, kertoo koulutuksen asiantuntijaopettaja, lehtori Petri Keto-Tokoi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Erityisesti turvemaiden hoitoon tarvitaan tietoa

Tutkinto painottuu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja hiilinielujen ylläpitoon.

Tietoa on tarjolla, sillä luonnon monimuotoisuuteen liittyvä tutkimus on lisääntynyt valtavasti.

– Tämä tieto ei kuitenkaan välity tarpeeksi hyvin käytännön toimintaan, sanoo Petri Keto-Tokoi.

Hän nostaa esimerkkinä suo- ja turvemaat, joiden uudistushakkuut ovat lisääntyneet. Turpeessa on valtavan suuri hiilivarasto.

Kun tällaiselle alueelle tehdään avohakkuu, pohjavesipinta nousee ja alue pitää yleensä kunnostus ojittaa. Ojituksella alueen vesitalous saadaan sellaiseen kuntoon, että puut pystyvät jälleen kasvamaan.

– Jos metsätaloutta jatketaan tällä tavalla, niin ojat kaivetaan joka kerta vähän aiempaa syvemmälle eli vähitellen koko se turvekerroksen hiilimäärä päätyy ilmakehään. Tämä on ongelma, sanoo Petri Keto-Tokoi.

Koulutuksessa voidaan miettiä tiedon avulla vaihtoehtoa sille, että miten metsää pystyttäisiin kasvattamaan siten, että puuston haihdutus ylläpitäisi maaperän kuivatusta. Samalla turpeen jatkuva hajoaminen pysähtyisi tai ainakin merkittävästi hidastuisi.

Myös liian voimakkaat harvennushakkuut sekä kiertoaikojen lyhentyminen ovat vaikuttaneet siihen, että metsien hiilinielu on pienentynyt.