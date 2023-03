Väylä auki parisuhdelaille ja vihreälle siirtymälle, tuki Ukrainalle jatkuu – kolme arvoliberaalia puoluetta aloitti hallitusneuvottelut Virossa

TALLINNA Enää ei tarvitse vääntää perusluonteisista asioista, kuten samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista tai Ukrainan tukemisesta.

Näin Eesti 200 -puolueen puoluehallituksen jäsen Margus Tsahkna kiteytti Viron hallitusneuvottelujen lähtökohdat (siirryt toiseen palveluun).

Neuvottelut alkoivat vaalit voittaneen reformipuolueen puheenjohtajan, pääministeri Kaja Kallaksen johdolla tänään Tallinnassa.

Mukana on kolme arvoliberaalia puoluetta. Reformipuolueen ja Eesti 200:n lisäksi hallitusneuvotteluihin osallistuvat sosiaalidemokraatit.

Kallaksen puolue on ylivoimaisesti suurin. Sillä on nyt 37 paikkaa Viron 101-paikkaisessa parlamentissa riigikogussa. Eesti 200:lla paikkoja on 14 ja sosiaalidemokraateilla 9.

Arvo- ja ympäristökysymyksissä puolueet ovat samoilla linjoilla. Esimerkiksi sukupuolineutraalin parisuhdelain aiheuttamat muutokset muihin lakeihin ovat junnanneet pitkään. Nyt ne ovat vihdoin toteutumassa.

Valtiontalouden tasapainottamisessa, verotuksessa ja menoleikkauksissa puolueiden pitää kuitenkin hakea kompromisseja.

Valtiontalous miinuksella, leikkaustarve jopa miljardi

Reformipuolue ja Eesti 200 ovat talousliberaaleja puolueita, jotka tasapainottaisivat valtiontalouden ensisijaisesti leikkaamalla menoja. Sosiaalidemokraatit korostavat tulojen kasvattamista.

Väistyvän hallituksen valtiovarainministerin Annely Akkermannin mukaan leikkaustarve on ensi vuonna jopa miljardi euroa (siirryt toiseen palveluun). Valtion menot ovat tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun) 16,8 miljardia euroa ja valtiontalous on 2,6 miljardia alijäämäinen.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Lauri Läänemets tyrmäsi tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa niin valtavat menoleikkaukset.

Eesti 200:lle valtiontalouden tasapainottaminen on yksi keskeisistä kysymyksistä. Läänemetsin mukaan etusijalla ihmisten toimeentulo (siirryt toiseen palveluun), varsinkin pienituloisten aseman helpottaminen.