Suomi, Turkki ja Ruotsi kokoustavat tänään Brysselissä – Upin tutkijan mukaan Ruotsissa kytee kertomus Suomen petoksesta

Turkki pyrkisi todennäköisesti vähentämään Yhdysvaltojen kritiikkiä itseään kohtaan, jos se ratifioisi Suomen Nato-jäsenyyden ennen Ruotsia. Samalla sille jäisi yhä mahdollisuus käyttää Ruotsia ”lypsykorttina” eri asioita havitellessaan, sanoo vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

Alaranta on erikoistunut Turkkiin ja arvioi pyynnöstä Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvotteluasetelmia Nato-ratifiointeihin liittyvässä keskustelussa. Maiden virkamiesten on määrä kokoustaa Brysselissä Naton päämajassa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Turkki katkaisi keskustelut Ruotsin kanssa tammikuussa.

Käsikirjoituksen asioiden etenemisestä on laatinut pieni piiri Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin ympärillä, Alaranta arvioi. Erdoganin sisäpiirin kovasta ytimestä kokouksessa on turkkilaismedian uutisoinnin perusteella Ibrahim Kalin presidentinhallinnosta, mutta kyse on virkamiestasoisesta kokouksesta.

Johtava tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista ei usko, että torstain tapaaminen päättyisi suuriin julistuksiin.

– Ne ovat olleet aika matalan tason virkamiestapaamisia ja painavammat signaalit ovat tulleet poliittiselta tasolta, hän sanoo.

Voiko Suomi edetä ensin?

Alarannan mukaan vuoden alusta on ollut nähtävillä viitteitä, että Turkin parlamentti voisi saada Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ratifioitavaksi eri aikaan. Erdoganin sisäpiirin todellisista ajatuksista on kuitenkin hyvin hankala päästä perille.

Myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on sanonut, että Turkki on viestinyt jo tammikuusta lähtien Suomen täyttävän kolmikantapaperin kirjaukset.

Pesu kuitenkin näkee, että Suomen olisi hankala viestiä nykyistä voimakkaammin, että se haluaisi edetä tarvittaessa ennen Ruotsia. Ruotsin mediassa toistuu jo kertomus, jossa Suomen toimintaa pidetään petoksena, Pesu arvioi.

Tiistaina Ruotsin yleisradioyhtiö SVT esitti Finska Sveket (siirryt toiseen palveluun) -nimisen jakson Utrikesbyrån-ohjelmassa.

Riskinä on, että kertomus petoksesta jää elämään maiden väliseen historialliseen muistiin. Pesun mukaan Ruotsin valtionjohdon pitäisi siksi signaloida voimakkaasti ymmärtäväinen viesti, jos se halutaan estää.

– Siinä ollaan psykologisesti herkillä, mikä vaikeuttaa Suomen politiikkaa. Tämä ei ole puhtaasti strateginen tai neuvottelutaktinen kysymys, vaan tässä ovat emootiot ja psykologiset tekijät pelissä.