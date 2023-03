Liian isot vaatteet vaarantavat turvallisuuden tulipalojen sammutustöissä, sanovat pelastusalan naiset – ladyfit-malleja ei ole

Jutta Tiitinen havainnollistaa tilannetta, johon osa sopimuspalokunnissa toimivista naisista törmää. Savusukellukseen tarkoitettu sammutusasu on liian iso.

Sopimuspalokuntalainen Jutta Tiitinen seisoo Anjalan palolaitoksen hallin lattialla.

Savusukellukseen tarkoitettu asu on liian iso ja siinä on hankala liikkua.

– Oikeastaan tämä on joka kohdasta huono. Tämmöinen asu vaarantaa työturvallisuuden, Tiitinen sanoo.

Keskeinen ongelma on sammutusasun istuvuus, koska se on mitoitettu miehen vartalolle.

Villasukkaa väliin

Naiset joutuvat turvautumaan isoihin kokoihin, koska pienemmät sammutusasut kiristävät rintakehästä ja lantiosta. Asuun kaivataan näille alueille toppauksia, sillä kireä sammutusasu suojaa liekeiltä huonosti.

Avaa kuvien katselu Osa naisista laittaa saappaisiin villasukan, jotta kengillä olisi parempi liikkua palopaikalla. Kuva: Antro Valo / Yle

– Kansankielisesti voisi todeta, että muodot ovat tällä hetkellä väärässä paikassa. Pelastusalan varusteet on nyt mitoitettu miesten mukaan. CE-merkittyihin varusteisiin ei itse saa alkaa lisäilemään toppauksia tai muuten muokkaamaan, Pelastusalan naiset ry:n puheenjohtaja Mira Leinonen sanoo.

Järjestön mukaan osa naisille tällä hetkellä tarjotuista pelastusvarusteista ei täytä työturvallisuusvaatimuksia.

Pelastusalan naiset ry ja ammattipelastajien etujärjestö SPAL ovat sitä mieltä, että alalla naisille tulisi tarjota käyttöön paremmin istuvia varustekokoja.

Avaa kuvien katselu Jutta Tiitinen kuvailee liian suurissa varusteissa liikkumista kömpelöksi. Kuva: Antro Valo / Yle

Huonosti istuvat sammutusasut ovat aiheuttaneet läheltä piti -tilanteita. Esimerkiksi palopaikalla naispelastaja on ollut pudota kömpelöiden varusteiden vuoksi tikapuilta.

Mira Leinonen kertoo, että yhdistys saa vuosittain parikymmentä yhteydenottoa vääränkokoisista varusteista. Sammutustakkien ja -housujen lisäksi myös saappaat ovat usein vääränkokoiset.

– Siihen annetaan ohjeeksi vain, että laita vähän villasukkaa väliin niin kyllä se siitä. Näinhän se ei ole. Oikeankokoiset jalkineet ovat työturvallisuuden kannalta ihan a ja o, Leinonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Mira Leinonen on laatinut yhdessä työryhmän kanssa sisäministeriölle pelastusalalle tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -toimintaohjelman. Ohjelmassa sivutaan myös varustehankintoihin tehtäviä muutoksia. Kuva: Antro Valo / Yle

Varusteiden hankinta hyvinvointialueiden vastuulla

Sopimuspalokuntien ja ammattipelastajien varustehankinnoista vastaavat hyvinvointialueet.

Kymenlaakson pelastusjohtaja Juhani Carlson arvioi, että ongelmaa on hankalaa tunnistaa, sillä savusukellusta tekeviä naisia on vähän. Kymenlaaksossa ei ole tällä hetkellä ainuttakaan naista, joka tekisi savusukeltajan tehtäviä. Kaksi on kuitenkin tulossa.

– Heille hankimme asianmukaiset varusteet, Carlson lupaa.

Varsinais-Suomessa savusukelluksia tekeviä naisia on tällä hetkellä viisi.

– Tiedossa on se, että meillä on haasteita sukupuolesta riippumatta suunnattoman isojen henkilöiden tai suunnattoman pienien henkilöiden kanssa. Varusteet tulevat erikoistilauksin ja toimitusajat vaihtelevat, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Halonen sanoo.

Halosen tiedossa ei ole, että tällä hetkellä olisi varustetoiveita, joita ei olisi täytetty.

Avaa kuvien katselu Mira Leinonen toivoo, että hyvinvointialueilla tehtäisiin selvitys, jossa käytäisiin läpi, minkä kokoisia ihmisiä on pelastusalalla ja millaisia varusteita markkinoilla on saatavilla. Kuvassa hänellä on kädessään Britanniassa käytettävä sammutusasu. Kuva: Antro Valo / Yle

Naispelastajat yleistyvät

Naisten määrä sopimuspalokunnissa on kasvanut viime vuosina. Viime vuonna sopimuspalokunnissa oli naisia noin 9 400, mikä on yli 10 prosenttia pelastusalan henkilöstöstä.

Mira Leinonen vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa pelastustoimen valtakunnallisesta arvioinnista.

Hän arvioi, että tulevaisuudessa naisten määrä alalla tulee kasvamaan kaikissa tehtävissä.

– Meidän tulee saada rekrytoitua entistä enemmän vielä monimuotoisempaa henkilöstöä. Se tarkoittaa sitä, että meidän on kyettävä tarjoamaan monimuotoiselle henkilöstölle sopivat varusteet, Leinonen sanoo.