HS: Kymmeniä varusmiehiä on mahdollisesti simputettu Merivoimissa

Mahdollisesti kymmeniä varusmiehiä on joutunut simputuksen kohteeksi Rannikkolaivastossa.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) pääesikunnan oikeudellinen osasto tutkii tapausta epäiltynä esimiesaseman väärinkäyttämisenä.

Epäiltynä on muutamia henkilöitä. Heidän asemaansa ei kerrota, kuten ei myöskään sitä, minkälaisesta simputuksesta mahdollisesti on kyse. Esitutkinta on vielä kesken.

Esimiesaseman väärinkäyttäminen on sotilasrikos.

Lehden mukaan esitutkinta alkoi Rannikkolaivaston komentajan tekemästä tutkintapyynnöstä. Varusmiehet olivat kertoneet loppukyselyssä epäasiallisesta käyttäytymisestä Rannikkolaivaston maaorganisaatiossa.

Epäillyt simputustapaukset ovat tapahtuneet viime vuonna.

Toinenkin simputusepäily

Merivoimissa epäillään toistakin simputustapausta. Sen epäillään tapahtuneen samoin viime vuonna Rannikkoprikaatissa Upinniemessä.

– Rannikkolaivaston simputuksen ei epäillä olleen niin laaja-alaista kuin Rannikkoprikaatin tapauksessa, sanoo tutkintaa johtava sotilaslakimies Jouni Pulkkinen HS:lle.

Pulkkisen mukaan Rannikkoprikaatin tapauksessa rikoksesta epäiltyjä on useita mutta alle kymmenen. Simputuksen epäillään kohdistuneen Rannikkolaivaston tapauksen tapaan joihinkin kymmeniin varusmiehiin.