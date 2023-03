Suomalaisia hoitajia houkuttelevat Norjaan parempi palkka ja vähemmän kuormittava työ eli seikat, joita Suomeen kaivataan

Norjaa riivaa hoitajapula, kuten Suomeakin. Norja houkuttelee ulkomaalaisia hoitoalan ammattilaisia töihin Suomea paremmilla palkoilla ja työoloilla.

Norjassa sairaanhoitaja saa keskimäärin 1 000–1500 euroa isompaa palkkaa kuin Suomessa. Suomessa sairaanhoitajan keskimääräinen kokonaispalkka on noin 3 300 euroa, Norjassa noin 4 500–5 000 euroa. Suomen hoitajat ovat Pohjoismaihin nähden palkkakuopassa.

Hoitajapulan syynä Suomessa ei ole ulkomaille lähtö

Suomesta lähtee vuosittain ulkomaille töihin muutama sata sairaanhoitajaa, Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 200 sairaanhoitajaa. Suomeen puolestaan saapuu ulkomaalaisia sairaanhoitajia noin 140. Luvut kuitenkin vaihtelevat lähteestä riippuen.

Vajetta joka tapauksessa jää, sillä THL:n tilastotiedon mukaan vuonna 2020 suomalaisista sairaanhoitajista ulkomailla asui noin 1200, kun kuntien työvoimaennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16 000 uutta sairaanhoitajaa.

– On erittäin epätodennäköistä, että kaikki ulkomailla työskentelevät sairaanhoitajat palaisivat Suomeen eikä sekään ratkaisisi hoitajapulaa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Norja on kohdemaana toiseksi suosituin, ainoastaan Ruotsiin töihin lähtee enemmän sairaanhoitajia. Suosittuja kohdemaita ovat olleet myös Iso-Britannia Yhdysvallat, Sveitsi ja Saksa sekä 2010-luvusta alkaen Viro ja Espanja. Innokkaimmin sairaanhoitajista muuttavat nuoret aikuiset.

Tehystä arvioidaan, että juurisyyt hoitajapulassa ovat muualla kuin ulkomaille muutossa.

– Ne ovat palkka, työolot, että olisi riittävästi tekijöitä ja johtaminen, Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Esa Rusanen Lapin hyvinvointialueelta sanoo.

Suurimpana uhkana alalla nähdään se, ettei alalle tule nuoria eivätkä alan jättäneet palaa hoitotyöhön.

Paremman palkan ja työolojen lisäksi vaakakupissa voi painaa myös muita syitä lähteä ulkomaille töihin, muistuttaa Mervi Flinkman.

– Niiden lisäksi voi olla yksilöstä lähteviä syitä, kuten halu parantaa kielitaitoa, edetä uralla tai saada uusia kokemuksia.

Esa Rusanen ei näe ongelmana sitä, että hoitaja käy katsomassa kulttuuria ja tapaa työskennellä muuallakin.

– Se voi tuoda jotain hyvää tänne meillekin, Rusanen pohtii.

Avaa kuvien katselu Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Esa Rusanen sanoo, että pelkästään rahalla ei saada ratkaistua hoitajapulaa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Norjaan muuttanut sairaanhoitaja ei edes harkitse paluuta

Kirkkoniemessä Pohjois-Norjassa asuva, Suomesta kotoisin oleva sairaanhoitaja Pasi Toivanen sanoo pärjäävänsä palkallaan, vaikka Norjassa onkin elinkustannukset korkeammalla kuin Suomessa.

Uupumusta ja kiirettä hän ei ole kokenut, paitsi korona-aikana.

– Pandemia-aika oli erikoista aikaa. Silloin koin väsymystä ja riittämättömyyden tunnetta, mutta en niin, että olisin harkinnut lopettavani hoitoalalla.

Loputtomasti ylityöntekijöitä ei löydy. Tämän päivän nuorilla on Suomessa odotuksia ja vaatimuksia muunkin elämän suhteen. Esa Rusanen, Tehyn koordinoiva pääluottamusmies

Toivanen muutti töihin Kirkkoniemeen vuonna 1998, kun sai heti vakituisen viran. Lisäksi hän halusi asua mieluummin pienellä paikkakunnalla pohjoisessa kuin muuttaa Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle.

– Mielestäni yhteiskunnan päättäjät saavat itse kiittää itseään tästä tilanteesta, etteivät ole heränneet ajoissa. Tuskin tämä on yllätyksenä tullut, sairaanhoitaja Pasi Toivanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Pasi Toivasen mukaan Norjassa työ ei ole liian kuormittavaa, uupumusta ja kiirettä hän ei ole kokenut kuin korona-aikana. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Nyt Toivanen on ainakin puolittain norjalaistunut ja elämä on muotoutunut Kirkkoniemeen. Hän ei voi kuvitella muuttavansa takaisin Suomeen töihin hoitoalalle.

– Se juna meni jo ajat sitten.

Hänestä tuntuu, että Norjassa työnantajaa lykästää, jos saa työntekijän. Kun taas Suomessa työntekijä tuntui olevan se onnekas, jos sai työpaikan.

Pendelöinti eli työmatkat ja asunto maksetaan

Hoitajan ei tarvitse muuttaa Norjaan, koska siellä voi käydä töissä koti-Suomesta käsin. Työnantaja maksaa matkat ja asunnon työrupeaman ajaksi. Keikkatyö ja osa-aikaisuus on mahdollista. Työajoista voi neuvotella joustavasti.

Rovaniemeltä Kirkkoniemeen pendelöi sairaanhoitaja Tiina Pikkuhookana, joka painaa töitä Norjassa pari-kolme viikkoa. Sitten on pari viikkoa vapaata. Hän ajaa 550 kilometrin työmatkan omalla autollaan ja saa kilometrikorvaukset. Lennotkin maksettaisiin, mutta se veisi enemmän aikaa ja tekisi mutkan Helsingin ja Oslon kautta.

– Ajan Rovaniemeltä mieluummin autolla Kirkkoniemeen, matkaan menee kelistä riippuen noin 6,5 tunnista 11 tuntiin. Teen tällä hetkellä 60-prosenttista työaikaa, Tiina Pikkuhookana kertoo.

Norjassa Pikkuhookanan palkka on kaksinkertainen Suomeen nähden, mutta se ei ole ainoa syy lähteä.

– Norjassa töissäkäynti myös mahdollistaa osittaisen työajan, ja se on jaksamisen kannalta hyvä. Kirkkoniemeen on helppo mennä Rovaniemeltä, ja voi tehdä parin viikon pätkiä, sanoo Tiina Pikkuhookana.

Avaa kuvien katselu Norja on suomalaisten sairaanhoitajien toiseksi suosituin kohdemaa, tosin kaukana Ruotsin takana. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Pelkästään raha ei riitä

Pääluottamusmies Esa Rusanen muistaa Lapin syrjäseutulisät, jotka ennen sitoivat työntekijöitä paikkakunnalle. Nykyäänkin vastaavia on ollut käytössä, ainakin yksityisellä puolella.

– On houkuteltu erilaisilla rekrytointilisillä ja ylimääräisillä korotuksilla. Ja ylitöihin houkutellaan varsin korkeilla haittakorvauksilla. Sallassa taisi olla yksityisellä puolella, kun luvattiin toistakymmentä tuhatta euroa, ja sillä sitoutettiin useammaksi vuodeksi paikkakunnalle.

Rusasen mukaan jatkuvaa ylityökuormaa ei kuitenkaan pysty kantamaan, vaikka saisikin siitä hyvän rahallisen korvauksen.

– Loputtomasti ylityön tekijöitä ei löydy. Tämän päivän nuorilla on Suomessa odotuksia ja vaatimuksia muunkin elämän suhteen. He eivät ole vihkiytyneitä tekemään töitä 24/7 ja jatkuvasti valmiudessa tulemaan töihin ja jatkuvasti joustamaan. Että kun tulet aamulla töihin, et voi tietää että pääsetkö töistä kolmelta vai mihin aikaan, Rusanen toteaa.