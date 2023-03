Aurakuskit joutuvat asukkaiden raivon kohteeksi Turussa: “On hakattu lumilapiolla ikkunaan ja heitelty lumipalloja tuulilasiin”

Aura-autojen kuljettajat kohtaavat toistuvasti uhkailua väkivallalla.

Turun kaupungin kunnossapidon mukaan uhkailu on lisääntynyt viime vuosina ja lähes kaikki kunnossapidon työntekijät ovat vaarassa altistua sille.

Tämän tietää myös Destian kunnossapitotyöntekijä Joni Laaksonen.

– Tämä on minulle nyt neljäs talvi, ja tuntuu, että vuosi vuodelta enemmän tulee suoraa palautetta meille työntekijöille.

Laaksonen uskoo, että tähän ovat vaikuttaneet muun muassa koronavuodet, jotka lisäsivät etätöitä.

– Ihmiset ovat olleet enemmän kotona, ja siellä voi esiintyä turhautuneisuutta, joka tulee ehkä purettua aikaisempaa helpommin ulkopuolisiin.

Uhkailuja tulee tietoon joka vuosi

Viime talvena poikkeuksellinen lumimäärä kirvoitti ennätysmäärän kunnossapidon palautteita. Turun tilastojen mukaan katupalautteita tuli 13 542, joista 3 791 luokiteltiin talvikunnossapitoon.

Lumipäiviä, eli päiviä, kun lunta tuli yli 5 senttimetriä, oli pelkästään Turussa kolmekymmentä. Lumipäivät lisääntyivät yli 50 prosentilla edellistalvesta.

Avaa kuvien katselu Joni Laaksonen tekee kunnossapidon töitä Turussa, tässä Logomon lähellä ratapihan vierustalla. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Tänä talvena Turun palautepalveluun on tullut jo lähes 500 kunnossapidon palautetta.

Osansa saa myös Turun kaupungin kunnossapidon päällikkö Mari Helin.

– Kaupunki on kasvoton, ja asukkaat katsovat oikeudekseen sanoa ihan mitä tahansa. Olen usein ihmetellyt, mikä ajaa jonkun soittamaan minulle sunnuntaiaamuisin vain kertoakseen, että olen paska, Helin kertoo sähköpostitse.

Helinin mukaan Turussa uhkaillaan myös fyysisesti niin ylempää porrasta kuin työntekijöitä. Sama ilmiö tunnistetaan naapurikaupunki Liedossa.

– Kyllä fyysisellä väkivallalla uhkailuja tulee tietoon joka vuosi, mutta arvioisin määrän olevan silti vähäinen. Niistä kaikki eivät tule meille tekniseen palveluun saakka, vaan aura-autojen edustajat voivat saada puheluita. Aika moni kokenut auraaja tietää jo, että lumi herättää tunteita, Liedon teknisten palveluiden toimialajohtaja Anne Ahtiainen kertoo.

Väkivallan uhka on läsnä työvuoroissa

Aurakuskien saama palaute ei jää aina suulliseksi.

– Sellaisia tapauksia on minun tiedossani, että on esimerkiksi jääty aura-auton eteen seisomaan, on hakattu lumilapiolla ikkunaan ja oveen. Välillä taas on heitelty lumipalloja tuulilasiin nuorison toimesta. Nämä aiheuttavat turhia pysähdyksiä ja vaaratilanteita meidän kuskien lisäksi myös ympäristöön, Joni Laaksonen kertoo tapauksista.

Avaa kuvien katselu Tiekarhujen tuloa teille yleensä kiitellään. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Laaksonen kertoo, että hän on itse välttynyt fyysiseltä väkivallalta töissä, mutta väkivallan uhka on läsnä työtuntien aikana vuosi vuodelta enemmän. Turvaa yövuoroihin tuovat työkaverit. Esimerkiksi Destialla on tapana, että yövuoroja tehdään pareittain.

Turku ja Lieto kertovat molemmat, että kaupungeilla on nollatoleranssi uhkailutilanteisiin. Vaikeat tapaukset käsitellään kunnossapidon sisällä yhteisesti, jotta kuormitus ei kasva yksittäiselle työntekijälle suureksi.

Palautteet ovat usein ikäviä, ja niitä tulee paljon, mutta kokonaismäärää on vaikea arvioida.

– Urakoitsijoiden tulee ensisijaisesti huolehtia aina omista työntekijöistään, joten nämä tapaukset urakoitsija käsittelee sisäisesti. Uhkausten määrästä en tiedä, valitettavasti olemme kaikki asiaan liian tottuneita, Mari Helin toteaa.

