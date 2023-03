Asiantuntija pitää Fazerin makeistehtaan lakkautuspäätöksen perumista poikkeuksellisena

Fazerin mukaan päätös makeistehtaan säilymisestä Lappeenrannassa on lopullinen. Tehtaan kehittämistä aiotaan jatkaa tulevaisuudessa.

Asiantuntijan mukaan Fazerin päätös perua Lappeenrannan makeistehtaan lakkauttaminen on dramaattinen.

Elintarvikeyhtiö Fazer pudotti keskiviikkona jymyuutisen Lappeenrantaan kertoessaan, että makeistehdas saakin jatkaa toimintaansa.

Nykyisten Vantaan ja Lappeenrannan tehtaiden tuotantojen piti siirtyä uuteen tehtaaseen Lahteen vaiheittain vuosina 2025–2027. Nyt yhtiö selvittää ainoastaan Vantaalla sijaitsevan suklaatuotannon siirtoa.

Tampereen yliopiston teollisuustalouden professori Tuomas Ahola muistaa Suomen historiasta vain kaksi vastaavaa tapausta, jossa yritykset ovat muuttaneet investointipäätöksiään yhtä isosti.

– Sandvik peruutti vuonna 2015 Turun tehtaan sulkemisen, joka oli jo päätetty. Vuoden 2006 kieppeillä taas SEW Eurodrive perui tehdasinvestoinnin, joka oli suunniteltu Karkkilaan.

Avaa kuvien katselu Karkkituotannon piti siirtyä pois Lappeenrannasta vaiheittain vuosina 2025–2027. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Tuomas Aholan mukaan ei ole mitenkään harvinaista, että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään merkittäviä muutoksia.

– Varmasti yli kymmenen prosenttia hankkeista peruuntuu tai muuttuu hankesuunnitteluvaiheessa radikaalisti. Kun investointipäätös on tehty, se on huomattavasti harvinaisempaa. Turvallisin mielin sanoisin, että yksinumeroinen prosentti näitä tapahtuu.

Aholan mielestä Fazerin päätös kertoo hyvin nykyisestä markkinatilanteesta, joka on harvinaisessa turbulenssissa muun muassa poikkeuksellisen korkotilanteen ja maailmanpoliittisen tilanteen takia.

– Pitää toivoa, että haluttomuus investoida ei ole yleistymään päin, koska sillä olisi todella haitallisia vaikutuksia yhteiskuntaan, aika piankin.

Työntekijät liikuttuivat

Fazerin Lappeenrannan tehtaalla työskentelee noin 400 työntekijää, ja Fazer on yksi Lappeenrannan seudun merkittävimmistä työnantajista. Uutinen tehtaan lähdöstä oli työntekijöille kova isku keväällä 2022.

– Ihmiset ovat vaihtaneet työpaikkaa, on lähdetty opiskelemaan, monet ovat etsineet aktiivisesti uusia töitä. Voi olla, että tilanne muttuu ja tänne halutaankin jäädä, makeistyöntekijä Marko Voutilainen summaa.

Lakritsipuolella työskentelevän Voutilaisen mukaan tunnelma oli keskiviikkona hyvä, jopa yllättynyt Lappeenrannassa.

– Joku pyyhki silmäkulmia ja oli liikuttuneita ilmeitä.

Avaa kuvien katselu Lappeenrannan tehtaalla työskentelevät Marko Voutilainen ja Taina Hatara olivat iloisesti yllättyneitä päätöksestä. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Monet työntekijät miettivät kuitenkin nykyisten tilojen kuntoa ja riittävyyttä.

– Faktahan on se, että alunperin sanottiin Vantaan ja Lappeenrannan tehtaiden olevan kuntonsa ja ikänsä puolesta tiensä päässä. Nämä asiat eivät ole muuttuneet miksikään, Voutilainen jatkaa.

400 työntekijää saa pitää paikkansa

Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerolan mukaan päätös on niin lopullinen kuin mikään investointisuunnitelma voi tässä ajassa olla.

– Sadoiksi vuosiksi eteenpäin en voi luvata mitään, mutta meillä ei ole aikomusta lähteä nyt muuttamaan suunnitelmia.

Eerolan mukaan ainoastaan yksittäisten suklaatuotteiden tuotantoa saatetaan siirtää Lappeenrannasta muualle. Muuten 400 työntekijän työt pysyvät ennallaan.

– Investointeja on Lappeenrantaan tehty, ja laitteita huolletaan ja uusitaan jatkossakin. Vantaalla tehdas on teknisen käyttöikänsä päässä, mutta Lappeenrannassa meillä on mahdollisuus jatkaa kehittämistä.

Lappeenrantaan on esimerkiksi siirretty vastikään ksylitolien valmistus.

