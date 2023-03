Elokuva-ala pyrkii kestävään kehitykseen, mutta kansainvälisissä tuotannoissa se on ongelmallista

Suomalainen av-ala pyrkii aiempaa ekologisesti kestävimpiin tuotantoihin. Suurin ympäristökuormittaja pitkien etäisyyksien maassa on liikenne. Video Kai Pohjanen / Yle.

Suomen tavoitteena on olla maailman kestävin elokuva- ja televisiotuotantomaa. Asiantuntijan mukaan käytössä on jo paljon hyviä asioita, osittain pienten budjettien pakottamana.

Kestävä kehitys ja ympäristöasiat nousevat esiin myös käynnissä olevilla Tampereen elokuvajuhlilla. Suomi tavoittelee asemaa maailman kestävimpänä tuotantomaana, ja töitä riittää, jos tavoitteesta halutaan pitää kiinni.

Nykytilannetta kartoitetaan parhaillaan keräämällä tietoa tuotantojen ympäristökuormittavuudesta.

– Fakta on se, että meillä ei ole faktoja. Ei ole olemassa mitään kansallisesti koostettua tietoa aiheesta, sanoo kestävän kehityksen strategian hankepäällikkö Anne Puolanne av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finlandista.

Puolanne on vuonna 2019 julkaistun Ekosetti-oppaan toinen kirjoittaja. Se on Suomen ensimmäinen, audiovisuaaliselle alalle tarkoitettu kestävän toiminnan opas. Hänellä on myös yli kymmenen vuoden kokemus tv-alalta käsikirjoittajana, toimittajana ja tuotannon tehtävistä.

– Jos asiaa katsotaan maailmanlaajuisesti, Suomi ei ole elokuvateollisuuden pahin saastuttaja. Mutta se ei tarkoita meille mitään erivapauksia näissä asioissa.

Elokuva- ja tv-tuotantojen suurin ympäristökuorma tulee liikenteestä. Yhdellä tuotantoryhmällä voi olla monta autoa käytössään. Vaihtoehtona liikkumiselle voisi olla juna.

– Ulkomailla moni kollega on ihmeissään ja kateellinen, että teilläkö on päästötön junaliikenne, joka kattaa koko maan. Meillä monesti ajatellaan, että junalla kulkeminen on kallista ja aikataulullisesti epävarmaa, Puolanne sanoo.

Valinnat ja raha ratkaisevat

Elokuva- ja tv-tuotannoissa kaikilla osastoilla on oma euromääränsä käytössä. Esimerkiksi lavastaja tietää tasan tarkkaan, kuinka paljon hän voi kuluttaa hankintoihin.

– Mutta pitää miettiä myös se ympäristönäkökulmaa, eli mikä hankinta on ekologisesti hyvä ja mikä huono. Se on tämän koko homman ydin, Anne Puolanne sanoo.

Avaa kuvien katselu Anne Puolanne keskittyy työssään av-tuotantojen kestävään kehitykseen. Hänen mukaansa Suomi ei ole elokuva-alan pahin saastuttaja, mutta ympäristöasioilta ei silti voida sulkea silmiä. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Suomi on pienten budjettien maa. Vertailukohtaa isompiin ei tarvitse edes kovin kaukaa etsiä – riittää, kun tuotantoihin käytettyjä rahamääriä vertaa muihin Pohjoismaihin.

Puolanne sanoo, että Suomessa ollaan hiukan pakotettuja nuukaan, mutta myös älykkääseen ajatteluun.

– Esimerkiksi kirpputoreilta tehdään jo nyt paljon hankintoja. Meillä on jo käytössä paljon hyviä asioita, hän sanoo.

Kansainvälisyys on iso haaste

Kasvu ja kansainvälistyminen tuovat mahdollisuuksia, mutta ekologisesti ajatellen kuvio on vaikea. Anne Puolanne sanoo tämän olevan tuhannen taalan kysymys, sillä asia ei ole yksinkertainen.

Pelkästään rahoitusmallit voivat sanella sen, ettei tuotantoa voida tehdä ainoastaan kotimaassa.

– On olemassa esimerkiksi tuotantokannustin: kun menet toiseen maahan, saat verohyvityksinä osan käytetyistä rahoista takaisin. EU-rahoitus voi sitoa tekijät yhteistuotantoihin muiden maiden kanssa, Puolanne sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen elokuvajuhlat on Pohjoismaiden suurin lyhytelokuvaan keskittyvä festivaali. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Puolanne painottaa, ettei kansainvälisiä tuotantokuvioita olla kieltämässä, mutta hän toivoo tapauskohtaista harkintaa.

– Kuinka paljon saadaan aitoa lisäarvoa sillä, että tuotanto on viety ulkomaille? hän kysyy.

Kansainvälisyys siintää monen tekijän silmissä, ja Hollywood-tuotantoja himoitaan myös Suomessa tehtäväksi.

Anne Puolanne kehottaa kuitenkin miettimään, olisiko tuotannoissa mahdollista käyttää omia ammattilaisia.

– Kannattaa esimerkiksi miettiä, kuinka monta ihmistä on tarve lennättää esimerkiksi Yhdysvalloista Suomeen.

Lisätty 10.3.2023 klo 11:56 Anne Puolanteen työnantaja Av-tuottajien edunvalvontajärjestö Audiovisual Producers Finland APFI, ry