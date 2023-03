Venäjä avasi lähes kaikki neuvostoaikaiset sotilastukikohtansa Suomen lähellä arktisella alueella – näin Norjan merivoimien komentaja kommentoi asiaa

Suomi on mukana Naton sotaharjoituksessa tarkkailijan roolissa Norjan Bardufossissa.

BARDUFOSS Valtava sukellusvene nousee äänettömästi pintaan merestä. Helikopteri leijuu sen yläpuolella ja laskeutuu hallitusti läheiselle maihinnousutukialukselle.

Käynnissä on sotilasliitto Naton suuri Joint Viking -harjoitus Pohjois-Norjassa.

Nato ja sen liittolaiset ovat lisänneet harjoittelua arktisella alueella. Tämä on tapahtunut hyvästä syystä.

– Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa kiihdyttänyt toimintaansa alueella, kertoo Norjan merivoimien komentaja Rune Andersen.

Avaa kuvien katselu Sotaharjoitukseen osallistunut Norjan laivaston sukellusvene nousi pintaa Andfjordenin vuonossa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / yle

Amiraali Andersen seuraa harjoitusta brittiläisen maihinnousutukialuksen HMS Albionin komentokannelta ja toteaa, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Kiireestä huolimatta hän ehtii antaa haastattelun Ylelle.

– Venäjä on viime vuosina lisännyt voimakkaasti sotilasvoimaansa alueella. Se on myös ottanut käyttöönsä vanhoja tukikohtia, Andersen toteaa.

Andersenin mukaan arktinen alue on sekä Venäjälle että Natolle strategisesti erittäin tärkeä. Se on Venäjän laivaston kotisatama ja siellä sijaitsee Venäjän sukellusveneisiin sijoitettu ydinasepelote.

Avaa kuvien katselu Norjan merivoimien komentaja, amiraali Rune Andersen uskoo Pohjoismaiden yhteistyöhön arktisella alueella. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Alueella on myös öljy- ja kaasukenttiä, ja Norja on nyt Euroopan suurin kaasuntoimittaja.

Britannialaisen ajatushautomon International Institute for Strategic Studiesin ja uutistoimisto Reutersin keräämien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin kolmannes enemmän tukikohtia arktisella alueella verrattuna Natoon.

Venäjä on luonnollisesti pitänyt tiedot ydinaseidensa tarkoista sijainneista salassa, mutta se testaa säännöllisesti ydinasepelotettaan juuri arktisella alueella.

– Naton ja sen liittolaisten pitää kuunnella signaaleja tarkkaan, ymmärtää tämä kehitys ja aggressio, sanoo Andersen.

– Meidän pitää säilyttää arktisen alueen tasapaino, olla läsnä ja antaa vastapelote.

Avaa kuvien katselu Kuljetushelikopteri Merlin laskeutuu Britannian laivaston maihinnousutukialus HMS Royal Albionille. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Ja läsnäoloa on lisätty. Britannia avasi maaliskuussa Naton sotilastukikohdan Pohjois-Norjaan. Camp Vikingina tunnettu paikka toimii tukikohtana Britannian merivoimien noin tuhannesta sotilaasta koostuville iskujoukoille.

Koska Norja ei salli ulkomaisten sotajoukkojen pysyviä tukikohtia alueellaan, Camp Viking olisi toiminnassa noin kymmenen vuotta.

Myös harjoituksia on lisätty. Maaliskuun ajan Nato ja sen liittolaiset harjoittelevat Joint Viking ja Joint Warrior -sotaharjoituksissa Pohjois-Norjassa.

Yhteistyön pitää toimia niin maalla, merellä kuin ilmassakin ja kylmissä olosuhteissa. Pakkasta harjoituksen aikaan on ollut lähes 30 astetta, joten yksi sen päämääristä - toimiminen kylmässä - toteutuu.

Joint Vikingissä ja Joint Warriorissa on mukana yhteensä yli 20 000 sotilasta kymmenestä eri maasta. Ulkomaisia joukkoja on eniten Britanniasta, Kanadasta, Norjasta ja Yhdysvalloista. Suomi on tällä kertaa tarkkailijan roolissa.

Avaa kuvien katselu Norjan ja Yhdysvaltojen maajoukot harjoittelivat lähes 30 asteen pakkasessa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Avaa kuvien katselu Sotilaat harjoittelivat hyökkäystä lumessa Pohjois-Norjan Setermoessa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Venäjän sukellusveneet iskussa

Aikaisempina vuosina Naton harjoituksissa ei vihollista ole nimetty näin suoraan. Nyt ei ollut epäselvää, mitä ja ketä vastaan harjoitellaan.

Vaikka sekä Naton että Venäjän katse on tällä hetkellä Ukrainassa, Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa, Andersenin mukaan tulee aika, jolloin pitää varautua myös muuhun.

– Emme voi tuudittautua siihen, että Venäjän maavoimilla on isoja ongelmia Ukrainassa. He ovat kuitenkin priorisoineet nimenomaan meri- ja ilmavoimia, ja ne sijaitsevat suurelta osin arktisella alueella.

Avaa kuvien katselu Norjan F-35 hävittäjät osallistuivat Naton sotaharjoitukseen. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Andersenin mukaan Venäjä on kehittänyt erityisesti sukellusvenekalustoaan.

Heinäkuussa Venäjän laivasto vastaanotti uuden sukellusveneen Belgorodin (siirryt toiseen palveluun). Se voi kuljettaa jättimäisiä Poseidon-torpedoja, jotka voidaan varustaa ydinkärjillä.

Sukellusvene on suunniteltu hiipimään rannikkopuolustuksen ohi kulkemalla merenpohjaa pitkin.

Arktinen alue kiinnostaa myös Kiinaa. Venäjän sotalaivat harjoittelivat Kiinan (siirryt toiseen palveluun) kanssa viimeksi syyskuussa Siperiassa ja Japaninmerellä. Norja puolestaan nosti valmiustasoaan lokakuussa.

Myös Nato-maat harjoittelevat sukellusvenesodankäyntiä Jäämerellä.

Joint Warriorissa mukana on muun muassa Norjan laivaston sukellusvene, Britannian laivaston maihinnousutukialus ja muuta sotalaivastoa.

Suomen vahvuudet arktisella alueella

Amiraali Andersenin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon vahvistaisi arktisen alueen puolustusta huomattavasti.

– Pohjoismaiden yhteistyö on jo ennestään sujunut hyvin. Meillä on sama mentaliteetti, kyky toimia arktisessa ympäristössä ja kyky ymmärtää toisiamme helposti. Pystymme toimimaan maalla, merellä ja ilmassa, Andersen toteaa.

Andersen korostaa, että Suomi on myös Itämerellä vahva puolustaja.

Jos Ruotsi ja Suomi liittyvät puolustusliittoon, silloin seitsemän kahdeksasta arktisesta maasta on Naton jäseniä. Se kahdeksas maa on Venäjä.

