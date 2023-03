Intialaisen elokuvan Naatu naatu -biisistä tuli viraali tanssihitti, ja se on myös ehdolla Oscareissa

Toimintaelokuva RRR on Intian kalleimpia elokuvatuotantoja. Se on ehdolla Oscar-palkinnoissa parhaan alkuperäislaulun kategoriassa.

Intialainen toimintaelokuva RRR ilmestyi viime vuonna, mutta Suomessa se meni ohi vähin ääniin. Maailmalla S.S. Rajamoulin ohjaama elokuva on saanut suuren suosion, ja se on mukana myös Oscar-kisassa parhaan alkuperäislaulun kategoriassa.

Oscar-palkinnot jaetaan viikonloppuna.

RRR on näyttävä toimintaelokuva. Sen budjetin kerrotaan olleen noin 72 miljoonaa dollaria eli noin 68 miljoonaa euroa.

Elokuvan kieli on telugu, joten sitä kutsutaan Tollywood-elokuvaksi, kun taas hindinkielisiä sanotaan Bollywood-elokuviksi.

RRR pohjaa tositapahtumiin, ja se kertoo 1920-luvulla toimineista vapaustaistelijoista.

Kuuluisaksi elokuva (siirryt toiseen palveluun) on tullut Naatu naatu -tanssikohtauksestaan.

Vauhdikas tanssi muistuttaa etäisesti ripaskaa, mutta siinä tanssitaan enimmäkseen yhdellä jalalla ja toista jalkaa heilutellaan vimmatusti ilmassa. Olennaista kohtauksessa on hiekan pöllyäminen tanssijoiden jaloista. Hittitanssin on luonut koreografi Prem Rakshith.

Nopeatempoinen tanssi on saanut lukuisia jäljittelijöitä sosiaalisessa mediassa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa pidettävässä Oscar-gaalassa tullaan näkemään Naatu naatu -tanssi. Se saattaa olla juhlan odotetuimpia hetkiä.

Kiinnostavaa on, että Intiaan sijoittuvan elokuvan hulppea joukkokohtaus on kuvattu Kiovassa (siirryt toiseen palveluun). Taustalla oleva vaaleansininen palatsi on Ukrainan presidentin edustustila. Barokkityylinen rakennus on vuodelta 1752.

Kuvaukset tehtiin vuonna 2021, eli ennen Venäjän hyökkäystä. Tanssijoukoissa on mukana lukuisia ukrainalaisia avustajia.

Oscar-gaalassa parhaan alkuperäisen laulun kategoriassa kisaavat Naatu naatun rinnalla muun muassa Rihannan ja Lady Gagan tulkitsemat laulut.

Voit seurata Oscar-gaalaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Yle Teemalla ja Areenassa klo 0.30 alkaen. Suoraa lähetystä kommentoivat elokuva-asiantuntija Anna Möttölä ja Ylen elokuvatoimittaja J.P. Pulkkinen. Tänä vuonna gaalaa on kommentoimassa myös näyttelijä Elias Salonen.

