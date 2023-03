Teemu, 24, teki kuten neuvotaan ja karisti toksiset ystävyyssuhteet – nyt hän on yksinäinen

Oululainen Teemu, 24, tietää, miltä yksinäisyys tuntuu.

Kaikki kärjistyi pari vuotta sitten, kun hän pitkän harkinnan jälkeen teki kuten usein neuvotaan ja lähti huonoista kaverisuhteista.

– Välien katkaiseminen tuntui ainoalta oikealta ratkaisulta. Välillä tosin olen miettinyt, olisiko pitänyt jatkaa esittämistä, että olisi edes joitakin ihmisiä elämässä.

Kaverisuhteissa hän koki joutuvansa miellyttämään muita koko ajan ja että hänelle valehdeltiin asioista. Ystävyyssuhteista luopuminen johti kuitenkin aiempaa synkempään yksinäisyyteen.

Yksinäisyyteen liittyy usein häpeää

Teemun varhaisimmat muistot yksinäisyydestä liittyvät lapsuuteen ja päiväkodin leikkeihin. Ystäviä hän on koettanut saada useilla eri keinoilla, kuten harrastusten kautta ja sosiaalisesta mediasta.

– Ehkä ulkonäköni tai kroppani jollain tapaa kauhistuttaa muita ihmisiä, Teemu pohtii.

Hän esiintyy jutussa pelkällä etunimellä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Varsinkin iltaisin Teemun ajatukset yksinäisyyden tunteesta vahvistuvat.

Yksinäisyyteen perehtyneestä professori Niina Junttilasta on tavanomaista, että yksin jäämisen pelossa vietetään aikaa ihmisten kanssa, jotka eivät ole itselle parhainta mahdollista seuraa.

– Ihminen on kuitenkin laumaeläin. Joskus tunne siitä, että on täysin yksin on ahdistavampi kuin se, että on edes jonkinlaista sosiaalista verkostoitumista, Junttila sanoo.

On paljon nuoria, jotka kärsivät yksinäisyydestä. Junttila kertoo valtakunnallisesta School to Belong -ohjelmasta, jonka selvityksen mukaan 15–20-vuotiaista nuorista 18 prosenttia kokee yksinäisyyttä.

– Prosentti on sama kuin kouluterveyskyselyissä pandemian aikana. Hyvin huolestuttavaa on myös se, kuinka neljäsosa nuorista koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää.

Ystävien löytämiseksi Teemu on muun muassa harrastanut eri pallolajeja ja käynyt askartelukerhossa.

Yksinäisyydestä tunnetaan usein myös häpeää.

– Yksinäisestä ihmisestä saatetaan ajatella, että hänessä olisi jotain vikana. Yleensähän se ei näin ole, vaan on kyse suhteesta yksinäisen ja yhteisön välillä.

Jotta ennakkoluulot ja vääristyneet ajatukset yhteiskunnassa muuttuisivat, pitäisi Junttilan mielestä yksinäisyydestä puhua enemmän.

– Yksinäisyys ei ole pelkästään yksilön oma asia, vaan se heijastuu myös yhteiskunnan hyvinvointiin ja voi äärimmillään johtaa jopa sitä uhkaaviin tekoihin.

Kiusaamista ei otettu tosissaan

Teemu on aktiivisesti jakanut elämäänsä ja tuottanut sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Alkuvuodesta hän kuitenkin teki päätöksen sisällöntuotannon lopettamisesta. Päätös syntyi rajun kiusaamisen pohjalta, jonka uhriksi Teemu joutui.

– Muutama vuosi sitten aloin saamaan Snapchatissa kuvia tuntemattomilta ihmisiltä minun rappukäytävästämme ja kotiovestamme sekä viestejä siitä, missä milloinkin liikun.

Samana vuonna Teemu sai ensimmäisen tappouhkauksen. Hän ei tuohon aikaan uskaltanut liikkua yksin julkisilla paikoilla.

Kun Teemu kävi näyttämässä viranomaisille kuvakaappauksia vainoamisesta, ei häntä ensin otettu kunnolla tosissaan.

– Aluksi poliisit eivät edes halunneet nähdä kuvia ennen kuin väkisin näytin ne heille. Minua ohjeistettiin tekemään Instagram-julkaisu, jossa pyydän vainoajia lopettamaan. Jos se ei auttaisi, niin seuraava askel olisi rikosilmoitus.

Vainoaminen laantui julkisen pyynnön jälkeen, mutta pelottava tilanne sai Teemun vetäytymään kuoreen, josta hän ei ole vieläkään päässyt pois.

Teemu pelkää, että hänen kohtaama somekiusaaminen on myös vaikuttanut ystävien saamiseen.

Tällä hetkellä kiusaaminen jatkuu netissä pyörivinä perättöminä kommentteina. Teemusta kommentit ovat törkeitä ja kunnianloukkauksen kriteerit täyttäviä.

– Kiusaaminen mielletään liian usein peruskoulun käytävillä tapahtuvaksi, eikä netin raadollisista keskustelupalstoista puhuta tarpeeksi.

Hän toivoo, että somejulkisuudesta vetäytyminen saisi ihmiset jättämään hänet rauhaan.

”Ei tiedä, vaikka huomenna kohtaisin uuden ystävän”

Iän myötä kaikki lomat ja pyhäpäivät ovat alkaneet Teemusta tuntua päiviltä muiden joukossa, mutta kaveriporukoiden kohtaaminen muistuttaa häntä yksinäisyydestä.

– Silloin mietin, että olisipa kiva kun itselläkin olisi joku, jonka kanssa mennä leffaan tai kahville, hän tuumaa.

Professori Niina Junttilan mielestä riippuu paljon yksilöstä, miten paljon yksinäisyyden tunne loma-aikoina korostuu. Sosiaalista yksinäisyyttä kokevalla nuorella saattaa tunne yksinäisyydestä nousta pintaan verkoston puuttuessa.

– Pitempiaikaisesta emotionaalisesta yksinäisyydestä kärsivälle nuorelle loma-ajat saattavat olla jopa helpotus, koska saa konkreettisesti olla erossa porukasta, johon ei tunne kuuluvansa, Junttila avaa.

Tällä hetkellä Teemulla on kaksi läheistä ystävää, joista toinen asuu Etelä-Suomessa ja toinen elää kiireistä arkea. Muista kaverisuhteista hän kokee kasvaneensa erilleen.

Kaikesta huolimatta Teemu pyrkii pysymään positiivisena. Hän on aloittanut uutena harrastuksena kasvien hoidon ja on toiveikas tulevaisuuden suhteen.

– Eihän sitä tiedä vaikka huomenna kaupan kassalla kohtaisin uuden ystävän.