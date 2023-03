Kajaani tarkkailee nyt rakennuksiaan ulostevaaran vuoksi: "Ei tullut mieleen, että pitäisi tarkkailla tällaisiakin asioita”

Kajaanissa kauppakeskuksen kattorakenteen romahtaminen pulun ulosteen painosta aiheuttaa jatkotoimia, mutta pulutarkastuksia kaupungin kiinteistöihin ei aiota ruveta järjestämään.

– Ei varmaan ihan pulutarkastuksia tule, naurahtaa johtava rakennustarkastaja Kari Huusko.

Huusko kertoo, että romahduksen aiheuttaneen pulun ulosteen määrää ei ole mitattu virallisesti.

– Enemmän tai vähemmän sivistynyt arvaus, mutta silmämääräisesti mitattuna on satoja kiloja.

Kajaanissa Kauppapaikka 18 -kauppakeskuksen kattorakenteet romahtivat pääoven eteen keskelle katua tammikuussa. Romahduksen syyksi varmistui tällä viikolla rakenteiden päälle kertynyt pulun uloste.

Herätys suunnittelijoille

Kattorakenteen sortumisen pitäisi toimia herättelynä suunnittelijoille, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Tämä korostaa huolellisen suunnittelun tärkeyttä, jossa pitää huomioida muutkin kuin itsestään selvät kiinteistöjen käyttäjät.

Hänen mukaansa kiinteistöjä ei tavallisesti tarkkailla eläimiin liittyvien vaurioiden riskien varalta.

– Kyllä tämä varmasti herättelee laajemmin miettimään, mistä voi kiinteistön ylläpidon aikana muodostua riskejä ja kuormaa, joista voisi syntyä yllättäviä vahinkoja.

Koro-Kanerva nostaa esille myös sen, että ennakoimattomia asioita ei voida huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa.

Toimittaja Sara Salmi kertoo, mitä tuore raportti kertoo pulujen jätösten osallisuudesta tapahtumaan. Video: Sara Salmi / Yle

Mahdollisia vastaavia paikkoja on kartoitettu Kajaanissa. Esimerkiksi keskustan ulkopuolella olevan liikenneaseman lähellä puluja on runsaasti. Huuskon mukaan asia on huomioitu ja siitä on käyty keskustelu kiinteistöstä vastaavan tahon kanssa.

– Uudiskohteissa huomioidaan, etteivät eläimet pääse livahtamaan mistään välistä, hän sanoo.

Lumikuormaa tarkkaillaan, mutta puluja ei

Aiemmin Kajaanissakaan ei ole tullut mieleen, että pulujen kulkua pitäisi valvoa.

– Monesti tarkkaillaan lumikuormaa, mutta ei ollut tullut mieleen, että pitäisi tarkkailla tällaisiakin asioita, Huusko summaa.

Huuskon mukaan jätökset ovat kertyneet vuosien saatossa. Ilmeisesti valomainos on houkutellut lämmöllään lintuja puoleensa ja ne ovat päässeet livahtamaan tuuletusta varten jätetystä aukosta rakenteen sisään.

Tuuletus on rakennuksissa tärkeää, mutta rakoja voidaan tarvittaessa tukkia sopivan kokoisilla eläinverkoilla.

Jos huomaa kiinteistön lähellä parveilevan puluja, on Huuskon mukaan paras ottaa yhteys kiinteistönhoitajaan. Omistaja vastaa aina loppujen lopuksi kiinteistön kunnosta.

Mistä määrästä puluja sitten pitää olla huolissaan?

– Tämä nyt oli aivan uutta ja dramaattista, että tällaista tuhoa voivat aiheuttaa. Varmasti maalaisjärjen käyttö on parasta. Jos alkaa lintuja parveilla jatkuvasti ja enemmälti, silloin pitää tutkia rakennusta tarkemmin, onko Kauppapaikka 18:n kaltainen tuho mahdollista.

