Karin kampuksen työmaalla Raumalla selviää lähiaikoina, pääseekö koulu aloittamaan ensi tammikuussa

Karin kampuksen pääovesta pääsee rakennuskompleksin keskelle sydäntilaan, josta on pääsy useisiin palveluihin.

Karin kampus on Rauman suurin rakennushanke. Reilun 15 miljoonan budjetti on pitänyt kutinsa, mutta käyttöönoton aikatauluun voi tulla viivästys. Kampuksen harjannostajaiset olivat torstaina.

Karin kampus on valmistuessaan raumalaisia monipuolisesti palveleva kokonaisuus. Sinne sijoittuvat muun muassa Hj. Nortamon peruskoulu, uimahalli, kansalaisopisto, liikuntahalli ja musiikkisali.

Koulun oli tarkoitus aloittaa jo ensi vuoden kevätlukukausi uusissa tiloissa, mutta lopullisesti aikataulu varmistuu vasta tässä kuussa.

– Vaikka koulun muuttoa jouduttaisiinkin siirtämään, saadaan muut palvelut alkuvuonna asteittain uusiin tiloihin, kertoo rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen Rauman kaupungilta.

Avaa kuvien katselu Rauman kaupungin tilapalveluista rakennustöitä valvoo rakennuttajainsinööri Juha Tuominen. Kampuksen rakennuttajapäällikkö on Kimmo Salminen Kuva: Soila Ojanen / Yle

Torstaisena harjakaispäivänä rakennus on jo hyvin hahmollaan. Pintamateriaaleja on vielä vain siellä täällä, mutta osaan koulutiloihin on jo asennettu kaappeja.

Saariston auringonnousua uimahallin väreissä

Uimahallin tiloissa on jo selkeät raamit pukuhuoneille ja saunoille.

Pintamateriaaleja vielä puuttuu, mutta pääsuunnittelija Jussi Palva Verstas Arkkitehdeistä kuvaa uimahallin tilojen sävyksi muun muassa vedenvärejä saaristossa auringonnousun aikaan.

Avaa kuvien katselu Uimahallin altaasta ja katsomosta voi nähdä kampuksen eteen suunnitellun maisemapuiston, kertoo pääsuunnittelija Jussi Palva. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Hän pitää tärkeänä, että kampuksella liikkuva hahmottaa koko ajan, missä hän kulkee.

– Siinä auttavat isot ikkunat, joista näkyy ulos. Jokainen rakennus liittyy aina maisemassa viereisiin rakennuksiin, Palva esittelee.

Avaa kuvien katselu Karin kampuksen ikkunoista tulvii paljon luonnonvaloa. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Koululainen osaa liikkua

Koulutiloissakin jo ensimmäisenä päivänä koululainen voi tajuta, missä hän on ja miten tiloissa voi liikkua. Siinä auttavat eri kerrosten värimaailma.

Avaa kuvien katselu Koulutiloissakin ikkunat ovat isot. Keskittyminen taataan rauhallisilla luokkatiloilla. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Hj. Nortamon koulun rehtori Kaisa Eskola odottaa jo pääsyä uusiin tiloihin. Hänelle mieluisinta on, että kampuksen tiloissa on monia toimijoita, joiden kanssa yhteistyö voi tuottaa aivan uudenlaista koulutoimintaa.

– Uskon, että yhteistyöstä on hyötyä kaikille.