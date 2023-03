Jos omistat metsää, omaisuutesi arvo nousi Venäjän ryhdyttyä sotimaan

Koivukuitupuun hinta on noussut suhteellisesti eniten. Sitä myös tuotiin Venäjältä ennen pakotteiden voimaantuloa eniten. Arkistokuva.

Kuitupuun arvo on vuodessa noussut kymmeniä prosentteja koko Suomessa, kun halvan puun tuonti Venäjältä loppui. Tukin saatavuuteen pakotteet eivät vaikuttaneet, eikä hintakaan ole juuri noussut.

Kuitupuun hinta on noussut viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 20–30 prosenttia, vaihdellen puulajin ja hakkuutavan mukaan. Samaan aikaan tukin hinta on noussut 5–15 prosenttia.

Kuitupuun hinnannousun syynä ovat pääosin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan mukanaan tuomat pakotteet. Huhtikuussa viime vuonna EU kielsi puun ja puutuotteiden oston, tuonnin ja siirron unionin alueelle kolmen kuukauden siirtymäajalla. Tukin hinta puolestaan ei ole juuri noussut, koska sitä ei ole Venäjältä tuotu samassa mitassa kuin kuitupuuta, eikä siitä niin ollen ole tullut pulaa.

Metsäyhtiöt joutuivat etsimään korvaavaa kuitupuuta lähialueilta: Baltiasta, Ruotsista ja Saksasta. Aiemmin Suomen teollisuus sai Metsälehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venäjältä puuta alle 40 euron kuutiohinnalla. Nyt tuontihinnat ovat nousseet keskimäärin 95 euroon kuutiometriltä satamassa ja koivukuidun hinta 109 euroon kuutiometriltä.

Samaan aikaan yhtiöt ovat koettaneet saada hankittua myös kotimaista puuta yhä enemmän ja sen mukana hinnat ovat nousseet.

Myös isot investoinnit nostavat hintoja

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Koillismaalla puun hinnan nousuun on myös muita syitä. Metsänhoitoyhdistys Kainuun johtaja Harri Savosen mukaan pohjoisen suuret metsäteollisuusinvestoinnit, Metsä Boardin Kemin laitos ja Stora Enson kartonkikoneet Oulussa nostavat puun hintaa.

Yksi puun käyttöä lisäävistä investoinneista on Stora Enson uusi kartonkikone Oulussa. Videolla toimittaja Essi Markkula kertoo sen vaikutuksista muun muassa puun hakkaamiseen.

Puun riittävyydestä Kainuussa ei ole huolta, vaikka ja kun kysyntä kasvaa, sanoo Savonen.

– Kainuussa viimeisimmän metsäkeskuksen tilaston mukaan tulisi nuoria kasvatusmetsiä hoitaa 2,2 kertaa enemmän kuin on tehty. Ja trendi on ollut jo pidempään nähtävissä.

Kainuussa puun hintaa nostavat paitsi venäläishakkeen polton loppuminen, myös lämpövoimalaitosten turpeen käytön väheneminen, sanoo Savonen.

– Se ohjaa siihen, että puuta on tarve polttaa enemmän. Se on iso tekijä varsinkin Kajaanissa. Kainuun Voima on voimakkaasti lisännyt puun hankintaa ja tulevat lisäämään sitä myös jatkossa.

Savonen muistuttaa, että kun inflaatio otetaan huomioon ja sen mukanaan tuomat kustannusten nousut, ei metsänomistajan asema ole ihan niin ruusuinen mitä päältä katsoen vaikuttaa.

– Reaaliansio ei ole noussut kuin prosentin, maksimissaan kaksi prosenttia.

Toisaalta puun hinta vaikuttaa myös metsämaan hintaan. Kainuussa metsämaan hinta on noussut Metsälehden hintaseurannan mukaan vuoden 2021 noin 2500 eurosta hehtaarilta viime vuonna maksettuun yli 3400 euroon hehtaarilta. Eli odotettavissa on hinnannousua edelleen, jos vanhat merkit pitävät paikkansa.