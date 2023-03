Ehdotus: Kansalaisille uusi ilmoituskanava, jolla voisi kertoa epäilyttävästä liikehdinnästä ja onnettomuuksista

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak ehdottaa suomalaisille kanavaa, jonne kaikki epäilyttävät havainnot ja onnettomuudet voisi ilmoittaa.

Kanava voisi olla esimerkiksi 112-sovelluksen tai muun olemassa olevan sovelluksen lisäominaisuus, jossa voisi lähettää viranomaisille kuvan tai videon.

Salonius-Pasternakin ajatus on, että ihmiset voisivat lähettää kanavalle tietoa vaikkapa teollisuusonnettomuudesta tai tulipalosta, jolloin viranomaiset pystyvät hyödyntämään niitä. Apua kanavasta voisi olla myös kaukana tapahtuvien sairaustapauksien yhteydessä.

– Viranomaisille voisi olla hyödyllistä saada helposti audiovisuaalista materiaalia ja siten saada asiasta parempi kokonaiskuva.

Muutkin tahot ovat toivoneet vastaavan tyyppistä palvelua. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK (siirryt toiseen palveluun) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI (siirryt toiseen palveluun) ovat tammikuussa esittäneet huoli- ja vaarailmoituksille yhtenäistä ilmoitusjärjestelmää.

Ilmoituksia epäilyttävästä toiminnasta

Salonius-Pasternak ehdottaa, että kanavalle voisi ilmoittaa myös epäilyttävät havainnot. Sellaisiksi voisi sanoa esimerkiksi drooneja kriittisen infran tai sotaharjoituksen yläpuolella.

Hän kertoo, että itäisessä Suomessa on havaittu epäilyttäviä drooneja Puolustusvoimien harjoitusten aikaan.

– Ehdottomasti on myös ollut tilanteita, joissa sekä droonin tyyppi ja miten sitä on käytetty on tehnyt aika selväksi, että nyt ei ole kyseessä harrastelija, joka on kiinnostunut puolustusvoimien harjoituksesta.

Salonius-Pasternak kertoo, että epäilyttäviä drooneja on nähty harjoitusten yllä Krimin vuoden 2014 hyökkäyksen jälkeisenä aikana.

Viranomaiset, kuten Rajavartiolaitos ja poliisi, ovat kertoneet, että kansalaisten havainnoilla on heille iso merkitys.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija sanoo, että Suomessa on totuttu hoitamaan asiat paikallisesti tutun rajavartijan kanssa. Kriisitilanteessa käytäntö ei kuitenkaan toimisi tehokkaasti, ja se on yksi syy Salonius-Pasternakin ehdotukselle.

– Ehkä on suomalaisten viranomaisten heikkoutta tai resurssien puutetta, että kansalaisten tietoja ei nyt voida käyttää niin kokonaisvaltaisesti kuin ehkä pitäisi.