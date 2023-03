Analyysi: Israel luiskahti rajun äärioikeistolaiseksi maaksi, ja nyt mielenosoittajat pelkäävät seuraavan askelen johtavan diktatuuriin

Israel on ajautunut poliittiseen ja perustuslailliseen kriisiin.

Synkimmissä israelilaisissa arvioissa maa on luisumassa järjestelmään, jossa pääministeri Benjamin Netanjahun äärioikeistolainen hallitus käyttää pian rajatonta valtaa ilman minkäänlaisia pidäkkeitä.

Vuoden 2022 lopussa aloittanut hallitus hyväksyttää nyt maan parlamentissa eli knessetissä lakeja, joilla se riisuu korkeimmalta oikeudelta vallan ja muuttaa sen kumileimasimekseen. Tavoitteena näyttää olevan oikeuslaitoksen saaminen poliittiseen valvontaan.

Nämä lakiuudistukset ovat saaneet kansan kaduille. Mielenosoituksia on pidetty yli kahden kuukauden ajan eri puolilla Israelia.

Israelissa ei ole varsinaista perustuslakia, vaan joukko peruslakeja. Tämän vuoksi korkeimman oikeuden merkitys on erittäin keskeinen, sillä korkein oikeus tulkitsee päätöksillään, ovatko parlamentin säätämät lait sopusoinnussa peruslakien kanssa.

Netanjahun hallituksen suunnitelma tarkoittaa siis sitä, että Israelissa on meneillään vallan uusjako, jossa poliittinen valta, lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta halutaan siirtää Netanjahun hallitukselle.

Siksi mielenosoituksissa pelätään maan olevan matkalla diktatuuriin.

Avaa kuvien katselu Hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin on osallistunut satoja tuhansia ihmisiä. Kuva: Abir Sultan / EPA

Netanjahun johtaman hallituksen diktatuurilla on erityisen paha sivumaku, koska Benjamin Netanjahu on itse syytettynä korruptiosta. Oikeuslaitoksen alistaminen hänen tahtonsa alle näyttäytyy rujosti haluna välttyä rangaistukselta.

Israelin poliittinen kenttä on rajusti oikeistolaistunut viime vuosikymmenet. Nykyinen hallitus on äärioikeistolaisten, äärikansallismielisten, ääriuskonnollisten ja äärikonservatiivisten ryhmien hallussa, ja sillä on enemmistö parlamentissa.

Korkein oikeus on jo pitkään ollut juuri näiden piirien rankan arvostelun kohteena. Korkein oikeus edustaa niille liberaalia vasemmistolaisuutta.

Israelin autoritaarista ja epädemokraattista kehitystä on verrattu EU:n ongelmamaihin Unkariin ja Puolaan.

Rankka poliittisen kentän polarisoituminen vertautuu osin myös Yhdysvaltoihin. Siellä kongressin kaksi kamaria ovat kuitenkin kilpailevien puolueiden hallussa, ja vallan tasapaino säilyy sitä kautta.

Avaa kuvien katselu Valtiovarainministeri Bezalel Smotrich (oik.) on tunnettu äärioikeistolaisista mielipiteistään. Kuva: Ronen Zvulun / AOP

Yksi Benjamin Netanjahun hallituksen ”vallankaappaussuunnitelman” keskeinen elementti on se, että hallitus tahtoo viime kädessä päättää oikeuslaitoksen tuomareiden nimityksistä.

Nimityksiä varten on komitea, jossa on oikeuslaitoksella laaja edustus. Hallitus tahtoo tämän komitean enemmistön itselleen. Hallitus tahtoo päättää tuomarit, joiden kanssa se tulevaisuudessa asioi.

Lisäksi Netanjahun hallitus haluaa, että parlamentti voi kumota korkeimman oikeuden määräämän lain yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Netanjahun hallituksella on enemmistö parlamentissa.

Hallituksen enemmistö on eripurainen ja se vetää moneen suuntaan, ja se on lopulta tässä se kaikkein vaarallisin asia.

Millaisen vaihdannan ja kaupankäynnin kohteeksi eri lait joutuvat eri intressiryhmien välillä? Missä asiassa muut ryhmät taipuivat Netanjahun Likud-puolueen vaatimusten edessä, ja minkä lain kumoamisen ääriuskonnolliset ja -konservatiiviset piirit laittavat hintalapuksi?

Julkisessa keskustelussa on jo ollut esimerkiksi ääriuskonnollisten ryhmien ajatuksia siitä, että uskonnollisen perheoikeuden asemaa tulee korostaa. Sillä on suora vaikutus naisten asemaan ja naisten oikeuksiin.

Mieltään osoittavat naiset pelkäävät erityisesti sitä, että äärikonservatiiviset ja -uskonnolliset ryhmät vaativat jatkossa muun muassa uskonnollisen perheoikeuden vallan kasvattamista.

Myös liberaalin median asemaa on kyseenalaistettu. Yksinkertainen enemmistö parlamentissa mahdollistaa ainakin teoriassa puuttumisen hallituksen toimia arvostelevien tiedotusvälineiden toimintaan.

Kokonaan oma lukunsa ovat äänekkäästi juutalaissiirtokuntien ja niiden rakentamisen puolesta puhuvien ryhmien vaatimukset. Korkein oikeus on omilla linjauksillaan aika ajoin toppuutellut laitonta siirtokuntarakentamista. Nyt tuosta pidäkkeestä tahdotaan eroon.

Samaan aikaan kun israelilaiset ovat osoittaneet mieltään Israelin hallitusta vastaan, on myös Länsirannan palestiinalaisalueilla ollut hyvin väkivaltaista.

Avaa kuvien katselu Juutalaissiirtokunnan joukkio hyökkäsi helmikuun lopulla Huwaraan ja poltti autoja, taloja ja puita. Palanut öljypuu törröttää merkkinä hävityksestä. Kuva: Matan Golan / AOP

Alkuvuoden aikana jo noin 70 palestiinalaista taistelijaa ja siviiliä on kuollut Israelin armeijan ja poliisin operaatioissa. Yhteenotoissa on kuollut kymmenkunta israelilaista.

Tämä linkittyy tietysti suoraan Israelin hallituksen hajota ja hallitse -politiikkaan. Pääministeri Netanjahun suhtautuminen korkeimman oikeuden aseman muuttamiseen ja siitä virinneeseen taisteluun on hyvin samanlainen kuin hänen tapansa hoitaa palestiinalaiskysymystä.

Haaretz -lehden mukaan Netanjahu on tokaissut, että ”hoidetaan lakimuutokset kerralla kuin repäistäisiin laastari”. Hetken kihelmöi, mutta sitten helpottaa.

Sama voimaan perustuva suoraviivaisuus on ollut leimallista Netanjahun tavassa hallita palestiinalaisalueita.

Esimakua suoraviivaisuuden ja pidäkkeettömän vallan yhdistelmästä saatiin reilu viikko sitten Länsirannalla, Huwaran pikkukaupungissa sen jälkeen, kun palestiinalaistaistelija ampui kaksi autolla liikkunutta israelilaista kuoliaaksi.

Avaa kuvien katselu Israelilaiset ja kansainväliset rauhanaktivistit tutkivat Nablusin eteläpuolella olevan Huwaran tuhoja siirtokuntalaisten tekemien iskujen jälkeen. Kuva: Nasser Ishtayeh / All Over Press

Tovi tuon jälkeen joukkio juutalaissiirtokunnasta iski Huwaraan. Satojen siirtokuntalaisten ryhmä tuhosi ja poltti taloja, autoja, viljelyksiä ja puita. He myös puukottivat ja pieksivät vastaantulijoita.

Israelilaispoliisi seurasi tapahtumia puuttumatta niihin. Viikko tämän jälkeen poliiseja videoitiin tanssimassa siirtokuntalaisten kanssa samoilla paikoilla.

Israelin tunnetusti äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich tokaisi, että Huwara tulisi ”pyyhkäistä maankamaralta kokonaan”. Hän katui sanavalintojaan myöhemmin, mutta viesti omille tuli selväksi.

Huwara kuvastaa hyvin, millaiseen maaperään pidäkkeetöntä valtaa ollaan istuttamassa.