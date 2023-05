Ykkösaamun vieraana Kristi Raik – mitä haluat kysyä turvallisuuspolitiikan asiantuntijalta?

Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen ICDS:n varajohtaja Kristi Raik on näkyvä kommentaattori myös Suomen mediassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiertänyt Eurooppaa pyytämässä uusia aseita. Lupauksia tuli, ja entistä enemmän Euroopassa puhutaan myös hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle.

– Ukraina käy tällä hetkellä puolustussotaa, mutta voittaakseen sodan sen on pakko hyökätä. Tässä hävittäjien rooli voi olla jopa ratkaiseva, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvioi Ylelle.

Ukrainan vastahyökkäyksestä on puhuttu pitkään, mutta ainakin tällä viikolla sotauutiset ovat kertoneet pikemminkin Venäjän iskuista jopa pääkaupunkiin Kiovaan.

Useiden arvioiden mukaan Venäjällä on kyky käydä pitkää sotaa. Maa on siirtynyt sotatalouteen ja entistä suurempi osa tuloista menee varusteluun. Samaan aikaan on kuitenkin hämmästelty palkkasotilasyhtiön Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin rankkaa arvostelua sodanjohtoa ja jopa presidentti Vladimir Putinia kohtaan.

Sodan lisäksi Ykkösaamussa pohditaan Ruotsin Nato-jäsenyyden pattitilannetta ja sen merkitys on Natolle.

Ykkösaamun haastattelussa on lauantaina Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen varajohtaja Kristi Raik. Suora lähetys TV1:ssä, Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa alkaa kello 10.05. Seija Vaaherkumpu haastattelee.

