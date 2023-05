Ykkösaamussa Björn Wahlroos – mitä haluat kysyä talousvaikuttajalta?

Suomen talouselämän näkyvä vaikuttaja Björn Wahlroos on jättämässä finanssikonserni Sammon hallituksen puheenjohtajuuden ensi viikolla. Aiemmin keväällä hän lopetti metsäyhtiö UPM:n hallituksessa.

Björn Wahlroos on nyt 70-vuotias ja luopumassa viimeisistä näkyvistä paikoistaan Suomen talouselämässä.

Aika on turbulentti. Säätytalolla neuvotellaan uudesta hallitusohjelmasta oikeistopuolueiden kesken. Vaikeana tehtävänä on kääntää koronan ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena paisuneet velka ja korot laskuun. Vaalikauden sopeutustarpeeksi on ilmoitettu kuusi miljardia euroa.

Pankkimaailmasta kantautui keväällä hermostuttavia uutisia, kun Yhdysvalloissa useampi pankki joutui vaikeuksiin ja tarvittiin nopeasti pelastussuunnitelmia. Myös Euroopassa on hermoiltu. Keskuspankit ovat kuitenkin nostaneet edelleen korkojaan, koska inflaatio on osoittautunut sitkeäksi.

Wahlroosin ja toimitusjohtaja Jussi Pesosen luotsaama metsäjätti UPM teki viime vuonna ennätystuloksen yli sata päivää kestäneestä lakosta huolimatta. UPM:n voimakaksikko halusi ison muutoksen sopimiskulttuuriin vielä omalla kaudellaan.

Finanssikonserni Sampo on tehnyt niin ikään hyvää tulosta. Sammon tulevaisuus on vielä avoin, mutta tie saattaa viedä kokonaan Tukholmaan. Mandatum päätettiin keväällä irrottaa omaksi pörssiyhtiökseen.

Talousvaikuttaja Björn Wahlroos on Ykkösaamun suorassa haastattelussa TV1:ssä, Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa on lauantaina kello 10.05. Seija Vaaherkumpu haastattelee.

