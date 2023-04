Ykkösaamun vieraana on presidentti Sauli Niinistö – mitä haluat kysyä häneltä?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomi on nyt Nato-maa ja Venäjän reaktioita, kuten esimerkiksi sen liikkeitä Itämerellä, seurataan tarkasti. Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt selvittivät, miten venäläiset sotilas- ja siviilialukset ovat kartoittaneet merenpohjan kriittistä infrastruktuuria Itämerellä ja Pohjanmerellä. Aluksia on liikkunut tunnistusta varten kehitetty AIS-lähetin pimeänä.

Suomessa heräsi myös keskustelu Ahvenanmaan demilitarisoinnin järkevyydestä ja Venäjän konsulaatin asemasta Maarianhaminassa. Presidentti Sauli Niinistö arvioi valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa, että Ahvenanmaan asema on nyt vakaampi kuin aiemmin, ja vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle.

Kaikkialla maailmassa kuva Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ei ole samanlainen kuin Suomessa tai Euroopassa. Keskisuurten maiden joukossa on pyrkimystä pysytellä riippumattomana. Yksi tällainen maa on Etelä-Afrikka, jonne Niinistö matkustaa ensi viikolla. Etelä-Afrikka on mm. osallistunut yhteisiin sotaharjoituksiin Kiinan ja Venäjän kanssa. Toinen matkakohde Niinistöllä on Namibia.

Etelä-Afrikkaan saattaa kesällä matkustaa myös Venäjän presidentti Vladimir Putin kansainvälisestä pidätysmääräyksestä huolimatta. Maassa järjestetään näillä näkymin elokuussa Brasilian, Venäjän, intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan, eli ns. BRICS-maiden johtajien kokous.

Mukana on siis myös Kiina, joka pyrkii aktiivisesti lisäämään vaikutusvaltaansa maailmassa. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Elina Sinkkonen varoittaa vaaroista yhteistyön syventämisessä Kiinan kanssa: Hän pohtii, tuleeko tilanne, jossa eurooppalaisten täytyy valita joko Yhdysvallat tai Kiina.

Suomessa ykkösuutinen on hallitustunnustelu, joka on painottunut ennen kaikkea talouden sopeutustoimiin. Moni on huolissaan myös omasta taloudestaan mm. ruuan ja asumismenojen - kuten vuokran tai vastikkeiden, sähkön ja korkojen - nousun takia.

Presidentti Sauli Niinistö on Ykkösaamun suoran lähetyksen vieraana TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä lauantaina kello 10.05. Haastattelijana on Seija Vaaherkumpu.

Presidentti Niinistölle voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella tv1.ykkosaamu@yle.fi tai oheisella lomakkeella.