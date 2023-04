Ykkösaamun vieraana on Sixten Korkman – mitä haluat kysyä taloustieteilijältä?

Seuraava hallitus aloittaa haasteellisten talousnäkymien keskellä. Suomen julkinen talous on velkainen, inflaatio on korkealla ja korot nousevat. Minkälaisten talouspäätösten edessä uusi hallitus on?

Sixten Korkman arvioi talouden tilaa A-studiossa viime marraskuussa.