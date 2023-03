Viisi puoluejohtajaa allekirjoittaa Ylen vaalikoneen väitteen, että Suomessa on liian helppoa elää yhteiskunnan tukien varassa

Työttömyysturva, lapsilisät ja eläke. Jokainen suomalainen saa jossain vaiheessa elämäänsä tukia. Sosiaaliturvaa on yritetty uudistaa vuosia.

Täysin samaa mieltä väitteestä on perussuomalaisten Riikka Purra. Tutkija löytää puolueiden puheenjohtajien näkemyksistä myös yllättävää yksimielisyyttä.

Suhtautuminen sosiaalitukiin jakaa jyrkästi puolueiden puheenjohtajia. Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun) eduskuntavaaliehdokkailta kysytään, mitä mieltä he ovat väitteestä: Suomessa on liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa.

Vertailimme eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vastauksia. Jakolinja on selvä: keskustasta oikealle puolueiden puheenjohtajat pitävät tukien ongelmana sitä, että ne aiheuttavat kannustinloukkuja.

Vasemmistoliiton ja vihreiden puheenjohtajat ovat enemmän huolissaan siitä, että perusturvan varassa ei selviä. Rahaa ei aina jää ruokaan ja lääkkeisiin.

Sosiaaliturvan uudistaminen on ollut vuosien ajan murheenkryyni.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana sosiaaliturvan uudistamista on pohtinut sosiaaliturvakomitea, jossa on edustajat kaikista eduskuntapuolueista. Työtä on tarkoitus jatkaa yli vaalikauden.

Edellinen jättiyritys tehtiin Matti Vanhasen (kesk.) kakkoshallituksen aikana. Uudistusta junaili Sata-komitea, joka sai loppuraporttinsa valmiiksi 2009.

Komitea sai aikaan paljon porua ja vähän villoja: ainoa uudistus oli lopulta kaikkein pienituloisimmille myönnettävä takuueläke.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistuttaa, miten tulonsiirtoja tarvitsevat kaikki suomalaiset. Hän päätyy kuitenkin perusteluissaan perussuomalaisille tärkeimpään asiaan, maahanmuuttoon.

– Useimmat käyttävät jossakin elämänsä vaiheessa tulonsiirtoja ja sosiaaliturvaa. Se, mihin helpoiten voisimme vaikuttaa, on, että emme aktiivisin päätöksin tuottaisi maahan lisää huono-osaisia. Tarkoitan tietenkin maahanmuuttoa.

Jokseenkin samaa mieltä väitteestä on myös myös oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– On fakta, että Suomessa on kannustinloukkuja, jotka tekevät tuilla elämisestä työntekoa kannattavampaa. Ei ole ihmisen vika, jos järjestelmä ei kannusta työntekoon tai tekee työn vastaanottamisesta vaikeaa.

Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ajaa työntekoon kannustavia tukia.

– Jokaiselle ihmiselle voi tulla elämässään eteen tilanne, jolloin tarvitaan yhteiskunnan tukea ja apua. Sosiaali- ja työttömyysturvaa tulee kehittää osallistavaan ja kannustavaan suuntaan. Jokaisella työikäisellä ja -kykyisellä pitää olla mahdollisuus tehdä työtä ja myös velvollisuus tehdä työtä.

Keppiä ja porkkanaa

Pääministeripuolue SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin satsaisi enemmän ihmisten kannustamiseen kuin kepittämiseen.

– Sosiaaliturvan tulee tukea ihmisen omaa aktiivisuutta, itsensä kehittämistä, kouluttautumista, kuntoutumista ja työllistymistä. Lähtökohtana tulee ennemmin olla aktiivisuudesta palkitseminen kuin sanktioilla uhkaaminen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoo, että Suomi on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta.

– Tarvitaan enemmän porkkanoita kuin keppiä järjestelmään. Aktiivisuudesta tulee palkita. Heille, joilla ei ole lainkaan työkykyä, tarvitaan luonnollisesti täysin vastikkeeton sosiaaliturva.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa, että sosiaaliturvan pitää olla viimesijainen tuki ja pehmentää elämäntilanteen muutoksissa.

– Sosiaaliturvajärjestelmässämme on edelleen liikaa kannustinloukkuja, jolloin työn vastaanottaminen ei ole aina kannattavaa, ja voi vain johtaa henkilön tilanteen heikkenemiseen.

Vasemmistoliitto ja vihreät omalla linjallaan

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat huolissaan siitä, miten perusturvan varassa elävät tulevat toimeen.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo perustelee kantaansa sillä, että Suomen sosiaalituet eivät ole kansainvälisessä vertailussa erityisen anteliaat.

– Perusturvan varassa elävät joutuvat usein tinkimään ruoasta tai lääkkeistä. Moni joutuu toistuvasti hakemaan väliaikaiseksi tarkoitettua toimeentulotukea, jonka myötä jokaista kulua seurataan ja pienetkin lisäansiot vähennetään tuesta. En kutsuisi tällaista elämää helpoksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa, että köyhyydessä eläminen ei ole helppoa.

– Tämän lisäksi sosiaaliturvan monimutkaisuus ja byrokratia aiheuttavat väliinputoamista ja sosiaaliturvan alikäyttöä. Siksi sosiaaliturvaa on kehitettävää kohti perustuloa.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo ei perustellut vaalikonevastauksessa omaa kantaansa asiaan.

Katso videolta, miten Markku Jokisipilä arvioi puoluejohtajien perusteluja.

Jokisipilä: Yllättäviä yhtäläisyyksiä

Vaikka puolueiden puheenjohtajien näkemykset näyttävät äkkiseltään olevan kaukana toisistaan, perusteluista huomaa, että yhtäläisyyksiäkin löytyy, arvioi Turun yliopiston politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Markku Jokisipilä.

– Meillä ei edelleenkään ole eduskunnassa sellaista puoluetta, joka lähtisi kiistämään hyvinvointivaltion legitimiteettiä (oikeutusta). Kaikki puolueet kannattavat tätä perusrakennelmaa.

Tämä näkyy siinä, että perusteluissaan lähes kaikki puoluejohtajat toteavat, että perusturva kuuluu vähäosaisille tai kuinka jokainen tarvitsee tukia jossain vaiheessa elämäänsä: lapsilisiä, opintotukea ja eläkettä.

Erimielisyydet näkyvät Jokisipilän mukaan siinä, miten hyvinvointia jaetaan ja minkä kokoisina annoksina. Puolueiden väliset erot kumpuvat pohjimmiltaan siinä, millainen ihmiskuva niillä on.

– Pohjalla on erilainen näkemys siitä, mikä on yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Vasemmalla ei puhuta kannustinloukuista. Ne alkavat tulla siinä vaiheessa, kun siirrytään keskustaan ja siitä edelleen oikealle. Kannustinloukut nähdään hyvinvointivaltion ja työttömyysturvan keskeisenä ongelmana.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 12.3. klo 23:een saakka.

Vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Ylen vaalikone on nyt auki – testaa, kuka ehdokkaista ajattelee kuten sinä