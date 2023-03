”Sepon” tarinan kertonut yrittäjä hämmentyi positiivisen palautteen määrästä – nyt tekaistu tuotepäällikkö on työnsä tehnyt

Emmi Lemmetty-Garciasta on ollut lohdullista kuulla, ettei hän ole ainoa, joka on joutunut yhteistyökumppaniensa vähättelemäksi. Yrittäjäjärjestön edustajan mielestä tasa-arvo on kehittynyt etenkin viime vuosina.

Yrittäjä Emmi Lemmetty-Garcia, 35, kertoi keskiviikkona Ylen haastattelussa käyttävänsä keksittyä miehen nimeä tarjousten tekemiseen.

Hän oli viime kuukausien aikana lähettänyt kuvitteellisen tuotepäällikkö Seppo Forsbergin nimissä tarjouskyselyjä.

Syynä tähän oli se, että hän arvioi yritysten vastaavan tarjouksiin ja toimittavan tilauksen nopeammin, kun ne luulevat tilaajan olevan keski-ikäinen mies. Niin myös kävi.

Lue myös: Yrittäjä Emmi Lemmetty-Garcia huomasi, että keski-ikäinen mies saa parempaa palvelua – siksi hän lähettää sähköpostia Seppona

Emmi Lemmetty-Garcia on yllättänyt jutun julkaisun jälkeen saamastaan palautteesta. Samanlaisia kokemuksia on ollut muillakin naisilta. Moni on kiitellyt häntä siitä, että joku on viimein sanonut asian ääneen.

– Muut naiset ovat halunneet kertoa omia kokemuksiaan, ihan työssäkäyvät naiset sekä yrittäjänaiset, Lemmetty-Garcia kertoo.

Hänestä tuntuu kauhean lohdulliselta, että hän ei ole ainoa, joka on kokenut tulleensa jatkuvasti yhteistyökumppaneiden vähättelemäksi ja laiminlyödyksi sukupuolensa ja ikänsä vuoksi.

Vihaista palautetta Lemmetty-Garcialle ei ole henkilökohtaisesti tullut. Somepalstoja hän ei ole juuri lukenut.

– Yhdeltä kävin pari kommenttia lukemassa. Kirjoittajat olivat kaikki miehiä. En viitsinyt lukea pidemmälle, koska siellä on myös sellaista mikä voi satuttaa, sanoo Lemmetty-Garcia.

Ystävät ja sukulaiset ovat hänen puolestaan käyneet lukemassa ja kertoneet siistittyjä versioita.

Yrittäjäjärjestön mielestä tilanne on mennyt parempaan suuntaan

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jenni Parpala on kahden lapsen äiti ja yrittäjä Vaasasta. Hän aloitti yrittäjän uransa parikymppisenä siivousalalla, takana on nyt yrittäjyyttä yhdeksän vuotta.

Vielä viitisen vuotta sitten hän sai kuulla kommentteja sukupuoleen tai ulkonäköön liittyen.

– Jotain tosi typeriä kommentteja, että teen vaikka kauppaa säärilläni, muistelee Jenni Parpala.

Nykytilannetta hän pitää hurjan paljon parempana. Tilanne on muuttunut erityisesti viimeisten vuosien aikana paljon.

– Sellainen yritys, joka ei aidosti kannata tasa-arvoa, jää siitä nykyään kiinni tosi herkästi tämän päivän maailmassa, Parpala sanoo.

Avaa kuvien katselu Jenni Parpala on Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja. Hän sanoo kuulleensa aiemmin kommentteja sukupuoleen tai ulkonäköön liittyen, mutta tilanne on muuttunut viime vuosien aikana paljon. Arkistokuva viime marraskuulta. Kuva: Anna Wikman / Yle

Vaikka yrittäjän täytyy toki sukupuolesta tai iästä riippumatta antaa näytöt omasta osaamisestaan, lähtökohtaisesti Parpalan mielestä Suomessa eletään bisneksen tekemisen kannalta tasa-arvoisessa maassa.

– Aika vähän kuulen itse kommenttia, että joku asia ei onnistuisi siksi, että on nuori nainen.

Jenni Parpalan mielestä naisyrittäjillä on luja ammattitaito ja paljon tietotaitoa.

– Jos joku ei sinulle vastaa, se on semmoinen yhteistyökumppani, kenen kanssa sinä et halua tehdä bisnestä.

”Seppo” ei jatka enää tilausten tekemistä

Entä mitä tapahtuu nyt tuotepäällikkö Seppo Forsbergille?

Emmi Lemmetty-Garcia kokee, että Seppo on nyt työnsä tehnyt. Hän on kuitenkin ollut tärkeä kasvun mahdollistaja.

– Ehkä jokainen organisaatio ja ihminen voi miettiä niitä omia prosessejaan, katsoa peiliin ja kysyä itseltään, että vaikuttaako työtehooni se, keneltä tilaus tulee.

Avaa kuvien katselu Emmi Lemmetty-Garcialle tuli tarinoita tapauksista, joissa asiakas oli kysynyt naisen vastatessa yrityksen puhelimeen, olisiko yrityksessä ketään miestä kenen kanssa asiaa voisi hoitaa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Joku tuntematon nainen oli kysynyt Lemmetty-Garcialta, miksi hän tekee yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka kohtelevat yrittäjää huonommin.

– Jäin sitä asiaa miettimään. Se on se ongelma, että eihän sitä alkuvaiheessa tiedä, että tulee menemään huonosti. Sitä vain luottaa, että kyllä tämä menee maaliin, mutta hyvin usein se ei olekaan mennyt, hän pohtii.

– Joukkoon on onneksi mahtunut myös monia hyviä yhteistyökumppaneita, jotka hoitavat työnsä hyvin ja kohtelevat asiakkaitaan hienosti – heidän kanssaan teen edelleen yhteistyötä.

Emmi Lemmetty-Garcian yritys Skandino tähtää seuraavaksi kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisiä tilauksia on sisässä, ja Japaniin on avautumassa iso markkina, johon kasvun tueksi etsitään nyt sijoittajia.

Yrityksen tavoitteena on tehdä suomalaista muotoilua sekä osaamista lasten kehityksen tukemisessa tunnetuksi ympäri maailman.