Suomen pitäisi ottaa oppia Islannista, sanoo säveltäjä ja Stratovarius-yhtyeen basisti Lauri Porra

Porran mukaan Islannin musiikkiviennissä on keskitytty omaleimaisuuteen eikä seuraamaan sitä, mitä muut tekevät.

Säveltäjä, basisti Lauri Porran repertuaariin mahtuu paljon. Hän on Vantaan viihdeorkesterin taiteellinen johtaja, keikkailee Stratovarius-metalliyhtyeen basistina, säveltää sinfonioita ja muita omia projektejaan.

Porra palasi vastikään Islannista, jossa esitettiin hänen Muumi-teemainen teoksensa.

– Orkesteriteoksen nimi on Seasons in Moominvalley ja siellä (Islannissa) esitettiin viisi sinfoniakonserttia – neljä tehtiin lapsille ja yksi aikuisille, Porra kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Teoksen lisäksi Muumit työllistävät miestä myös muutenkin.

– Toimin Muumeille tällaisena Musical supervisorina ja olen säveltänyt heille niin sanotun audio brändin. Se tarkoittaa sitä, että heillä on paljon kuvaa ja tarinaa niin luodaan ääntä siihen yhteyteen, Porra kiteytti.

Mutta palataan vielä Islantiin.

Suomessa toisinaan tuskaillaan, miten Ruotsi tuntuu hallitsevan musiikkiviennin. Hittiä syntyy maailmanlaajuiseen levitykseen. Mitä me voisimme ottaa opiksemme siitä?

Porra kääntäisi katseen Islantiin ja ottaisi vinkkiä sieltä.

– Islantihan on oikein musiikkiviennin menestystarina. Minun näkökulmastani katsottuna siellä on keskitytty – ei niinkään seuraamaan, mitä muut maat, vaikka Ruotsi tekee, vaan siihen, minkälaista musiikkia ne islantilaiset tekevät.

Porran mukaan Islannissa on ymmärretty hyväksikäyttää maan omia vahvuuksia.

– Se on johtanut Oscar-voittoihin ja käsittääkseni aika tuottoisaan musiikkibisnekseen.

Hän sivusi aihetta myös Puoli seitsemän tänään -osiossa ennen lähetystä.

– Ennen kaikkea pitäisi olla ylpeä suomalaisesta musiikista ja millaisia talentteja meillä on. Ja jos maailmanmenestyksellä tutkitaan niin klassisessa, hevissä ja maailmanmusiikissa Suomihan on ihan huippu maa.

Mutta mitä on se suomalainen omaleimaisuus?

– Siinä on usein sellaista pähkähulluutta mukana ja miten vahvasti me elämme neljän vuodenajan mukana suhteessa luontoon, se on minusta todella iso tekijä.

Suomen tuore euroviisuedustaja osasi hyödyntää omaperäisyyttä myös Porran mielestä:

– Mielestäni kyse on sellaisesta tekijästä ja biisistä, joka on tehnyt oman näköistä enemmin kuin lähtenyt vakoilemaan mitä muut tekee. Ja se on mitä ilmeisemmin sydämellä tehty.