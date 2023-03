Unkarin puolustusministerin mukaan maa voi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden jo tässä kuussa, sanoo Antti Kaikkonen

Unkarin puolustusministeri on lupaillut ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden lähiaikoina, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) Ylen aamun haastattelussa.

Kaikkonen tapasi Unkarin puolustusministerin Kristóf Szalay-Bobrovniczkyn EU:n puolustusministerien epävirallisessa kokouksessa Tukholmassa.

– Kysyin täsmällisemmin, voisiko se [ratifiointi] onnistua maaliskuun aikana. Hänen vastauksensa oli kyllä. Se on hänen käsityksensä tästä, Kaikkonen sanoo.

– Totta kai toivomme, että näin myös tapahtuu ja nuija pöytään saadaan, hän lisää.

Unkarin lisäksi myöskään Turkki ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Natossa Suomen valittava kahdesta leiristä

Kun Suomi sitten on Naton jäsen, on sillä edessään valinnan paikka. Suomen on ratkaistava, minkä Naton yhteisoperaatioesikunnan alaisuuteen se kuuluu. Yksi vaihtoehto on Brunssumissa Alankomaissa ja toinen Yhdysvalloissa Norfolkissa.

Harkinnassa ei ole kyse yksin vain Suomen kannasta, Kaikkonen sanoo.

– Laajemmin pohditaan Pohjois-Euroopan ja Nato-maiden kanssa, mikä olisi sotilaallisesti paras vaihtoehto, hän sanoo.

Asiasta tehdään päätöksiä tänä vuonna, mahdollisesti jopa lähikuukausina.

Ukrainaan uusi tukipaketti lähiviikkoina

Suomi valmistelee parhaillaan 14. apupakettia Ukrainalle. Kaikkonen arvioi, että päätökset paketista tehdään lähiviikkoina. Sen sisältöä hän ei kommentoi tarkemmin.

– Eipä sisällöistä paljon ole kerrottu. On todettu, että aivan raskastakin tavaraa sinne on mennyt, ja varmasti seuraavakin paketti sellaista sisältää, Kaikkonen sanoo.

Myös edellisten pakettien sisällön toimittaminen Ukrainaan on yhä kesken.

Suomi päätti helmikuun lopulla lähettää Ukrainaan myös kolme kappaletta Leopard 2 -raivauspanssarivaunuja. Kaikkonen ei kommentoi, milloin panssarivaunut lähtevät matkaan tai ovatko ne jo saapuneet Ukrainaan.