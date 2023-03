Anna Henderson myi asuntonsa saadakseen hoitoa heikosti tunnettuun sairauteen: ”Tähän ei laihdutus auta”

Turkulainen Anna Henderson, 32, kävelee varoen Aurajoen rantaa pitkin. Hän vielä toipuu neljä viikkoa sitten tehdystä reisien rasvaimusta. Hän sairastaa lipödeemaa.

Lipödeema on krooninen sairaus, jossa alavartaloon ja toisinaan käsivarsiin kertyy rasvaa syödyistä kalorimääristä riippumatta.

Liikunnallinen Henderson kärsi pitkään paksuista jaloista ja käsivarsista, mutta ajatteli olevansa vain reitevä, koska pelasi jalkapalloa. Aina, kun hän yritti laihduttaa, hän kaventui ainoastaan vyötäröstä ja kasvoista.

Puolitoista vuotta sitten sairaus paheni. Henderson teki kuumana kesäpäivänä pitkän pyörälenkin, jonka jälkeen hänen käsivartensa ja jalkansa turposivat huomattavasti.

Hän hakeutui työterveyslääkäriin.

– Lääkäri epäili sydänvaivaa tai laskimotukosta. Minulle tehtiin paljon testejä, mutta kaikki tulokset olivat kunnossa. Kun myöhemmin menin lymfahierontaan, lymfahoitaja sanoi, että hän taitaa tietää, mikä minulla on ja kutsui lääkärin paikalle.

Avaa kuvien katselu Kesällä 2021 Hendersonilla turposivat käsivarret ja jalat 20 kilometrin pyörälenkin jälkeen. Lymfahieronnassa hän sai apua turvotukseen. Kuva: Anna Henderson

Nähdessään Hendersonin jalat plastiikkakirurgian erikoislääkäri Aino Rönnblad totesi, että kyseessä on lipödeema.

Hendersonilla oli lipödeeman alueella kipuja ja paineen tunnetta. Paksut jalat myös hävettivät häntä ja kahdeksan vuoden ajan hän oli peittänyt itsensä mustilla farkuilla jopa helteellä.

Ihmisten tuijotus on Hendersonin mielestä sairaudessa pahinta.

– Minulla oli kauheita rasvaklimppejä jaloissani, ja ihmiset näkivät, ettei tuo ole normaalia. Oma isänikin kauhisteli, että miten minulla on niin paljon selluliittia jaloissa, mutta tähän ei laihdutus auta.

Huonosti tunnettu sairaus

Lipödeema ja sen oireet kuvattiin Yhdysvalloissa jo 1940-luvulla.

Etenevä sairaus tunnetaan kuitenkin edelleen varsin huonosti jopa lääkäreiden keskuudessa. Usein potilasta kehotetaan vain laihduttamaan.

Lipödeemalla ei ole virallista tautiluokitusta Suomessa, toisin kuin Saksassa.

– Lipödeemaa pidetään vain esteettisenä ongelmana. Sairaus pitäisi tunnistaa Suomessa ja sille pitäisi saada diagnoosikoodi sekä hoitopolku, sanoo Suomen lymfayhdistyksen viestinnästä Yasmina Kemppainen sähköpostitse.

Hankalinta diagnosoinnissa on Rönnbladin mukaan erottaa lipödeema normaalista ylipainosta. Sairaus sekoitetaan usein myös laskimo- tai lymfaturvotukseen. (siirryt toiseen palveluun)

Sairauden arvellaan ainakin osittain olevan periytyvää. Esiintyvyydeksi on arvioitu Rönnbladin mukaan jopa kuudesta kahdeksaan prosenttiin väestöstä.

– Se on krooninen sairaus, joka toistaiseksi on vielä tutkimuksen kohteena. Sitä on jo tutkittu paljon, mutta sairauden syntymekanismi on yhä epäselvä. Arviot yleisyydestä vaihtelevat myös paljon, kertoo Rönnblad.

Avaa kuvien katselu Hendersonin mielestä vuonna 2012 otetussa kuvassa näkyy jo raajojen paksuus verrattuna vyötäröön. Kuva: Anna Hendersonin kotialbumi

Sairaus puhkeaa useimmiten murrosiän, raskauden tai vaihdevuosien aikaan.

– Lipödeema ei käytännössä puhkea koskaan miehille ja se syntyy murrosiän jälkeen. Siitä tiedetään, että sairaus liittyy naishormoneihin ja hormonaalisiin muutoksiin. Se ei kuitenkaan ole yksin syy sairauteen, sanoo Rönnblad.

Ei parantavaa hoitoa

Hyvin lievänä lipödeemaa tuskin huomaa, mutta vakavimmillaan se voi olla jopa invalidisoiva.

Suomen lymfayhdistykseen tulee kuukausittain kyselyjä lipödeemasta.

– Kipujen lisäksi sairaus voi vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisen elämään. Jotkut eristäytyvät kotiin, koska häpeävät vartaloaan. Edetessään se voi viedä liikkumiskyvyn, sanoo Kemppainen.

Lipödeeman alueella kudos on usein kosketusherkkää ja siihen voi tulla myös helposti mustelmia. Raajoissa saattaa olla myös painon tunnetta ja särkyä, kuten Hendersonillakin on.

– Oireita voi hoitaa kompressiohousuilla, ruokavalion, liikunnan, lymfahoidon ja leikkaushoidon avulla. Leikkaushoito on monesti se viimeisin hoitokeino, jos sairaus on edennyt jo pitkälle, kertoo Kemppainen.

Avaa kuvien katselu Lipödeemassa sairastuneet kokevat usein, että vartalon ylä- ja alaosat ovat eriparia. Ennen diagnoosia he myös helposti syyllistävät itseään paksuista raajoista. Kuva: Suomen lymfayhdistys

Lipödeema voi uusiutua myös leikkaushoidon jälkeen.

– Se on krooninen tauti ja toistaiseksi siihen ei vielä tunneta parantavaa hoitoa. Oireen hoitona voidaan kirurgisesti tehdä rasvaimu. Se ei ole parantava hoito, mutta se helpottaa käytännön elämää liittyen raajojen painoon ja kivuliaisuuteen, sanoo Rönnblad.

Koko omaisuus myyntiin

Hendersonilla on vielä edessään kaksi leikkausta: rasvaimut pohkeisiin ja käsivarsiin.

– Olen vielä nuori, joten tämä tuntui nyt oikealta ajalta leikkauksille. Haluan elää normaalisti.

Leikkauksissa hänet joudutaan nukuttamaan alhaisen kipukynnyksen vuoksi. Nukutus nostaa huomattavasti leikkausten hintaa.

Henderson joutui käyttämään kaikki säästönsä ja jopa myymään asuntonsa ja vaihtamaan sen halvempaan, jotta pääsi yksityisklinikalle leikkaushoitoon.

Hän arvelee leikkausten yhteishinnan kaikkine oheiskuluineen nousevan 20 000 euroon.

– Kaikki rahat, jotka olen ansainnut painamalla töitä niska limassa 15-vuotiaasta asti, menevät nyt siihen, että voin elää terveenä ja pääsen taas juoksemaan. Kyllä harmittaa.

Avaa kuvien katselu Hendersonilla on lipödeeman alueella kipuja, mustelmaherkkyyttä ja kylmäarkuutta. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Saatuaan tietää sairastavansa lipödeemaa Henderson meni aluksi shokkiin. Sen jälkeen hänet valtasi pelko epätietoisuuden vuoksi.

Nyt olo on helpottunut.

– Pelko on poistunut ja odotan innolla kesää. Onneksi asun Suomessa, jossa on paljon osaavia lääkäreitä. En mieti sitä, että sairaus voi uusia, vaan nautin nyt elämästä.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23.00 saakka.