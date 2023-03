Sotalaivoille rakennettu monitoimihalli käyttöön Rauman telakalla – tutustu turvallisuussyistä pian sulkeutuvaan jättiläiseen

Rauman telakalle saapuessaan ei voi olla huomaamatta jättimäistä uudisrakennusta.

Heti portista vasemmalla oleva jyhkeä rakennus on 186 metriä pitkä, 44 metriä leveä ja 32 metriä korkea. Sinne pitää mahtua jopa kaksi rakennettavaa laivaa yhtä aikaa.

Työntekijöille turvallisuusselvitys

Halli on alusta asti rakennettu turvallisuus edellä, koska hallissa aletaan rakentaa loppuvuonna sota-aluksia.

Merivoimat on tilannut Rauma Marine Constructionsilta neljä monitoimikorvettia. Niitä ei haluta tehdä näkösällä, eikä halliin muutenkaan pääse kuka vaan.

Avaa kuvien katselu Vielä hetken vierailijat pääsevät kurkistamaan Rauman telakan uuden monitoimihallin tiloihin. Sitten ovi sulkeutuu. Kuva: Soila Ojanen / Yle

– Jokaisella hallissa työskentelevällä pitää olla tehtynä turvallisuusselvitys, jonka taso liittyy siihen, mitä töitä työntekijä tekee, kertoo toimitusjohtaja Mika Heiskanen Rauma Marine Constructionsista.

Hän muistuttaa, että halli soveltuu jatkossakin hyvin laivanrakennukseen.

– Sisätila rakentamiseen on meidän sääoloissammekin varsin kätevä ratkaisu.

Avaa kuvien katselu Kaupunginjohtaja Esko Poikela napsaisi vihkiäisseremoniassa oman nauhanpätkän muistoksi. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Vihkiäisissä puheen pitänyt Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela ihasteli raumalaista laivanrakennuksen osaamista. Hän kiitteli telakkatoimintaa nykyaikaiseksi, tehokkaaksi ja innovatiiviseksi.

– Lisäksi mahtavat verkostot ovat sellaisia, että jokainen uusi tekijäkin tuo uutta koko verkostolle, Poikela kuvasi.

Rauman telakan tilauskirja täynnä

Yli 226 000 kuution halli on yksi Rauman suurimmista teollisuusrakennuksista.

Hallin rakennutti Rauman kaupungin ja Rauma Marine Constructionsin yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. Telakkayhtiö on hallin pitkäaikainen vuokralainen.

Avaa kuvien katselu Monitoimihallissa riittää korkeutta: neljä nosturia on katossa, joka on 32 metrin korkeudella. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Hallin kokonaiskustannus on noin 26 miljoonaa euroa.

Rauman telakan tilauskirja on 1,2 miljardia ja se ulottuu vuoteen 2028 asti. Tilauskirjassa on neljän korvetin lisäksi kaksi Spirit of Tasmania -matkustajalauttaa.