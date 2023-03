Talvella pelättiin jopa kiertäviin sähkökatkoihin joutumista – nyt kulutushuippu meni, ja huoli sähköpulasta alkaa olla ohi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomessa on kesästä 2022 saakka varoiteltu kuluvan talven aikana mahdollisesti iskevästä sähköpulasta.

Eilen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotti päivän aikana koetusta koko talven suurimmasta sähkön kulutushuipusta.

Huolet sähkön riittävyydestä ovat kuluvan talven osalta pienentyneet. Syinä ovat kevään eteneminen, Keski-Euroopan helpottunut energiatilanne ja muun muassa vesivoimaloiden yläpuolisten vesivarantojen runsaus. Muun muassa Ruotsissa on jo virallisilta tahoilta kerrottu tilanteen kohentumisesta.

Ruotsin energiaviranomainen ja kantaverkkoyhtiö ovat kertoneet, että sähköpulan riski on pienentynyt.

– Ruotsin viranomaiset kuin heidän kantaverkkoyhtiönsäkin ovat kertoneet, että riski sähköpulaan on pienentynyt ja tilanne on siinä suhteessa helpottunut, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.

Mutta voisiko myös Suomessa antaa tällaisen ilmoituksen?

– Periaatteellisesti ajatellen ainahan on mahdollista, että on syystä tai toisesta sähköpulatilanne, mutta sen todennäköisyys on nyt huomattavan paljon pienempi kuin keskitalvella, Huttunen muotoilee.

Huttunen korostaa, että Suomessa ajantasainen tieto tehotilanteesta on kantaverkkoyhtiö Fingridillä.

Eli miten on, onko sähköpulan uhka Suomessa tältä talvelta jo ohi?

Fingrid siirtämässä katsetta jo seuraavaan talveen

– Kyllä, sitä se varmaan on, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Myös hän korostaa kevään etenevän.

– Kyllä tässä maaliskuuta eletään. Vaikka tässä saavutettiin tämän talven kulutushuippu. Todennäköisesti kylmimmät ajat sijoittuvat aina tammi-helmikuulle.

Tarkoittaako tämä myös sitä, että varautumistoimia on Fingridillä tämän talven ja kevään osalta jo päästy purkamaan?

– Tietysti meillä on aina varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin. Kun miettii talveen varautumista, siinä oli myös tiedottaminen, jolla sähkön kulutusta saatiin joustamaan alaspäin. Sitä kautta sähkön riittävyyttä varmistettiin. Ja meillä oli myös vapaaehtoinen sähkön järjestelmän tuki. Kohta varmaan katse pitää siirtää tulevaan talveen, ja mitä sitä varten tarvitaan, Sihvonen-Punkka arvioi.

Suomessa pian Euroopan halvinta sähköä

Sähkönmyyntiyhtiö Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen sanoo, että sähkömarkkinat ovat rauhoittuneet, kun sähkökriisi näyttää hellittäneen. Sähkön tuotanto on lisääntynyt niin merkittävästi, ettei tehopulariskiä ole odotettavissa.

Markkinoiden rauhoittuminen näkyy sähkön hinnassa.

– Sähkön verottomat futuurihinnat ovat laskeneet 6–7 senttiin kilowattitunnilta jopa vuosiksi eteenpäin, sanoo Kinnunen.

Sähkösopimusta miettivälle kuluttajalle sähkökriisin hellittäminen tarkoittaa edullisempia sopimushintoja. Kuluttajahintaan lisätään hinnan päälle arvonlisävero, myyjän kate ja profiilikustannus.

– Tällä hetkellä 10 sentin sähkösopimus vaikuttaa hyvältä sopimukselta, jos haluaa vakautta sähkön hintaan. Hintalaskun varaa on tässä varsin vähän, sanoo Risto Kinnunen.

Kinnunen arvioi, että lisääntyneen aurinko- ja tuulisähkön tuotannon vuoksi odotettavissa on, että Suomessa sähkön hinta tulee olemaan Euroopan halvinta, vaikka neljän sentin kilowattituntihintoihin ei olekaan paluuta.

Sähkön tuotantoa tulee olemaan loppuvuodesta enemmän kuin kulutusta, ja Suomesta tulee sähkön viejä.

