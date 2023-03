65 eduskuntavaalien ehdokasta on tuomittu rikoksesta: Eniten tuomioita on perussuomalaisten ja nyt-liikkeen ehdokkailla

Svenska Yle selvitti eduskuntavaaleissa ehdolla olevien tuomioita kymmenen viime vuoden ajalta. Useita ehdokkaita on tuomittu ehdolliseen vankeuteen, mutta yleisin rangaistus on ollut päiväsakot.

Eniten rikoksesta tuomittuja eduskuntavaaliehdokkaita on perussuomalaisilla, vähiten kokoomuksella ja RKP:llä.

Kun tuomittujen määrää vertaa puolueen kaikkiin ehdokkaisiin, määrä on korkein perussuomalaisissa, jossa 6,5 prosenttia ehdokkaista on tuomittu jostain rikoksesta. Kokoomuksessa ja RKP:ssa, joissa tuomittuja ehdokkaita on vähiten, sama prosenttiluku on 0,9.

Svenska Ylen tekemässä selvityksessä olivat mukana keskusta, vihreät, kristillisdemokraatit, nyt-liike, perussuomalaiset, SDP, RKP, vasemmistoliitto ja kokoomus, eli ne puolueet, jotka saivat yhden tai useamman paikan viime eduskuntavaaleissa.

Kukaan tuomituista ehdokkaista ei ole saanut ehdotonta vankeusrangaistusta, joka annetaan useimmiten törkeistä rikoksista. Useita ehdokkaita on tuomittu ehdolliseen vankeuteen, mutta yleisin rangaistus on ollut kuitenkin päiväsakot.

Yle ei julkaise tuomittujen nimiä, koska yhdenkään tuomitun tuomio ei ole yli kaksi vuotta vankeutta.

Selvitys on tehty vertaamalla ehdokkaiden nimiä ja taustatietoja ja rikoksesta syytettyjä henkilöitä vuosien 2013–2022 välillä. Noin kolmasosa syytetyistä ehdokkaista vapautettiin oikeudessa joko käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa.

Kaikki tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Kolme perussuomalaisten ehdokasta on saanut useamman kuin yhden tuomion

Perussuomalaisten ehdokkaista yhteensä 14 on saanut tuomion jostain rikoksesta. Tuomioita on tullut useista eri rikoksista. Ehdollista vankeutta on saanut kolme perussuomalaisten ehdokasta, päiväsakkoja 11 ehdokasta.

Tuomioista kaksi on tullut kirjanpitorikoksista: yksi ehdokas tuomittiin vuonna 2016 törkeästä kirjanpitorikoksesta, ja toinen avunannosta törkeään kirjanpitorikokseen vuonna 2013.

Selvityksen mukaan kolme perussuomalaisten ehdokasta on saanut useamman kuin yhden tuomion.

– Perussuomalaiset haluaa, että ehdokkaat kertovat itse mahdollisista tuomioista tai rikosepäilyistä, ja puolue uskoo ja luottaa heihin, puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo Svenska Ylelle kirjoittamassaan sähköpostissa.

Tuomio ei ole este sille, etteikö henkilö voisi olla ehdolla vaaleissa, mutta tällaiset ratkaistaan Luukkasen mukaan tapauskohtaisesti.

Nyt-liikkeen ehdokas ei maksanut hotellimajoituksesta ja pahoinpiteli puolisoaan

Nyt-liikkeen ehdokkaista 11 on tuomittu rikoksesta, ja neljä tuomioista on ehdollista vankeutta.

Vaasan vaalipiirissä ehdolla oleva nyt-liikkeen ehdokas on tuomittu kymmenen viime vuoden aikana neljä kertaa, ja häntä on syytetty viisi kertaa eri rikoksista.

Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet 2015 törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomio tuli, koska hän nosti perusteettomasti yrityksensä varoista 118 000 euroa ja laiminlöi kirjanpitoa.

Häntä syytetiin myös raiskauksen yrityksestä, mutta syyte hylättiin.

Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2017, hänet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 40 päivän ehdolliseen vankeuteen petoksesta. Hän oli yöpynyt hotellissa useita viikkoja kahteen eri otteeseen, mutta ei maksanut kummallakaan kerralla majoituksesta.

Vuonna 2019 samainen ehdokas tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa puolisonsa pahoinpitelystä 60 päiväsakkoon. Häntä epäiltiin myös raiskauksen yrityksestä, mutta syyte hylätttiin.

Lisäksi hänet tuomittiin ampuma-aserikoksesta Rovaniemen hovioikeudessa vuonna 2020.

Talousrikoksista vuosi ehdollista vankeutta

Kaikista tuomioita saaneista eduskuntavaaliehdokkaista kovimman rangaistuksen sai nyt-liikkeen ehdokas Pirkanmaalta vuonna 2014: hänet tuomittiin vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta, verorikkomuksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Hän laiminlöi yrityksensä kirjanpidon ja siirsi 90 000 euroa yrityksen varoja itselleen maksaakseen muun muassa velkojaan.

Hänellä on myös kaksi tuomiota rattijuopumuksesta vuosilta 2016 ja 2017. Toisella kerralla hänet tuomittiin myös ajoneuvon luvatta ajamisesta. Lisäksi hänet vuonna 2014 tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kuten muutkin puolueet, myös Liike nyt kertoo, että se haluaa tietää ehdokkaiden mahdollisista tuomioista etukäteen. Nyt-liikkeen puoluesihteeri Juhani Klemetin mukaan rikoksesta kulunut aika ja rikoksen törkeysaste määrittää se, voiko henkilö asettua vaaleissa ehdolle.

Seitsemän ehdokasta on saanut tuomion pahoinpitelystä

Selvityksen mukaan seitsemän ehdokasta eri puolueista on saanut tuomion pahoinpitelystä. Kolme tuomituista on nyt-liikkeestä. Muut tuomion saaneet ovat RKP:sta, SDP:stä, perussuomalaisista ja vasemmistoliitosta.

Oman puolison pahoinpitelystä tuomion on saanut kaksi nyt-liikkeen ehdokasta, yksi RKP:n ehdokas ja yksi SDP:n ehdokas. Oman puolison pahoinpitelystä tuomion saaneet ovat kaikki miehiä.

Vaasan vaalipiirissä ehdolla oleva RKP:n ehdokas tuomittiin puolisonsa pahoinpitelystä vuonna 2015. Samalla kertaa myös puoliso sai tuomion ehdokkaan pahoinpitelystä.

”Asian julkiseksi tuominen ahdistaa”

Eniten tuomioita on tullut ehdokkaille liikenteessä törttöilystä eli esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksista. Rikokset eivät ole törkeimmästä päästä, mutta silti ne voivat aiheuttaa ehdokkaille hallaa.

Oikeuskäsittely voidaan haluta esimerkiksi salata.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2021, kun perussuomalaisten naispuolinen ehdokas Oulun vaalipiiristä tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Nainen pyysi oikeudenkäynnin salaamista, koska hänellä on useita luottamustehtäviä ja asian julkiseksi tuominen ahdistaa.

Oulun käräjäoikeus hylkäsi naisen pyynnön ja korosti vastauksessaan, että syytetyn nimi on aina julkista tietoa.

Kuusi nyt-liikkeen ehdokasta on tuomittu rattijuopumuksesta

Kaikista puolueista yhteensä kuusi ehdokasta on tuomittu rattijuopumuksesta ja seitsemän törkeästä rattijuopumuksesta. Kuusi rattijuopumustuomiota on tullut nyt-liikkeen ehdokkaille.

Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillen alkoholipitoisuus veressä tai 0,53 promillen lukema litrassa uloshengitysilmaa.

Rattijuopumuksesta on tuomittu ehdokkaita kaikista muista eduskuntapuolueista paitsi RKP:stä, SDP:stä ja kristillisdemokraateista.

Kokoomus ja vihreät ovat ainoat puolueet, joiden ehdokkaista yksikään ei ole syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Rattijuopumuksesta tuomio on yleensä ollut päiväsakkoja. Kaksi ehdokasta on saanut ehdollista vankeutta.

