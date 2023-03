Nuuskalle esitetty täystuontikielto ei lopettaisi sen käyttöä eikä kaupittelua, uskovat nuoret

Karoliina Saharinen ja Eveliina Haapamäki tietävät, mistä nuuskaa saisi ostettua, jos he sitä haluaisivat.

Nuuskaaminen on lisääntynyt Suomessa ainakin vuodesta 2010 lähtien. Nuorten mukaan nuuskaa on helposti saatavilla sosiaalisen median kautta. Ministeriön työryhmä esittää nuuskan matkustajatuonnin kieltämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esittää (siirryt toiseen palveluun), että nuuskan tuonti ulkomailta kiellettäisiin kokonaan.

Nykyisin nuuskaa saa tuoda Suomeen korkeintaan kilon kerrallaan omaan käyttöön.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen ei ota ministeriön työryhmän ehdotukseen kantaa, mutta sanoo pitävänsä nuuskan täystuontikieltoa terveyden kannalta hyvänä ratkaisuna.

Sinkkonen kuitenkin muistuttaa, että aina kun määrätään joku kielto tai rajoitus, pitäisi miettiä myös, miten sitä valvotaan.

– Jos tällainen kielto tulee, se vaatii varmasti aika paljon lisää resursseja, Sinkkonen sanoo.

Sinkkosen mukaan ongelma on jo tällä hetkellä se, että nuuskalla on laajat harmaat markkinat Suomessa.

Laitonta, nuuskakaupalla ansaittua rahaa liikkuu kymmenien miljoonien eurojen arvosta.

Sinkkosen mielestä maahantuonnin kieltäminen edellyttäisi myös rikostutkinnan keinojen tarkastelua. Hän nostaa esimerkeiksi pari rikosnimikettä.

– Salakuljetuksen ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen törkeät tekomuodot pitäisi ehdottomasti saada siinä vaiheessa lakiin. Sitten pitäisi miettiä, pitäisikö siihen liittää esimerkiksi telekuuntelumahdollisuus, Sinkkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen mukaan nuuskan salakuljetus lisääntyisi voimakkaasti, jos nuuskalle tulisi Suomeen täystuontikielto. Kuva: Niklas Fagerström / Yle

Laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku ottaa nuuskaa kaveriltaan, joka on tuonut sitä maahan. Työryhmän ehdotus sisältää Sinkkosen toivomat törkeiden tekomuotojen lisäykset lakiin.

Tullin tekemien nuuskatakavarikkojen määrä on noussut tasaisesti vuoden 2010 jälkeen, mutta vuoden 2016 jälkeen määrissä on ollut vaihtelua.

Vuonna 2021 Tulli takavarikoi 9 104 kiloa nuuskaan, ja viime vuonna määrä oli 4 460 kiloa.

Uusia keinoja salakuljetuksessa

Nuuskan tuonti Suomeen on muuttanut muotoaan.

Aiemmin lähes kaikki nuuska tuotiin Ruotsista Lapissa olevan maarajan kautta Tornio–Haaparanta-akselilla ja siitä pohjoiseen päin. Sitten nuuskaa alettiin tuoda laivoilla. Määrät olivat kymmeniä kiloja tai enintään sata kiloa, ja ne tuotiin henkilö- tai pakettiautoilla.

Nyt uutena harhautuskeinona osa nuuskalähetyksistä kierrätetään Sinkkosen mukaan Keski-Euroopan kautta ja tuodaan Suomeen piilotettuina kaupallisiin lastiyksiköihin eli rekkoihin tai kuorma-autoihin.

Sinkkosen mukaan Tulli on tehnyt isoja takavarikoita Keski-Euroopan liikenteestä nuuskasta, joka on alkuperältään edelleenkin ruotsalaista.

– Meillä on ihan normaalit valvonta- ja tutkintakeinot, miten pystymme löytämään sopivia kohteita, mutta niitä en tietenkään voi avata julkisuudessa.

Niin sanottu nuuskan turistisalakuljetus on vähentynyt huomattavasti muutamassa vuodessa.

– Sitäkin kyllä on koko ajan erittäin paljon, Sinkkonen sanoo.

Ammattikouluissa nuuskataan eniten

THL:n kouluterveyskyselyiden perusteella toisen asteen opiskelijoiden ja yläkoululaisten päivittäinen nuuskaaminen on lisääntynyt etenkin vuoden 2010 jälkeen.

Eniten nuuskaaminen on lisääntynyt ammattiin opiskelevien parissa.

Avaa kuvien katselu

Vaasan ammattiopistossa Vamiassa opiskeleva Jasper Nurkkala uskoo, että Suomessa nuuskattaisiin täystuontikiellosta huolimatta, mutta nuuskaamisen määrä vähenisi nykyisestä.

– Kyllä ihmiset löytäisivät tavan tuoda nuuskaa tänne rajojen sisälle, Nurkkala sanoo.

Opiskelija Jaron Lesonen puolestaan ei pidä täystuontikieltoa järkevänä, koska hänen mukaansa nuuskaa käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa.

– Ruotsissa on todettu, että se toimii siellä, hän sanoo.

Lesonen ei nuuskasta piittaa, mutta Nurkkala kertoo nuuskaavansa itse, kuten myös suurin osa hänen kavereistaan.

Nurkkala myöntää, että tapa on huono, eikä suosittele sitä kenellekään.

– Olen joutunut siihen kierteeseen, että käytän nuuskaa päivittäin aikalailla. Nuuska tuhoaa kumminkin huulet sun muut, Nurkkala sanoo.

Avaa kuvien katselu Jasper Nurkkala uskoo, että nuuskaa tuotaisiin Suomeen täystuontikiellosta huolimatta. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Nurkkalan mukaan nuuskan hankkiminen on helppoa. Sitä nimittäin myydään paljon sosiaalisessa mediassa ja internetpalstoilla.

– Ei tarvitse kuin yhden pienen vinkin ja löytää nuuskaa helposti ympäri Suomen, Nurkkala sanoo.

Vamiassa opiskelevat Karoliina Saharinen ja Eveliina Haapamäki tietävät myös, että nuuskan hankkiminen on helppoa sosiaalisen median kautta.

– Esimerkiksi Snapchatissa moni tarjoaa, että on tätä ja tätä nuuskaa ja tällä hinnalla haettavissa tai voi kuljettaa, Haapamäki kertoo.

Haapamäki arvelee, että täystuontikiellosta huolimatta nuuskaa olisi varmasti tarjolla, mutta hinta voisi olla nykyistä korkeampi.

Saharinen on samaa mieltä.

– Ihmiset keksivät keinot tuoda nuuskaa, hän lisää.

Saharinen ja Haapamäki eivät käytä nuuskaa. Saharinen tietää, ettei nuuska ole terveydelle hyväksi, mutta jos joku nuuskaa käyttää, se ei häntä kiinnosta, koska päätös on jokaisen oma.

– Ällöttävää, näin niinku lyhykäisyydessään, tiivistää puolestaan Haapamäki.

Avaa kuvien katselu

Poliisilla vähän tekemistä nuuskan kanssa

Poliisista arvioidaan, että nuuskan täystuontikiellolla ei olisi juurikaan vaikutusta poliisin toimintaan. Tulli hoitaa nuuskavalvonnan ja -rikostutkinnan lähes kokonaan itse.

Poliisi ei myöskään puutu alaikäisten nuuskaamiseen julkisilla paikoilla, koska teko ei lain mukaan ole rangaistava, vaikka se kiellettyä onkin alaikäiseltä.

Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appel vertaa nuuskaamista heijastimen tai pyöräilykypärän käyttämättä jättämiseen.

– Periaatteessa nuuskaamisesta voidaan tehdä lastensuojeluilmoitus, mutta jos näihin ruvettaisiin puuttumaan, kun nuuskaaminen ei ole rangaistavaa, se olisi periaatteessa loputon suo, Appel sanoo.

Appelin mukaan poliisi voi ottaa alaikäiseltä nuuskat haltuun ja luovuttaa ne esimerkiksi huoltajalle tai jollekin toiselle aikuiselle.

Lähtökohtaisesti sitä ei kuitenkaan tehdä.

– Eri asia on, jos alaikäinen esimerkiksi polttaa tai käyttää nuuskaa koulun alueella, eli alueella missä se on erikseen kielletty. Se on tietenkin rangaistavaa kenelle tahansa, Appel sanoo.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotukset voi lukea täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Voit kommentoida juttua tiistaihin 14. maaliskuuta kello 23:een asti.