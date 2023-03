Eteläsuomalaiset hurahtivat kanoihin – näillä ohjeilla kanoja voi pitää myös kaupungissa

Kana Rissanen on tuttu Aku Ankan lukijoille - samaa Plymouth Rock-rotua kasvatti Mummo Ankka maatilallaan.

Harrastekanojen pitäjien määrä on kasvanut viidessä vuodessa yli 75 prosenttia. Liisa Turtiaisella on rintamamiestalonsa kellarissa 14 kanaa, mutta aivan erityinen suhde hänellä on Kana Rissasen kanssa.

Se kaikki alkoi vaivihkaa.

– Opiskelin kasvatustieteitä etänä verkossa ja se oli ihan kuolettavan tylsää, kertoo ammatillinen opettaja Liisa Turtiainen.

– Aina kun sain tehtävän tehtyä, palkitsin itseäni ja menin netin kanasivuille.

Seuraavaksi hän otti kokeeksi kanoja yhden talven ajaksi. Hän halusi testata, soveltuisiko taajamassa sijaitseva rintamamiestalon kellari kanojen pitoon.

– Ja soveltuihan se, hän nauraa. – Se olikin sitten menoa.

Nyt hämeenlinnalaisen omakotitalon kellarissa käy aika kotkotus. Erirotuisia kanoja on yhteensä 14.

Tilaa, pehkua, lämpöä, orsia, ruokaa ja vettä

Liisa Turtiainen ei ole ainut, joka vierailee kanasivustoilla ja tarttuu tuumasta toimeen.

Harrastekanojen pitäjiä on yhä enemmän. Vuodesta 2018 heidän määränsä on kasvanut yli 75 prosenttia.

Tällä hetkellä Ruokaviraston Eläintenpitäjä -ja pitopaikkarekisterissä on lähes 13 170 harrastekanojen pitäjää. Eniten heitä on Etelä-Suomessa.

Liisa ja Kiuruveden maatiaiskanat Maaninka ja Sukeva.

Jokin kanoissa aivan ilmeisesti vetoaa meihin urbaaneiksi itsemme kuvitteleviin suomalaisiin.

Miten vaikeaa on perustaa pienimuotoinen kanala vaikka taajaman omakotitaloon?

Kanoilla pitää olla riittävästi tilaa, pehkua nokkimista ja kuopimista varten, valoa, ruokaa ja vettä. Kanalassa tulee myös olla orsia, joiden pituuden täytyy olla vähintään 15 cm kanaa kohti.

Vielä alle vuoden ikäinen Sukkela on mestarimunija, rodultaan Hy-Line Brownin ja Piikkiön maatiaskannan sekoitus.

Kanojen käytettävissä on myös oltava pesä eli erillinen munimiseen tarkoitettu tila. Kanojen on voitava seistä, levätä ja nousta makuulta luonnollisella tavalla sekä liikkua.

Kana Rissanen, parvensa ainut

Kana Rissasen syntymän ympärillä oli dramatiikkaa. Se kuoriutui samana päivänä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Oli muutakin.

– Ajattelin että samana päivänä kuoriutuisi kokonainen hautomakoneellinen poikasia, mutta kone olikin rikki ja niistä kaikista vain Rissanen jäi eloon, kertoo Liisa Turtiainen. – Otin sen tähän olohuoneen pöydälle muovilaatikkoon lämpölevyn alle. Yksin jäänyt Rissanen tarvitsi parven, jota ei ollut. Ajattelin, että minun pitää ruveta sen parveksi.

Rissanen vietti poikasaikaansa tiiviisti Liisan kanssa.

Turtiainen luuli, että munasta oli kuoriutunut suomalainen maatiaiskana, jolle nimi Rissanen istuisi hyvin. Aina ei voi tietää – on Turtiaisella ollut Katri-Helena–niminen kukkokin.

Myöhemmin kävi ilmi, että Rissanen olikin Plymouth Rock, vanhaa amerikkalaista rotua, tuttua myös Mummo Ankan maatilalta.

Liisa Turtiainen oli aikaansa ja vaivojansa säästämättä Kana Rissasen parvi.

– Se oli minulle aika pitkä äitiysaika, sanoo Turtiainen.

Rissanen kulki hänen mukanaan töissä ja harrastuksissa. Kerran se pääsi jopa keskusvaalilautakunnan kokoukseen. Rissanen lepäili kankaalla kun Turtiainen ompeli keskiaikavaatetta. Rissanen kuoputti olohuoneen pöydällä sanomalehteä kun perhe istui iltakahvilla. Rissanen oli kaikkialla, missä Liisakin.

– Se leimautui minuun selvästi ja huomasin, että taisin minäkin olla aika kiintynyt siihen.

Yhdeksän kanaa neliömetriä kohden

Komeaksi kasvanut Rissanen asustaa jo muiden kanojen kanssa suuressa kellarissa.

– Olen pikkuhiljaa yrittänyt yhdistää sitä noihin muihin parviin, mutta se on vähän kauhuissaan että minkä ihmeen takia häntä nyt kanojen kanssa laitetaan kun hänhän on ihminen.

Liisan kyljessä vietetyn alun jälkeen Rissanen on jo oppinut kanan tavoille.

– Se kuopii, syö, nukkuu ja munii joka toinen päivä. Mutta mielellään se edelleen tulee minun kanssani yläkertaan seurustelemaan.

Avokanalassa saa olla enintään yhdeksän kanaa käytettävissä olevaa neliömetriä kohden. Tämä tarkoittaa pinta-alaa, jossa kana oikeasti pystyy seisomaan ja oleskelemaan.

Kesällä Turtiaisen kanat ovat vaihtelevasti ulkona. Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi kanat on suojeltava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin aikavälillä 8.2 – 31.5. Jos kanoja halutaan silloin pitää ulkona, on niiden oltava ulkoilualueella, joka on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla.

Ja tietenkin kanoista pitää ilmoittaa viranomaisille.

Se tehdään rekisteröitymällä sähköisessä EPR-rekisterissä (Ruokavirasto) tai olemalla yhteydessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Kaava-alueella on otettava yhteys myös kunnan rakennusvalvontaan.

Jokainen oma persoonansa

– Minua yllätti kanoissa se, miten erilaisia ne voivat olla persoonaltaan, sanoo Liisa Turtiainen. – Japanin Silkki-kukko Manuel on kuin Tom Jones, vain kultaketjut puuttuvat. Kiuruveden maatiaiskukko Sukeva taas on hellä ja huolehtiva, antaa aina ensin herkut kanoille.

Herrasmieskukko Sukeva on intohimoinen kiekuja, puhdasrotuinen kiuruvetinen, Kiuruveden maatiaiskantaa.

Liisa on ostanut kaikki kanansa munina ja haudututtanut ne joko emoilla tai hautomakoneessa. On Hämeen Mustan ja Brahman sekoitusta, Alhon kantaa ja Hy-Line Brownia ja Piikkiön maatiaiskantaa.

Kolmevuotias Ääninen on hautojamestari ja omistautuva sijaisäiti, Hy-Line Brownin ja Alhon kannan maatiaisen sekoitus.

Turtiaisen 14 kanaa munivat viikossa parikymmentä munaa.

– Kanat ovat ylivertaisia kaikessa kiinnostavuudessaan, sanoo Turtiainen. – Mutta sitoutumista ne vaativat. Pelkkien kananmunien takia niitä ei kannata pitää. Halvemmalla ja helpommalla saa munat kaupasta.

Kaksivuotias Sulkava on nuorisoparven napakka ja määrätietoinen emo. Roduiltaan se on Hy-Line Brown ja Alhon kannan maatiainen.

Mitä kanat antavat?

– Minulle ne antavat ensisijaisesti sellaista toisenlaista ymmärrystä elämästä, pohtii Liisa Turtiainen. – Helpottaa kun tulen stressaavan työpäivän jälkeen kotiin ja katson mikä siinä kanan maailmassa on tärkeää. Kukolle on tärkeää polkeminen, tappeleminen ja syöminen. Ja kanalle on tärkeää syöminen, nukkuminen, muniminen ja kylpeminen.

Usein riittävät ihan ne elämän perusasiat.

Dramaattisen alun jälkeen Rissanen elää nyt onnellista kananelämää Liisa Turtiaisen kellarikanalassa.

