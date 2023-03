”Osa ei varmaan usko enää, että pääsivät koskaan muuttamaan” – Pudasjärvelle pitkään tekeillä ollut kehitysvammaisten palvelutalo myöhästyy edelleen

Urakoitsija Sikla on rakentanut palvelukodin puoliväliin, mutta nyt se hakeutuu yrityssaneeraukseen. Aiemmin palvelutaloa on viivästyttänyt valitusprosessi.

Pudasjärven Vuokratalot joutuu hakemaan uuden urakoitsijan palvelukodin valmistumiseen.

Kehitysvammaiselle suunnatun palvelukodin rakentaminen on keskeytynyt, koska urakoitsija Sikla Oy on käynyt muutosneuvotteluita ja hakeutunut yrityssaneeraukseen. Rakentaminen on keskeytynyt ja on puolivälissä, eli palvelutalon katto on rakennettu.

Alun perin ryhmäkodin olisi pitänyt olla jo käytössä Pudasjärvellä, mutta siitä tehtiin valitus keväällä 2020. Työt päästiin aloittamaan viimein viime syksynä.

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry:n puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi harmittelee viivästystä.

– Kehitysvammaiset jatkavat asumistaan terveyskeskuksen väistötiloissa, missä sisäilma ei ole hyvälaatuinen. He ovat odottaneet jo niin kauan muuttoa uusiin tiloihin, että osa ei varmaan kohta usko enää, että he pääsivät koskaan muuttamaan, Timonen-Nissi huokaisee.

Timonen-Nissi toteaa, ettei tapahtuneelle mahda mitään.

– Tämä on monelle asukkaalle ja asianosaiselle todella vaikea tilanne.

Lue viime syksynä tehty juttu aiheesta: Yksi valitus vei uuden kodin vammaisilta ihmisiltä, edessä on muutto terveysasemalle – 36-vuotiaan kehitysvammaisen äiti: "Pistää niin vihaksi"

Toimitusjohtaja Jouko Väänänen on luottavainen siihen, että uusi urakoitsija löydetään viemään rakentaminen loppuun.

– Palvelutalon katto on paikallaan ja huovat päällä. Seuraavaksi on vuorossa lattioiden valutyöt. Luottoa minulla on siihen, että saamme toisen urakoitsijan jatkamaan rakentaminen loppuun, vaikka urakoitsijoilla on haastavat ajat rakentamisen vähenemisen takia, kertoo Väänänen.

Palvelukodin piti valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan elokuussa. Väänäsen arvion mukaan valmistuminen myöhästyy 3-4 kuukautta.

Asiasta kertoi ensiksi Iijokiseutu (siirryt toiseen palveluun).