Helsingin Puotilan ammuskelun taustat selviämässä: Uhri kiristi ampujaa kuukausia uhkailemalla ja väkivallalla, epäilee poliisi

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi (siirryt toiseen palveluun) Helsingin Puotilassa viime vuonna 23. marraskuuta tapahtuneen ampumavälikohtauksen tutkinnan, jonka seurauksena kuoli yksi henkilö.

Ampumisen uhri kuoli tapahtumapaikalla venesataman lähistöllä. Uhri oli syntynyt vuonna 1988.

Tapahtuman jälkeen ampuja ilmoitti tapahtuneesta poliisille itse, ja hänet otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Epäilty on syntynyt vuonna 1968.

Poliisin mukaan tutkinnan alussa selvisi, että ampujaa oli kiristetty jo pidemmän aikaa ennen henkirikosta. Kiristysasian tutkinta on ollut Keskusrikospoliisin vastuulla ja henkirikoksen tutkinta Itä-Uudenmaan poliisin vastuulla.

Murhan lisäksi ampujaa epäillään ampuma-aserikoksesta sekä vaaran aiheuttamisesta.

Myös Keskusrikospoliisin tekemä esitutkinta on valmis. Keskusrikospoliisissa tutkinnassa olleessa kokonaisuudessa on ollut rikosnimikkeinä törkeä kiristyksen yritys ja pahoinpitely.

Rikoksista epäiltynä on kaksi henkilöä, joista toinen on menehtynyt uhri. Asianomistajia on yksi.

– Esitutkinnan perusteella epäillään, että epäillyt ovat kiristäneet asianomistajaa useita kuukausia uhkailemalla ja lievällä väkivallalla. Esitutkinnassa ei saatu näyttöä siitä, että kiristäjät olisivat saaneet asianomistajalta omaisuutta kiristyksen seurauksena, kertoo tutkinnanjohtaja Jussi Luoto Keskusrikospoliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).