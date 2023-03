Palvelutalon vesijohtovedestä löytyi hengenvaarallista legioonalaistautia aiheuttavaa bakteeria Porissa

Porilaisen palvelutalo Jokihelmen vesijohtovedestä on löytynyt vaarallista legioonalaistautia aiheuttavaa legionellabakteeria.

Porin kaupunki kertoo, että sairaustapauksia ei ole ilmennyt. Bakteerin torjuntatyö on aloitettu.

Bakteeria löytyi neljästä näytteestä kylmästä vesijohtovedestä vähällä käytöllä olleista vesipisteistä. Tiloissa ei hoideta asukkaita.

Jokihelmi on Porin kaupungissa toimiva tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Tauti leviää hengitysteistä

Legionellabakteeri voi aiheuttaa vakavaa legioonalaistautia, jos sitä päätyy aerosolina hengitysteihin. Juotuna bakteeri ei aiheuta tautia, jos vettä ei joudu hengitysteihin.

Palvelutalo Jokihelmessä saattaa olla asukkaita, joilla on nielemisvaikeuksia. Heille tarjoillaan nyt pullovettä.

Jokihelmen palvelutalossa on nyt muun muassa nostettu lämpimän vesijohtoveden lämpötilaa, vettä juoksutetaan ja suihkutiloissa asennetaan vedensuodattimia suihkujen päihin. Myös vesijohtojärjestelmän desinfionti tehdään mahdollisimman pian.

Porissa on löytynyt legionellabakteeria myös Tuorsniemen koulusta. Löydös tehtiin viime vuonna ja Yle uutisoi siitä helmikuussa.

Vaarallinen taudinaiheuttaja

Legioonalaistauti on vaarallinen, ja siihen voi pahimmillaan kuolla.

Bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen kuolleisuus on antibioottihoidosta huolimatta (siirryt toiseen palveluun)5–10 prosenttia sairastuneista. Yle kertoi vuoden alussa tapauksesta, jossa perheenäiti joutui teho-osastolle saatuaan tartunnan uimahallissa.

Legionellat ovat luonnon bakteereja. Ne viihtyvät erityisesti seisovassa haaleassa vedessä ja putkistoissa.

Kotioloissa legionellaa voi­daan parhaiten tor­jua varmistamalla, et­tä talous­vesi on al­le 20-as­teista ja et­tä läm­min ve­si on yli 55-as­teista ko­ko vesi­jär­jes­tel­mässä. Kaik­kia vesi­pis­teitä on käytettävä säännöl­li­sesti.